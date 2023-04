La industria de la moda le dice adiós a otra de las grandes figuras del siglo XX. La diseñadora británica Mary Quant, nacida en Blackheath, Londres, falleció a los 93 años “apaciblemente” en su domicilio, en el condado de Surrey (sur de Inglaterra), según comunicaron sus familiares. Fue “una de las diseñadoras más conocidas del siglo XX y una innovadora excepcional”.

A diferencia de varios diseñadores de la época, antes de iniciar su carrera en la moda Quant no tenía ningún vínculo con ese sector. Estudió para ser maestra en el Goldsmiths College (de la Universidad de Londres) y allí conoció a Alexander Plunket Greene, su marido y socio. En 1955 empezó su acercamiento con la industria cuando junto con su pareja y un amigo abrió la mítica tienda Bazaar en King’s Road, en Chelsea. Vendían ropa de otros diseñadores y después empezó a elaborar sus propios diseños.

Según la AFP, la tienda de ropa y accesorios, junto con el restaurante abierto en el sótano, se convirtió en el punto de encuentro de jóvenes y artistas y atraía a celebridades como Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, los Beatles y los Rolling Stones.

Aunque comúnmente se le atribuye ser la creadora de la minifalda, el título no es del todo cierto y ha sido objeto de reclamos y controversia, cómo por ejemplo de parte de André Courrèges. Según Farfetch, en 1962 el diseñador francés “creó su versión de la falda corta y se atrevió a subir a las pasarelas parisinas una combinación de botas altas y minifalda”.

Mary Quant Foto: AFP

Pero explica Edward Salazar, investigador en estudios de moda, doctorando en la Universidad de California, algo muy importante es que Mary Quant siempre reconoció que ella no inventó la minifalda sino que lo que hizo fue leer, tanto social como culturalmente, el momento histórico que estaba pasando.

“Mujeres de todo el mundo ya la usaban, incluso en la historia de la moda de Brasil, particularmente en Río de Janeiro, las mujeres llevaban minifalda desde los 50 o antes… Lo interesante fue que Mary Quant sitúa una conversación de las calles en el terreno de la moda, lo fusiona y lo pone en diálogo con su estética personal, la de los 60 y la estética mod, basada en el uso de figuras geométricas, colores planos y líneas muy limpias en el estilo. Propuso los largos de las faldas cada vez más cortos, tanto así que sus minifaldas llegaron a medir alrededor de 33-34 centímetros”.

Mary Quant, diseñadora de moda británica. Foto: Pierre Verdy / AFP

No obstante, para la época eso era “asqueroso”, según escribió Quant en su autobiografía. “Los señores con sombrero hongo golpeaban nuestro escaparate con el paraguas y gritaban ‘inmoral’ y ‘asqueroso’ al ver nuestras minifaldas y las medias, pero los clientes se agolpaban para comprar”.



Así, King’s Road se transformó en lugar de desfile para las muchachas con minifalda en un ambiente de fiesta permanente, característico de este Swinging London, que tenía en Carnaby Street otro punto neurálgico, señala en un artículo AFP.



Además de ser reconocida mundialmente por ser quien popularizó esta prenda, también fue revolucionaria en la moda, en otros sentidos, como explica Salazar: “Su conversación supera la industria de la moda y se vuelve un termómetro de los problemas sociopolíticos de muchos movimientos feministas y por el progreso de las mujeres a nivel global”.

Su estilo de mujer moderna y corte de cabello contribuyó a que se considerara un ícono de la moda informal para los jóvenes. “Desde el inicio de su carrera confronta las ideas de feminidad y de elegancia que representaban otros diseñadores como Christian Dior. Propuso una moda en la cual los hijos no se parecen a sus padres en términos de la vestimenta y en ese sentido apoya la expansión y desarrollo de un nuevo sector para la industria de la moda: la juvenil”.



El experto consultado por EL TIEMPO también destacó que otro gran aporte de Quant para la industria fue el entendimiento de la ropa funcional y, que por otro lado, “abrazó completamente una nueva materialidad propuesta por los desarrollos tecnológicos de la industria textil, de donde se venía hablando de la utilización de materiales sintéticos, de nuevas tecnologías y esos desarrollos de la industria son perfectos para esa moda colorida, juvenil, metalizada, etc.”.

Mary Quant Foto: AFP

“Resulta que mis prendas correspondían exactamente con la moda adolescente, el pop, los bares de café expreso y los clubes de jazz”, publicó la diseñadora en Quant by Quant, su primera autobiografía.



No cabe duda de que Quant supo aprovechar el éxito que tuvo en esa época. También inauguró una segunda tienda en Londres, tenía su propia línea de cosméticos identificada por un logotipo en forma de flor, empezó a colaborar con la cadena de grandes almacenes JC Penney y lanzó una línea accesible para el gran público, The Ginger Group. Se retiró de la moda en el 2000, pero su carrera continuó marcada por diferentes reconocimientos.



En 2019, el Museo Victoria & Albert de Londres le dedicó una retrospectiva recogiendo un amplio espectro de su trabajo. “Desde minifaldas y pantalones cortos hasta medias vibrantes y maquillaje, esta exposición exploró cómo Mary Quant lanzó una revolución de la moda en la calle principal británica, con más de 200 prendas, incluidas piezas inéditas del archivo personal de la diseñadora”, señalan en su web.



En su momento, Jenny Lister, comisaria encargada de la moda en el museo, afirmó: “Estaba en el lugar apropiado en el momento adecuado. Tenía un comportamiento intrépido y podía dar titulares hablando de manera provocadora de sexualidad y de su vida privada, a la par con sus prendas de vestir, consideradas bastante escandalosas en la época”.

Otro de sus grandes reconocimientos fue en el 2020 cuando recibió la distinción Amiga de Oro de la Asociación Amigos del Museo del Traje. Según la revista Vogue, fue la segunda personalidad en recibir esta distinción, cuya lista se inauguró en 2014 con Hubert de Givenchy.

Una ‘visionaria’

Con la sorpresiva noticia de su muerte, diferentes personalidades e instituciones de la industria se han expresado por medio de las redes sociales.



La exjefa de redacción de la edición británica de Vogue, Alexandra Shulman, afirmó en Twitter que Quant fue “una visionaria” y la destacó su “liderazgo en moda, pero también como mujer empresaria”. Suzy Menkes, periodista, crítica de moda y editora de Vogue International, expresó en una serie de publicaciones: “Mary Quant englobaba el futuro en un breve trozo de tela. La minifalda se convirtió en la señal de un mundo en cambio dramático de los Swinging Sixties.



Finalmente, el Museo Victoria & Albert compartió en esa misma red social: “Es imposible exagerar la contribución de Quant a la moda. Representó la alegre libertad de la moda de la década de 1960 y proporcionó un nuevo modelo a seguir para las mujeres jóvenes. La moda actual le debe mucho a su visión pionera”.