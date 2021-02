Los colores de esmalte que se deberían usar para cada trabajo

Para nadie es un secreto que las manos son la carta de presentación de una persona y con ello se refleja la pulcritud, confianza y tranquilidad del trabajador en la empresa.



Y es que las manos juegan un papel importante en la vida del ser humano, porque con ellas se saluda, se comunica, se expresa, se escribe, se toca un instrumento y además, hablan del cuidado personal.

Es por esto que la empresa Charlotte Cosmetics realizó un estudio a 1500 manicuristas de todo el país, quienes a diario practican el arte de las uñas y son las encargadas de brindar asesoría a las personas para que no solamente combinen los colores de sus uñas con su tono de piel, su outfit, sino también que refleje su propia personalidad en cada oficio que ejercen y evitar que no sea inapropiado para la imagen de la empresa.



De las 1500 mujeres, el 60 por ciento; es decir, 900 manicuristas coincidieron en que los colores rojos, pasteles y nude transmiten creatividad y confianza, por lo que son ideales a la hora de cerrar un negocio o tener una junta de oficina. Por lo tanto, estos colores son los adecuados para gerentes, directivos y asesores de presidencia de una empresa.



Además, otras 375 mujeres, es decir, un 25 por ciento de la muestra concordaron qué, si el oficio es relacionado con atención al cliente, ventas, conducción o en el área de la salud, lo más indicado es utilizar los colores traslucidos porque reflejan tranquilidad, pulcritud y transparencia. Asimismo, el color palo de rosa también funciona muy bien porque transmite calidez humana y accesibilidad.



Por su parte, las 225 mujeres restantes, es decir un 15 por ciento, explicaron y concluyeron que profesiones o temas relacionados con comunicaciones, relaciones públicas, mercadeo, secretarias y relaciones internacionales, entre otras, el color perfecto es toda la línea de fucias y rosados; transmite credibilidad, cordialidad y estabilidad. Estos colores son adecuados para transmitir información, ya que favorece un ambiente neutral para llevar a cabo discusiones abiertas.



Sin embargo, según Valerie Delgado, fundadora de la empresa de belleza asegura que el color también puede variar dependiendo del lugar de trabajo en donde se encuentre la persona.



“En Europa cada época de invierno, primavera, otoño y verano, se pone de moda en las ciudades de nuestro país. Sin embargo, cada región utiliza diferentes colores, es decir; en tierra caliente utilizan colores neones y fuertes, como el naranja, verde fluorescente y fucsia; en cambio en tierra fría utilizan colores tierra, pastel, rojos o francés”, dice Valerie.



De igual manera aquí le contamos que otros datos arrojó el estudio y que color de uñas se adecua mejor a cada oficio:



Colores Verdes: Representa a la naturaleza, el éxito, la salud y la seguridad; de hecho, es uno de los colores elegidos por personas que trabajan en espacios abiertos e interactuan con el cosmos.



Colores azules; cielos, rey y agua: Denota paciencia, amabilidad y serenidad, además asociamos este color con la amistad, la lealtad, la unidad y la verdad. Representa a las personas calmadas, tranquilas y sensibles, son ideales para espacios como un día de playa o una reunion con amigos e incluso para reuniones de trabajo o una entrevista importante.



Colores traslúcidos: En muchas ocasiones en las empresas no permiten que sus empleados utilicen color en las uñas, es por esto que se recomienda utilizar un color traslúcido, este lo utilizan las azafatas, los médicos, las enfermeras y los docentes.



Colores franceses: El color novia, ejecutiva o nieve se adecuan para las mujeres que trabajan en la parte de oficinas. Ademas para ese año está tomando fuerza la manicura francesa arcoiris para obtener un estilo combinado tipo “ombre” mas llamativo y chic.



También se recomienda a las personas que trabajan al aire libre o en oficios rústicos que utilicen colores fuertes, como el morado, marrón y negro, esto permite que no se evidencie el maltrato de las manos.



Cabe recordar que el color negro no es conveniente aplicarlo en el momento de una entrevista de trabajo, ya que refleja una persona distante y dominante. Tampoco se debe utilizar brillo o escarcha en las uñas. Los que se recomienda es utilizar colores vivos y claros como el azul, o colores pieles que son los adecuados para este tipo de situaciones.



Tendencias

Con información de Charlotte