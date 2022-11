Irreverencia, autenticidad y color son las características de la colección Corazón de fuego, una colaboración entre Ana María Cardona, conocida en redes sociales como La Rubia Inmoral y la marca de productos en cuero Mario Hernández.



Bolsos, zapatos, camisetas, medias, chaqueta de cuero y hasta una ruana boyacense y un sombrero aguadeño componen esta cápsula, que a pocas horas de su lanzamiento en línea y en algunas tiendas de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena se vendió en su totalidad.



Y es que desde que se anunció esta unión ha dado de qué hablar.



La polémica

Cardona le atribuye el éxito de esta inesperada colaboración a la autenticidad.



“Es una muestra de que desobedeciendo, rompiendo reglas y saliéndonos de las cajas podemos lograr cosas increíbles. La colección está llena de texturas, de colores porque mi cabeza funciona así. Detrás de cada artículo hay artesanas y mujeres que hicieron posible todo esto y eso tiene sentido dentro de lo que ha sido la propuesta de ambas marcas”, señala.

Sobre los valores de ambas marcas, internet ha sido implacable y las críticas no se han hecho esperar.



Un señalamiento que se repite es el de la falta de coherencia entre el discurso contestatario de La Rubia Inmoral y su unión a una marca tradicional, que está bajo la batuta de un empresario que ha dejado en claro sus posiciones.



Cardona afirma que esta colaboración “nos hace ver que tenemos muchas cosas en común con personas con las que creemos tener una visión completamente diferente” y le atribuye a la amistad que entabló con Lorenzo Hernández, director creativo de la marca, la sinergia que para ella quedó plasmada en cada pieza.



“Yo aprendí que las críticas se toman de la gente que lo ama a uno, porque son las personas que van a cuidar cómo decir las cosas y la gente que me ama está más feliz que yo. Yo creo que ser grande y atreverse a hacer cosas grandes significa que no le va a gustar a todo el mundo. Mi camino ha sido largo y ahora entiendo que crecer también implica otras cosas”, sostuvo La Rubia Inmoral en el evento de presentación de la colección.

Producto colombiano

Colores vibrantes, mezcla de texturas y estampados caracterizan a estos accesorios. Foto: Cortesía Mario Hernández

Lorenzo Hernández cuenta que esta colección nació con un bolso de la marca que Ana María mostró en un video, donde reseñaba juguetes sexuales. El equipo de mercadeo lo vio, la invitaron a la fábrica y a partir de ahí se dio una relación que desembocó en la colección.



“Ana María representa irreverencia, ser uno mismo. Nosotros como marca representamos lo mismo y apoyamos mucho el talento femenino, por eso el 83 % del talento que trabaja en Mario Hernández son mujeres. Vimos que nuestros valores se alineaban y nos permitían hacer algo en conjunto”, sostiene el director creativo de la marca.



Y en esa misma línea de demostrar que la unión es coherente, se esforzaron porque los productos fueran hechos, en su mayoría, en Colombia.



Por ejemplo, el sombrero está hecho en Aguadas -con denominación de origen- por una familia que lleva tres generaciones trabajando en ese oficio. La ruana se hizo en Nobsa, Boyacá y los bolsos en la fábrica de Bogotá, en su mayoría con cueros colombianos y mano de obra de mujeres. Las camisetas fueron diseñadas en Bogotá, pero confeccionadas en Medellín.



De toda la colección, los mocasines con la frase ‘La puta ama’ son los únicos que no son hechos en Colombia. Se hicieron en la ciudad de Franca, en Brasil, la capital del calzado de ese país.



Hernández señala que una de sus piezas favoritas es la chaqueta corazón de fuego porque “está llena de detalles, de llamas, tiene un forro interno diseñado por Ana María. Los herrajes muestran la identidad y está el unicornio de Mario Hernández reinterpretado. Además tiene la frase ‘que pase lo imposible’”.



Las frases son otra característica que define a la colección, pues replican la invitación a seguir el camino para cumplir los sueños que La Rubia Inmoral ha trabajado con su comunidad en redes sociales.



“Siento que vale la pena ser auténtico y vulnerable en esta vida. Atreverse a hacer cosas es también atreverse a que te tiren mucho, pero yo me siento completamente orgullosa. Es algo demasiado bien hecho, con una historia muy bonita detrás y no creo que se haya perdido ninguna esencia”, puntualiza Cardona.



Por su parte, Hernández explica que por cada una de las 15 referencias que componen la colección se confeccionaron menos de 50 unidades y el resto de solicitudes se están manejando bajo preorden.



LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

VIDA

