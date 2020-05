Maquillaje en tiempos de teletrabajo

Et rabajo o estudio desde casa le ha dado la oportunidad a la piel de que respire y descanse de todos los productos que normalmente usamos cuando salimos. Pero también ha dado la opción –sobre todo a las apasionadas por el maquillaje– de probar nuevas ideas o rutinas.

Aunque ambas alternativas son completamente válidas, el no-makeup se ha convertido prácticamente en una nueva norma. Pero queda el interrogante acerca de qué se recomienda en este aspecto para las personas que pasan su día frente a la cámara en videollamadas.



A la pregunta ¿deberíamos usar la misma cantidad de productos y seguir las mismas rutinas de maquillaje mientras estamos en casa? Nicolás Berreteaga, de Dior Internacional Proteam Makeup Artist para Latinoamérica, respondió que depende y que es el momento de probar. “Si eres de las personas que normalmente disfruta del maquillaje y de llevar una piel perfecta, ¿por qué no? Si eres de las personas que normalmente suele disfrutar del maquillaje natural, entonces aprovéchalo”.



Así mismo, Berreteaga comenta que “hay mucho tiempo para interactuar con el conjunto de bases que has ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Lo que propongo es que si no te atrevías o no habías encontrado el momento para probar diferentes fórmulas, ahora lo hagas y seguro descubrirás que aquella de efecto glow es ideal para cuando tienes esas ocasiones especiales y la mate es más para el día a día o para ponerte frente a alguna cámara”.



En ese orden de ideas, el aspecto de la piel juega un factor determinante y no se puede olvidar que antes de cualquier tipo de maquillaje, y para una mejor fijación y efecto, se deben implementar rutinas de limpieza, protección e hidratación. “Opta por coberturas ligeras, ya que estas denotan una actitud más natural y relajada. La idea detrás es que si estás en casa, has tenido más tiempo para cuidarte la piel y se tiene que lucir en el look de maquillaje que elijas”, agrega Berreteaga.

Look de maquillaje para trabajar

Aunque cuando estamos en nuestras casas es el momento ideal para reconciliarnos con nuestra piel, tal y como afirma Nevyn Ramos, makeup artist internacional de Guerlain, hay algunos tips para lograr un maquillaje natural y saludable. “Recomiendo mezclar un sérum con un toque de base o con una BB cream, que por lo general traen mucha hidratación y protección solar. También una base que ayude a unificar la piel... Como vamos a aparecer en una cámara, es mejor que definamos los ángulos y la luz del rostro. Utiliza un bronceador que ayude a resaltar los contornos y úsalo en forma de tres alrededor del rostro para que resalte su estructura e incluso se vea más delgado”, comenta.





En cuanto a los ojos, el experto menciona la importancia del corrector de ojeras. “Se debe utilizar un buen corrector de ojeras para no vernos cansados ni fatigados en la pantalla”. Así mismo, “hay otros trucos como intensificar la máscara de pestañas o aplicar un poco de bronceador arriba del párpado móvil para lograr una mirada más abierta”.



Con respecto a los labios, Nevyn Ramos dice que es buen momento de “reconciliarse”, por lo que aconseja usar productos que ayuden a recuperarlos, pero que al mismo tiempo los hagan ver brillantes y voluminosos, como las barras hidratantes con mango o karité que reparan las grietas.



“Recomiendo incrementar un poco el tono natural con un labial. Por ejemplo, una pequeña capa de un rosa, fucsia o nude, sin poner mucha cantidad para no parecer que vamos a una fiesta. En el caso de que sí sea un evento por cámara, recomiendo ahí sí, solo por diversión, utilizar una barra de labios más intensa como roja o fucsia”.

Nicolás Berreteaga comparte otros tips como rizar las pestañas, matificar los labios con un poco del mismo rubor que usaste para tu look si no quieres que se vean brillantes y aplicar un lápiz beige debajo de las cejas o sobre el arco de cupido para dar un efecto de amplitud y naturalidad.

Cómo limpiar y cuidar el maquillaje

Al estar en contacto directo con la piel, la limpieza de productos de maquillaje y elementos como brochas es fundamental, y un hábito que se debería tener con más frecuencia. “Como mínimo se deben limpiar una vez cada semana. Claro que dependiendo su uso, lo ideal es poder limpiarlas en la medida que las utilicemos; esto no solo nos ayuda con la limpieza, sino a que los pigmentos del maquillaje queden perfectos y a que la vida útil de las brochas se prolongue”, dice María Paula Silva, supervisora de marketing de Mary Kay Colombia.



¿Cómo limpiarlas? Existen productos que facilitan esta labor. Lo ideal es que sean hipoalergénicos, y por lo general son fáciles de usar. Se rocía el limpiador directamente en las brochas hasta que queden húmedas y luego se pasa la brocha suavemente sobre una toalla de papel para eliminar el exceso de humedad y los residuos de maquillaje. El último paso es darle forma a las cerdas nuevamente con una toalla de papel.



Así mismo, María Paula Silva recomienda limpiar otros productos como labiales o sombras. “Es importante que estén perfectamente guardados en compartimientos independientes que no tengan contacto con dinero u otros elementos no asépticos y así evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Por lo tanto, es indispensable guardar el maquillaje en una cosmetiquera y realizar la limpieza respectiva de esta”.

Asegura que “la limpieza de los cosméticos se debe realizar superficialmente; es decir, en sus empaques respectivos y no aplicar el limpiador directamente en el producto, ya que este perdería sus propiedades y podría llegar a generar algún tipo de reacción en la piel”.



Por su parte, Silvia Martínez, gerente de mercadeo de Miniso Colombia, asegura que existen otros elementos o dispositivos que facilitan limpiar el maquillaje o productos, como los tapetes de caucho para limpieza de brochas y los pañitos húmedos que se convierten en una opción muy práctica.



Otro aspecto para tener en cuenta es la fecha de vencimiento. En términos generales, la vida útil del maquillaje varía entre dos y tres años y está determinada por estudios de estabilidad de cada producto. También, la forma cómo se guarda y organiza. Lo ideal es guardar el maquillaje en cosmetiqueras, en sus empaques originales o en organizadores y tener en cuenta la temperatura, ya que se debe evitar almacenarlos en donde les dé directamente el sol.



