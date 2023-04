Lina Hinestroza, es entre tantas cosas, una mujer que el cáncer de mama le dejo muchos aprendizajes y anécdotas. Pero también una misión, ayudar a más mujeres a detectar de forma temprana esta enfermedad.



Cumple dicha tarea a través de la dirección de la Fundación AlmaRosa. Actualmente, explora una nueva faceta, ser escritora: su obra 'Cáncer, un regalo mal empacado', se lanza mañana, 25 de abril, y retrata cómo encontró en el carcinoma de mama, una oportunidad para vivir.

En el libro, Lina narró cada paso que tomó mientras el cáncer la habitó, desde la noticia del diagnóstico hace 10 años hasta la forma en que lo transformó en un proceso constructivo y enriquecedor.



Uno de los tantos fines del texto es motivar a más pacientes, que como ella, les costó encontrar la luz.

Walter Riso, el escritor del popular libro 'Aprendiendo a quererse a sí mismo', contribuyó en la obra de Lina pues, el prólogo fue hecho por el italiano, quien describe que “en cada capítulo hay una serie de lucidez que nos llega con fuerza. No es un impacto solo para las personas que padecen cáncer de mama, sino una experiencia vital que le hace frente al sufrimiento, no importa si estás o no enfermo o enferma".



Los recursos que se obtengan de la venta de 'Cáncer, un regalo mal empacado', serán destinados por completo a la Fundación que Lina dirige, AlmaRosa, esto con el objetivo de incentivar más y mejores estrategias para promover la vida y el bienestar de mujeres , a través de la detección temprana del cáncer de mama. El lanzamiento tendrá lugar en Cielum Health, Medellín y habrá espacio para un conversatorio alrededor del libro.

Más noticias en EL TIEMPO