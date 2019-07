Así transcurrieron las marchas para pedir igualdad salarial en fútbol

Reuters

Rapinoe, una de las jugadoras voceras del equipo, no se ahorró críticas contra el presidente Donald Trump, y el mes pasado dijo que no aceptaría una invitación suya para visitar la Casa Blanca si ganaban la Copa del Mundo. La jugadora había hecho declaraciones en las que decía que sentía que las mujeres no tenían el mismo nivel de respeto que la FIFA tenía para el fútbol masculino.