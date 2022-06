Recientemente volví a leer uno de mis libros preferidos: 'Los Cuatro Acuerdos', de Miguel Ruíz. Una obra literaria corta y sencilla, pero cuya profundidad es invaluable, en la que el autor comparte la sabiduría tolteca que resume los cuatro acuerdos que todos los seres humanos deberíamos hacer para vivir felices y en paz.



Me gustaría compartir brevemente estos acuerdos. Pienso que si los interiorizamos y mejoramos a nivel personal, lograremos las transformaciones que tanto necesitamos en este momento de nuestra historia como país.



Primer acuerdo

Sé impecable con tus palabras: debemos ser conscientes del poder que tiene cada sílaba que sale de nuestra boca.



Podemos usar las palabras para construir o para destruir. Con una simple frase criamos hijos poderosos o, por el contrario, temerosos. Logramos fortalecer cada una de nuestras relaciones amorosas o derribarlas palabra por palabra. Podemos hablarnos y levantar nuestra autoestima o derrotarnos antes de empezar.



Ojalá nuestras palabras sean dichas para expandir amor y sabiduría y no para esparcir miedo y odio. No olvidemos que las palabras, después de dichas, solo pueden ser perdonadas... pero jamás olvidadas.

Segundo acuerdo

No tomes NADA personal: la premisa es que si tenemos amor propio y confianza en nosotros mismos, nadie nos puede hacer sufrir.



La realidad es que todos cargamos con inseguridades, miedos y rencores, y por lo general buscamos descargar esa incomodidad interna sobre los demás.



Si entendemos esto, sabremos que cuando alguien intenta ofendernos realmente no se trata de nosotros, sino de lo que está pasando en el interior de esa persona. No deberíamos perder nuestra paz ni sentirnos menospreciados por nada de lo que hagan o digan los demás; ¡porque, en últimas, nadie nos puede hacer sentir inferiores sin nuestro consentimiento!



No podemos controlar los actos de nadie, pero sí decidir la manera como nos dejamos afectar.



Tercer Acuerdo

No hagas suposiciones: siempre es mejor preguntar y aclarar cualquier duda, en vez de tratar de ‘adivinar’ lo que el otro está pensando o diciendo. Las suposiciones crean sufrimiento, porque al suponer ya estamos inoculando nuestro propio ‘veneno emocional’ a los pensamientos de los demás.Antes de ofendernos, preguntemos. Antes de quejarnos por lo que no nos dan, seamos explícitos y pidamos lo que queremos. Antes de juzgar, cuestionemos.

Cuarto Acuerdo

Haz siempre lo mejor que puedas: debemos hacer el bien porque nos da gusto hacerlo, no porque esperamos alguna recompensa.



Si actuamos dando lo mejor de nosotros, no nos afectará si nos juzgan terceros. Tendremos siempre la satisfacción de cumplir con nuestras propias expectativas y no estaremos sujetos a las de los demás.



En este momento de nuestra historia podríamos beneficiarnos de una sabiduría que va más allá de la coyuntura actual. No podemos garantizar un futuro sin conflictos, pero sí podemos entender que las verdaderas revoluciones empiezan con uno mismo.

ALEXANDRA PUMAREJO@DeTuLadoConAlex

