Después de un primer día que rompió récords en asistencia, la segunda jornada de Colombiamoda + Colombiatex tuvo un arranque lento. Con la primera pasarela, ‘Segundas oportunidades’ de Johana Bahamón + People a la 1:30 p.m., el flujo en Plaza Mayor empezó en horas de la tarde.



Con una alta dosis de dopamine dressing tanto en las pasarelas como entre los asistentes y los expositores, los colores fuertes y vibrantes como el verde, el naranja, el fucsia y el azul inundaron todos los espacios del evento.



Lea también: Colombiamoda pisa fuerte, y el sector de la moda se recupera

En el caso de ‘Segundas oportunidades’, el color estuvo en la base de su propuesta juvenil y urbana, que se combina a la perfección con lo que ha representado a la marca People de Grupo Éxito. Bahamón fue aplaudida por el trabajo social con población carcelaria y pospenados, que ha sido su bandera.



Cinco diseñadoras en pasarela dejaron al público cautivado con propuestas diversas. ‘Mujeres cambiando la moda’ del Banco de Bogotá y Revista Aló destacó a las diseñadoras de las marcas Infinita es infinita, Zorro gris, Acquerello, Tarpui,y Ehter Memoria Cautiva.



Las diseñadoras Catalina Carvajal, Mariana Cuevas, Lina Bermeo, Daniela Buitrago y Liza Ardila acompañaron a sus modelos en escena y al final salieron juntas a recibir los aplausos y las felicitaciones del público.



Vea más: ‘Mujeres cambiando la moda’, un impulso al emprendimiento



La cuota de diseño juvenil estuvo a cargo del Sena con las pasarelas de ‘Tierra de regiones’ y ‘Paz Consciente’ de los jóvenes creadores de La Colegiatura.

Pero la noche, con nombres como María Elena Villamil y Maluma, prometía ser el punto más alto del día, y así fue. Villamil con Arkitect demostró que conoce a la perfección la silueta femenina. Con los cortes limpios, propios de su estilo, la diseñadora acerca su visión alabada a nivel nacional e internacional a las compradoras del Grupo Éxito.

La fiesta urbana que armó Maluma

Y el cierre con broche de oro fue la fiesta urbana que armó Maluma con Gef y su Fundación El Arte de los Sueños. En el club El Rodeo, lo que parecía ser un espacio para la práctica de equitación, se transformó en una pasarela blanca que se fue pintando con los alegres colores de las prendas.



En rueda de prensa previa al desfile, el paisa confesó que estaba emocionado por regresar a su tierra natal y a Colombiamoda, feria en la que participó como modelo en sus primeros años.



Siga leyendo: Feliza: una colección que resalta la fortaleza de la mujer del Pacífico



"Yo modelaba en Colombiamoda cuando tenía 8 años y ya conocía estos pasillos. Regresar significa mucho para mí porque es el resultado de un trabajo duro, en mi ciudad me siento protegido. Me siento cuidado", aseguró Maluma.



En compañía de su hermana Manuela Londoño -presidenta de la fundación El Arte de los Sueños- y de Buda, su perro y protagonista de la colección, el reguetonero recorrió la pasarela dándole cierre a una experiencia que puso a bailar a los asistentes. Muchos se quedaron esperando las palabras o una canción del artista, pero ya había adelantado que por el agotamiento de la gira, no sería parte del show.



Los que sí salieron al escenario con toda la energía fueron los soñadores, jóvenes que hacen parte de la fundación y en quienes se inspiró la colección homónima.



Además: Maluma, con ‘M’ de moda: detalles de la nueva colección del cantante paisa



"Para los soñadores estar aquí es todo. Movilizamos todo esto por ellos. No estuvieron involucrados en el proceso desde el día 1 pero sí desde el día 2. Hicimos un taller con ellos en el que representaron sus sueños con colores y de ahí salieron los que elegimos para la colección. Ellos inicialmente no lo sabían, pero se emocionaron mucho", contó Manuela Londoño en la rueda de prensa.

Uno de los objetivos al usar colores como el morado y el fucsia es enviar un mensaje positivo y de alegría, según explicaron los creadores de la colección. Foto: EFE Con lavados y etiquetas con el nombre de la colección, le imprimieron su personalidad a las prendas en denim, uno de los fuertes de Gef. Foto: EFE Los accesorios como los gorros de pescador y las medias también hacen parte de la colección. Foto: EFE Con un enfoque joven, Maluma y el equipo de diseño de Gef trabajaron en prendas para variedad de estilos. Foto: EFE En el cierre de la pasarela, los jóvenes de la fundación El Arte de los Sueños salieron a la tarima y al ritmo de la canción 'Tónica' se unieron con Maluma, su hermana Manuela Londoño, y los modelos. Foto: EFE

La colección destacó por el uso de colores vibrantes, siluetas anchas para todo tipo de cuerpo y con prendas genderless, (sin género). Con modelos andróginos en pasarela este mensaje se reforzó.



"Yo soy hombre y a mí me gusta ponerme crop tops, faldas, toda la gira la hice en leggings y botas y lo que me pongo no define nada de eso. Muchos dicen que tan loco por ponerse eso, pero yo me siento bien así. Por eso lo importante para nosotros en la colección es la inclusión, que la persona se sienta feliz con lo que se pone", explicó Maluma a los medios de comunicación. Así se vivió la pasarela 'El arte de los sueños' de Maluma x Gef.

Los buzos, joggers, crop tops, chaquetas, camisetas, bermudas y denim que componen esta colaboración inspirada en Medellín ya están a la venta en la página de Gef.



LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN VIDA.

Lea más noticias

- Ixel Moda hace un homenaje a la historia de la moda desde Puerto Colombia

- Todo listo para Buró, la feria de los emprendedores en Bogotá

- México reclama a empresa Shein por apropiación de diseño maya