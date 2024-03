¿Las semillas de linaza ayudan con los estragos de la menopausia? La ciencia responde

Existen muchos mitos con respecto a remedios naturales que pueden ayudar en esta etapa. Uno de ellos es que la linaza, contribuye a aliviar los llamados bochornos. De manera general, la menopausia es el momento que marca el final de los ciclos menstruales . Puede producirse entre los 40 y los 50 años, aunque de acuerdo con Mayo Clinic, la edad promedio es los 51. Si bien se trata de un proceso biológico natural, suele causar síntomas físicos molestos como sofocos y fuertes cambios emocionales, además de alterar el sueño y disminuir la energía.contribuye a aliviar los llamados bochornos.

Una investigación llevada a cabo por la Clínica Mayo, descubrió que las semillas de linaza no disminuyen efectivamente los sofocos que se presentan durante la menopausia. A pesar de que se habían dado a conocer evidencias previas sobre su poder de alivio, luego de haber realizado un estudio más detallado, llegaron a la verdadera conclusión.

En la investigación analizaron a 188 mujeres a las que se les pidió que comieran una barra de semillas de lino al día, mientras que a otro grupo se les proporcionó una barra que en realidad no contenía linaza, es decir, un placebo. Tras seis semanas, más de un tercio de las mujeres en ambos grupos tenían una reducción del 50 por ciento en la frecuencia y seguridad de su sofocos.

Con base en lo anterior, la investigadora Debra Barton, dijo a Routers Health que la idea de que la linaza ayuda a tratar ese malestar en realidad se debe a un efecto placebo. "Las mujeres deben tomar de este estudio que hay poca información convincente para probar si las semillas de lino pueden reducir los sofocos ", dijo.

De hecho, en un estudio anterior, el mismo grupo de investigadores ya habían encontrado que las mujeres que consumían semillas de lino no habían registrado una disminución importante de sus sofocos. Pero en ese momento no había un grupo de control que únicamente tomara placebo, por lo que las conclusiones no fueron tan claras.

Los sofocos son uno de los síntomas de la menopausia.

Entonces, ¿qué ayuda a disminuir los sofocos en la menopausia?

el tratamiento más efectivo para aliviar los sofocos durante la menopausia es la terapia de reemplazo hormonal. El problema es que esta se ha relacionado con un Los investigadores de Mayo Clinic advierten que, hasta ahora,El problema es que esta se ha relacionado con un mayor riesgo de presentar padecimientos cardíacos , coágulos sanguíneos e incluso cáncer de mama, por lo que muchas mujeres buscan remedios naturales.

En ese sentido, la investigadora dijo que la cimifuga racemosa, la soja y la linaza, desafortunadamente no han podido comprobar su poder ante los malestares. Por lo que es necesario seguir recurriendo a los especialistas para encontrar soluciones en la medicina. Sin embargo, se deben tomar en cuenta los antecedentes, las mujeres que tienen un historial de cáncer de mama en su familia no son candidatas a realizarse tratamientos con hormonas.

En esos casos, ya sea por un efecto placebo, o no, puede perfectamente consumir las barras de linaza, que brindan fibra, proteína y antioxidantes, por lo que son saludables para su organismo y podrían ayudarla con los sofocos.