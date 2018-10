Cada media hora, una niña es víctima de violencia sexual en Colombia

Cada 30 minutos, una niña de 0 a 14 años es víctima de violencia sexual en Colombia, según la Fundación Plan, organización que hace parte de la Alianza por la Niñez Colombiana y que trabaja por la promoción de los derechos de esta población. Esta es una de las cifras que revelan la situación que viven las niñas en el país.



Los otros tipos de violencia contra las niñas también son escalofriantes. En lo corrido del año, 35 niñas de 0 a 13 años han sido asesinadas, según Medicina Legal, y 333 de 0 a 14 años han sido víctimas de explotación sexual, según la Fiscalía. En el 2017, 45 niñas fueron asesinadas y 433 fueron explotadas sexualmente.

A esto se suma que 293 niñas menores de cinco años murieron por desnutrición entre 2016 y 2017, que 15 niñas padecen violencia intrafamiliar cada día, y que el 7,4 por ciento de las niñas entre 13 y 14 años son víctimas de explotación laboral, según la fundación. Este es el panorama en el marco del Día Internacional de la Niña.



Mario Gómez, fiscal delegado para Infancia y Adolescencia, estima que el registro de delitos sexuales contra niñas de 2018 será mayor que el del año pasado, cuando se recopilaron 13.429 de estos casos, según Medicina Legal. De acuerdo con el fiscal, uno de los motivos de este incremento es que “la sociedad es más consciente de la vulneración que sufren las niñas y por ende denuncian con mayor asiduidad”.



Pero las denuncias siguen siendo bajas. Rafael Fajardo, director de Gestión de Conocimiento de la Fundación Plan, señala que solo el 3,5 por ciento de los delitos sexuales en contra de las 9.719 niñas víctimas registradas por la Fiscalía en 2018 se encuentra en fase de investigación.



Uno de los obstáculos para adelantar estos procesos penales es la poca credibilidad que se da a los testimonios de las menores, según el fiscal Gómez. Por este motivo, el funcionario pide mayor credibilidad en los testimonios. “Las niñas no suelen mentir sobre abusos sexuales cometidos por un pariente contra ellas”, señala.



Así mismo, Margarita Martínez, asesora técnica regional de Plan, resalta la importancia de que se valore la ‘prueba anticipada’, que es la primera declaración de una niña al momento de presentar una denuncia. “A veces los jueces solo tienen en cuenta el último testimonio que hace la niña en el juicio, y no tiene en cuenta todo lo que ya ha narrado”, comenta.



Fajardo explica que las niñas pueden retractarse por miedo cuando deben declarar en frente de su agresor, o cuando el victimario es un familiar de ellas, para no afectar la provisión de recursos en el hogar.



En este sentido, Gómez llama la atención sobre que el 70 por ciento de los casos se presenten en el hogar de la víctima por parte de un pariente o un conocido.



Por estos motivos, el fiscal Gómez asegura que urgen campañas de prevención que tengan lugar en los colegios, las comunidades y los barrios, recomienda a los padres de las niñas mantener un diálogo fluido con sus hijos y agrega que “debe haber una mayor articulación entre el sistema de salud y el sistema escolar con las autoridades de justicia para que se reporten de manera inmediata los eventos criminales que se cometen contra ellas”, concluye el funcionario.



NO ES HORA DE CALLAR