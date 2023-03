Esa ceremonia tan especial para las familias se llevan a cabo generalmente en las mañanas y por tal razón hay que elegir el maquillaje adecuado, muy natural y sencillo, pero a la vez elegante y sofisticado.



Para ello y teniendo en cuenta que la celebración se puede extender hasta en la tarde o hasta las horas de la noche, se requiere tener en cuenta algunos trucos con el fin de que el maquillaje puedas perdurar y se pueda mantener durante toda la jornada.

Como es normal, lo primero que se debe tener en la cuenta es asegurarse de tener la piel limpia y libre de maquilla del día anterior. Seguidamente, se debe aplicar una crema hidratante con protector solar con el fin de ayudar a cuidar la piel de los fuertes rayos UV.



Luego se debe unificar el tono de la piel, pero consiguiendo un aspecto natural y ligero, con una buena base, la de su confianza, con lo cual le brindará una cobertura concentrada que se extienda por 24 horas. Posteriormente, se debe aplicar un poco de polvos compactos que le ayudarán a sellar el maquillaje y eliminar brillos que se tornan más fuertes debido a la intensidad de la luz.



Bueno, tras ese detalle, para los ojos, la recomendación es usar un maquillaje en tonos pasteles. Sin duda, ayudarán para el rostro se vea con un look muy dulce y delicado. Tenga en cuenta una paleta de colores cremosa en tonos delicados.



Lo ideal es comenzar con aplicar el tono rosa más claro en tono el párpado para crear la base, luego el rosa medio y aplícalo en el párpado móvil para culminar con el tono ladrillo en el pliegue del párpado para crear profundidad.



En las mejillas es recomendable aplicar un poco de rubor con una brocha para darle un toque más fluido y llamativo.



Luego siga con las cejas. Para tener unos ojos bien expresivos es clave dejar unas pestañas extra largas y bien curvadas, con el fin de que tengan un volumen adecuado. Finalmente, los labios deben tener un labial con tonos muy suaves. Una recomendación adicional es llevar el cabello suelto con algunas ondulaciones o también, con una discreta moña.



Puede complementar el look con el cabello suelto y en ondas, o un recogido de lado.

No olvide que lo más importante es tener en cuenta que el protagonista es el bebé o el homenajeado, así que la mejor opción es la sencillez y lo natural.



