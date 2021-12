Los esperados reencuentros y celebraciones de fin de año están por llegar. Y con ellos, la oportunidad ideal para lucir nuestras tendencias de moda favoritas. En EL TIEMPO les presentamos ideas para inspirar sus looks navideños y propuestas para despedir el 2021 deslumbrando.



Lentejuelas: ¡hora de fiesta!

Pocos materiales hay que nos metan de lleno y de inmediato en el mood festivo como lo hacen las lentejuelas. La buena noticia es que en esta temporada de fin de año las veremos en diseños que van desde vestidos glamurosos hasta prendas más descomplicadas, como tops y sudaderas.



Su uso va más allá de una cena de Nochebuena o una fiesta de fin de año, y se pueden llevar sin importar la hora del día. Puede llevarlas en pequeñas dosis (como detalle de una prenda) si prefiere algo más sobrio; en varios tonos, tanto brillantes como mate, y en diferentes tamaños o formas.

Extra brillo y movimiento

Los brillos se relacionan con la magia de la Navidad. Foto: Particular

Los destellos de brillo no serán únicamente gracias a las lentejuelas. Otros materiales como telas satinadas, terciopelo, lamé o la pedrería y los cristales adornarán las prendas que llevaremos las últimas semanas del año. Así mismo, otro elemento que está en furor y llenará de actitud los looks son los flecos, gracias a su movimiento, que no pasa desapercibido. Los veremos en faldas, chaquetas o vestidos, desde dorados y finos hasta cortos y gruesos.

Comodidad es la clave



En la temporada de fin de año seguiremos viendo prendas que nos invitan a sentirnos cómodos y relajados, pero sin perder el estilo. Pantalones anchos, camisas sueltas, abrigos oversize y suéteres en materiales como punto, algodón y cachemir en tonos neutros, por ejemplo, seguirán siendo protagonistas. Por supuesto, su uso dependerá más del tipo de celebración, pero la moda comfy llegó para quedarse, y lo mejor es que ya no se lleva solo en casa.

Un toque ‘sport deluxe’

Tendencia ‘comfy’, sin perder el estilo, diseño de Polo Ralph Lauren. Foto: Particular

Siguiendo con la idea de la moda cómoda y relajada, la tendencia deportiva, pero con aires sofisticados, estará en furor y la vemos en llamativos estilismos como sudaderas con mangas de lentejuelas combinadas con jeans o faldas de punto. Esta es una propuesta más arriesgada pero llena de optimismo que también se conoce como athleisure, término derivado de otras dos palabras en inglés: athletic (atlético) y leisure (ocio). Su finalidad es elevar las prendas deportivas para llevarlas no solo en la casa, sino en calles, oficinas y fiestas.



‘Looks’ en tonos navideños



Optar por atuendos en los colores navideños, como rojo, verde, blanco y dorado, entre otros, siempre será acertado para estas festividades. El secreto está en elegir los materiales y llevar prendas de estos colores según la ocasión. Lo ideal es optar por un total look del mismo color; por ejemplo, rojo, verde o dorado. Por otro lado, no podemos olvidarnos de los tonos brillantes, con los dorados y metalizados, y dependiendo de la celebración y los códigos de vestuario, explorar colores como el negro, azul y vino.

El significado de los colores

Vestir de rojo nos asocia con alegría, amor, fuerza y autoridad. Es, sin duda, uno de los colores de moda para fin de año. ‘Look’ primavera-verano 2022 de Silvia Tcherassi. Foto: Particular

Según Yuly Giraldo, asesora de imagen, el color causa efectos poderosos en cómo nos perciben los demás y recomienda usar los colores según los objetivos. EL TIEMPO consultó con la experta el significado de los más utilizados en esta época.



Rojo. “Representa pasión, fuego y la sangre; vestir de este color nos asocia con la alegría, el amor, la fuerza, la autoridad. Es un color perfecto para el día en que no quieres pasar desapercibido. Usa el color según tu estilo; si eres extrovertido, en alta proporción”.



Verde. “Es el color de la naturaleza, representa salud, abundancia, éxito y dinero. Evoca frescura, ecología, vitalidad y esperanza. Combínalo con rojo cuidando las proporciones”.



Blanco. “Vestir de blanco, para la cultura occidental, comunica inocencia, honestidad, paz. Recibir el año nuevo de blanco, incluso en climas fríos, simboliza buena suerte. Vístelo unicolor para hacerlo más llamativo y combínalo con accesorios dorados o plateados para darle dinamismo a tu look”.



Dorado. “Indica prosperidad, el prestigio, el sol; es un color para brillar con luz propia. Es lujo, sea puro o en combinaciones con negro o blanco. Vístelo de noche, cuando el contraste con lo oscuro y las luces te hagan brillar. Es energético, de abundancia y riqueza”.



Plata. “Es sobrio y elegante. Sinónimo de distinción y riqueza, por su brillo se relaciona con la magia de la Navidad; combínalo con lo que quieras, pues se trata de un color muy versátil”.

