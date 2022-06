Maluma continúa labrando una carrera en la industria de la moda. Esta vez lanzando su nueva colección de verano 2022, 'Royalty by Maluma', disponible exclusivamente en la tienda por departamento Macy's y diseñada en colaboración con Reunited Clothing.



Esta colección para hombres y mujeres presenta una amplia gama de colores vivos y estampados que destacan la playa, olas, palmeras. Incluso hace una alusión a su canción 'Hawái', representando este lugar en las prendas.



De acuerdo con Maluma, esta línea se inspira en la costa colombiana, sus paisajes y el estilo de vida tranquilo frente al mar. Lea también: (Maluma con 'M' de moda: detalles de la nueva colección del cantante paisa).

"Era importante para mí compartir en esta colección acerca del lado costero de Colombia que me inspira, como Cartagena y Santa Marta, que tienen aguas azules y claras, playas pintorescas y mi amor por la vida en las islas. En nuestra colección de invierno 2022, mi ciudad natal de Medellín fue la inspiración principal y ahora esta colección te lleva al lado de la playa de Colombia que muchos no conocen; y es por eso que quiero seguir compartiendo mi país con el mundo en todos los sentidos", contó el reguetonero sobre su inspiración.

Las colecciones de Royalty by Maluma son una exploración del cantautor en la industria de la moda, para la cual no es un desconocido. Su cercanía con grandes marcas como Versace y Calvin Klein le han ayudado a forjar un nombre en el mercado internacional.



El paisa ha expresado en repetidas ocasiones su admiración por el arte, la alta costura y la moda en general.



Además, uno de sus objetivos es crear colecciones accesibles y para todos. Por ejemplo, los tops, pantalones, chaquetas, vestidos, faldas y trajes de baño, están pensados para mezclarse sin importar el género con el cual se identifique la persona.



"Realmente no puedo esperar a que mis fans, los amantes de la moda y los clientes de Macy's vean esta colección que hace que quieras irte de vacaciones", expresó Maluma, y agregó que: "es la primera vez que diseño una colección de verano y para mí fue especial porque tuve la oportunidad de diseñar trajes de baño para mujeres; una experiencia que fue completamente memorable e inspiradora".



La colección está disponible en Macy's una de las tiendas más grandes del mundo y que opera un total de 810 sucursales en Estados Unidos, una enorme ventana para que la creatividad del artista se masifique.



