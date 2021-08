Marcas colombianas emergentes que conquistan en el exterior

Los productos con sello colombiano siguen abriéndose espacio en el mundo, y la moda no es la excepción. Desde hace varios años esta industria se ha lanzado a la conquista de los mercados más relevantes para este sector: Estados Unidos, Europa y Asia.



Además de importantes diseñadoras como Johanna Ortiz, Silvia Tcherassi y Pepa Pombo, quienes han sido pioneras en su consolidación internacional, detrás viene una creciente lista de marcas emergentes prometedoras que cruzan fronteras. Estas son sus historias, reconocimientos y logros.

Dauntless es una marca de moda visionaria fundada por Paula Maldonado en el 2016. Foto: Dauntless

Laura Aparicio

En el 2016 la diseñadora Laura Aparicio lanzó su marca homónima, construida sobre la idea de siluetas atemporales y piezas sofisticadas basadas en una estética natural y sin esfuerzo. Su inspiración proviene de un viaje entre las culturas latinoamericanas y el vestuario masculino. Su objetivo es avanzar hacia una nueva percepción de lo que llaman estilo, basado en la empatía, el empoderamiento femenino, el cuidado y el consumo responsable. Desde hace más de tres años presenta sus colecciones en el calendario oficial de la Semana de la Moda de Milán y participa en showrooms para compradores en París. En el 2020 organizó un evento en Singapur para compradores de boutiques de Taiwán, Malasia y Hong Kong.



Crisobela



Su sensibilidad, creatividad y amor por el arte, la estética y la moda llevaron a María Alejandra Restrepo, abogada, a crear Crisobela, una marca de bisutería fina cuyo proceso creativo está presente en las texturas y la belleza rústica. Durante siete años, el crecimiento de su marca ha sido orgánico, alcanzando a estar en boutiques de todo el mundo. Gracias a su participación en Latinoamérica Fashion Summit, en el 2019, la cadena de tiendas lujosas departamentales en Estados Unidos Nordstrom se interesó en sus diseños, y sus productos se pueden conseguir en algunas superficies físicas de Dallas y Miami y en nordstrom.com.



Dauntless



Dauntless es una marca de moda visionaria y pionera en la industria, fundada por Paula Maldonado en el 2016, cuyo objetivo es crear una sinergia sostenible con su consumidor y unir esfuerzos en cambiar los hábitos de consumo. Los materiales con los que elabora sus diseños se obtienen de forma ética y están certificados por organizaciones como Peta. La tendencia de la sostenibilidad en el mundo le ha permitido un crecimiento favorable en el exterior. Inglaterra es su mercado principal, seguido de Estados Unidos y Canadá. Recientemente, Dauntless cerró un negocio con la tienda por departamentos Macy’s con compra al por mayor de sus dos colecciones del 2021.



Sus creaciones llegaron en el 2018 a las vitrinas de Bergdorf Goodman, en Nueva York, Foto: Maison Alma

Tatiana Apráez

​

Tatiana Apráez, nacida en Pasto, es la creadora de su marca homónima, con la cual ha dedicado su trabajo a preservar y revitalizar a través del diseño e integración de las técnicas propias de la joyería la técnica prehispánica barniz de Pasto. Su trabajo la ha hecho merecedora de premios, y ha sido invitada a exposiciones colectivas como Bienal Iberoamericana de Diseño BIDMAD en Madrid. Ha participado en eventos y ferias de negocios en Francia, Alemania, Suiza, México y Estados Unidos.





Marargent



Marargent es una marca colombiana creada en el 2019 por Mariana Ramírez y dedicada a la creación de luxury hand-bags y accesorios atemporales pensados para que su durabilidad sea para toda la vida y en que tengan la posibilidad de ser pasados de generación en generación al ser modelos minimalistas, sofisticados, versátiles y clásicos y modernos a la vez. La marca se inspira en accesorios vintage, el cuerpo humano, la naturaleza y en grandes artistas a lo largo de la historia como Henri Matisse y Pablo Picasso. Su proceso de expansión internacional ha sido rápido. Actualmente vende en Moda Operandi, y celebridades como Bella Hadid y Kaia Gerber llevan sus modelos.



Maison Alma



Con un sello tan francés como latino, es una marca creada por la bogotana Daniela Bahamón que nació para dar a conocer el lujo latinoamericano, mezclando colores y texturas del mundo del diseño de interiores y transformándolas en piezas de vestir, de la mano de sastres y artesanos. Sus creaciones llegaron en el 2018 a las vitrinas de Bergdorf Goodman, en Nueva York, y desde 2017 son presentadas en la Semana de la Moda de París. Entre sus clientes, a lo largo de los años, están Neiman Marcus, Moda Operandi y Harvey Nichols. Apuesta por plataformas de emprendimiento femenino como Fashionkind + Sí Collective y Over The Moon.



Juan de Dios



Inspirada en los paisajes tropicales de Colombia, nació de una iniciativa innovadora que permite que diseños exclusivos sean trajes de baño y outfits a la vez. La marca, creada por María Valencia, está motivada por la responsabilidad social, y la producción de las prendas está elaborada por mujeres cabeza de hogar, a través de bordados y otras confecciones hechas a mano. Ha participado en Swim Week de Miami y Splash Paris, y sus diseños están en más de 15 países en tiendas como Saks Fifth Avenue en EE. UU. o en Bloomingdale’s Dubai.

Marargent es una marca colombiana creada en el 2019 por Mariana Ramírez y dedicada a la creación de luxury hand-bags y accesorios atemporales. Foto: Marargen

Hunting Season



La propuesta de accesorios de la diseñadora cubana radicada en Colombia, Danielle Corona, desarrollada junto con artesanos del país, con su marca Hunting Season, ha logrado conquistar diferentes mercados alrededor del mundo. Ejemplo de lo anterior ha sido la colaboración que hizo la marca con la firma Carolina Herrera en 2018 y su membresía en el Consejo de Diseñadores de Moda de América, CFDA, desde 2019. Varias celebridades como Lady Gaga, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow y Amal Clooney, entre otras, han lucido los diseños de la marca que se pueden encontrar en Net-A-Porter, Saks Fifth Avenue, Moda Operandi y Mytheresa, por mencionar algunos retailers.



Maygel Coronel

​

Nacida en Cartagena, Maygel Coronel es una diseñadora con un gran sentido de pertenencia por su ciudad y esencia caribe que la envuelve e inspira. Es así como desde el 2017 junto a su equipo crea trajes de baño de lujo que se han convertido en toda una referencia a nivel internacional. Los diseños de una o dos piezas, pero también vestidos y básicos, caracterizados por sus volúmenes, volantes e incluso mangas abullonadas se pueden encontrar en países como Estados Unidos, Reino Unido y en Medio Oriente a través reconocidas tiendas como Neiman Marcus, Moda Operandi y Harrods y Bloomingdale's, entre otras.



Lina Osorio



Los sombreros y tocados inspirados en las culturas y tradiciones colombianas creados por la diseñadora Lina Osorio también han estado presentes en importantes eventos internacionales como las pasarelas de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Además de tener presencia en Estados Unidos, México y en la boutique del diseñador Ángel Schlesser en la capital española, próximamente se podrán encontrar sus diseños en El Corte Inglés. Cabe resaltar que la investigación, el acercamiento con los artesanos y la integración de los saberes ancestrales en diseños contemporáneos, hacen parte de la pasión de la diseñadora por incentivar la cultura del sombrero y preservar los saberes de cada territorio de Colombia.

CAMILA VILLAMIL NAVARRO

*PARA EL TIEMPO

@CAMILAVILLAMILN