Esta semana les voy a recordar algo que probablemente no tenemos muy presente: ¡si siempre hacemos lo mismo, siempre obtendremos los mismos resultados!

​

Es imposible cambiar nuestro destino si seguimos repitiendo los mismos patrones y comportamientos del pasado. Si no le pedimos nada diferente a la vida, la respuesta siempre será no. Si no damos un paso hacía adelante, permaneceremos en el mismo lugar. Si no nos arriesgamos, jamás sabremos si somos capaces. No podemos querer que nuestro entorno se transforme si seguimos tercamente enraizados en los mismos pensamientos y actitudes de siempre.

Suena obvio y lógico. Sin embargo, si hacemos un análisis sincero, estoy segura de que muchos nos daremos cuenta de cuánta energía hemos gastado en soñar con que todo mejore milagrosamente en nuestras vidas sin mover un solo dedo ni cambiar un solo pensamiento para lograrlo.

Nuestro bienestar no depende de nadie más sino de nosotros mismos. Foto: iStock

Pretendemos que nuestra pareja cambie para que por fin nos entienda, que nuestro jefe cambie para que por fin nos valore, que la situación del país mejore para que por fin nos vaya mejor económicamente, y que la vida nos sonría para que por fin seamos felices.



Pensamos que lo externo debe girar en función de nuestros sueños y anhelos. Debemos afrontar la verdad... Nuestro bienestar no depende de nadie más sino de nosotros mismos y de las decisiones duras que estemos dispuestos a tomar y de los actos valientes que estemos dispuestos a realizar. Depende de los pensamientos positivos que estemos entusiasmados de crear y de las excusas repetidas que dejemos de dar. Depende de los cambios radicales que tengamos en actitud y en creencias pasadas.



No perdamos tiempo ilusoriamente cuestionándonos qué nos va a deparar el futuro, sin entender que es nuestra responsabilidad asumir su creación. Nos deben retumbar en el corazón todos los días las palabras que le atribuyen a Albert Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”.



Hoy los invito a reflexionar si están locos o si están activamente creando su realidad.