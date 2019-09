Manly Week demuestra que la moda no es solo de mujeres

René Urrea, Humberto Ramírez, Camilo Guerrero, Sebastián Fernández y Liliana Arias son los creadores de Manly Week, una plataforma que busca acercar a las marcas de moda local con su consumidor final.

En conversación con EL TIEMPO, sus fundadores compartieron los detalles de la segunda edición del evento, la cual se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre con apoyo de Inexmoda, WeWork y ProColombia.



“Manly es el eslabón que conecta las marcas con los consumidores finales por medio de propuestas que resulten innovadoras, experiencias para los hombres y educación”, afirmó René Urrea.



En el 2018, el evento contó con 20 marcas participantes que ofrecieron experiencias exclusivas a los asistentes. Este año regresa a las oficinas de WeWork de las calles 100, 93 y 81, en donde estarán los días martes, miércoles y jueves, respectivamente.

Dentro de la programación se encuentran tres grandes momentos: las cápsulas académicas que se realizarán de 9:00 a.m. a 12:00 m.; los debates y conversatorios sobre identidad masculina, también en horas de la mañana; y las cápsulas comerciales que serán de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. Asimismo, se tiene previsto una puesta en escena con las marcas participantes durante el transcurso de los tres días.



Con esta iniciativa, los creadores del evento buscan “reforzar y construir criterio para que los hombres puedan incrementar su conciencia estética, gracias a este intercambio y puesta en escena”. Así lo aseguró Camilo Guerrero.



Entre los ponentes invitados se encuentran Fabián Hirose, quien ha trabajado para grandes casas de moda como Alexander McQueen, Fendi, Valentino, entre otras; el sociólogo Edward Salazar y el presentador de televisión, Santiago Rivas.



Con el fin de demostrar que es posible ser hombre y tener estilo en Colombia, se abordarán temas de conversación como ‘La construcción de lo latino en Colombia a nivel masculino’, ‘Cómo se vive la moda masculina en Europa’ y ‘Cómo proyectar una mejor imagen personal a través del cuidado de la piel y el cabello’.



“La moda no tiene por qué ser de un género en específico, no tiene por qué ser aburrida”, aseguró Humberto Ramírez.



Además, los asistentes al evento podrán disfrutar de experiencias únicas por parte de las marcas invitadas. “Las marcas que se presentan en Manly están representadas por sus espíritus creativos, entonces es un acercamiento más directo y personalizado”, contó Ramírez.



Manly Week es totalmente gratuito. Los hombres interesados en participar deben inscribirse en el link de registro de las redes sociales del evento.

La transformación de la moda masculina

La moda masculina ha tenido grandes transformaciones a lo largo de la historia. En la década de 1930, el psicólogo John Carl Flügel presentó la teoría de la “Gran renuncia masculina”, como explicación a la estandarización del vestir masculino.



Según el libro ‘Mujeres Vestidas’, de la escritora y consultora de moda Vanessa Rosales, los hombres renunciaron “a ser bellos, a cultivar su vanidad, a expresarse a través de la estética y a experimentar con adornos expresivos”.



Sin embargo, entre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, los hombres revivieron la capacidad de expresarse libremente a través de su vestir. Esto ha permitido el nacimiento de eventos como la plataforma de moda italiana Pitti Uomo y las semanas de la moda masculina en Nueva York, París, Milán y Londres.



En el caso de Colombia, existen marcas que le apuestan a la innovación de la moda masculina como Lugó Lugó y Miclott, e incluso marcas que tradicionalmente hacían moda exclusivamente para mujeres le apuestan actualmente al mercado masculino, como es el caso de Studio F con STF Man.



A esto se suma que, según cifras de Euromonitor, el negocio de la ropa masculina en Colombia tendrá un crecimiento de 16,1% en los siguientes cinco años.



Por otro lado, según Camilo Guerrero, “hay una masa crítica de profesionales masculinos que están forjando un criterio y que están construyendo nuevos universos estéticos.”





*Adrián David Osorio Ramírez

