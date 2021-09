Frases y reflexiones para celebrar el mes del Amor y la Amistad

Dos expertas en relaciones de pareja nos entregan sus frases y reflexiones para el mes de septiembre, cuando celebramos Amor y Amistad.



Desde sus libros Cultivar el amor propio también es celebrarlo, Lovefulness y Manual para Solteras, Valeria DeBotas, Love coach y Master en Sexología (@valeriadebotas), y la psicóloga y terapeuta Maritere Lee, autora de los libros: Una Cita Contigo Misma, Contigo fui todo menos yo e Inmarchitable (@mariterelee), nos comparten:



'El amor propio es tu media naranja'

Por: Maritere Lee Psicóloga – Terapeuta.



1. De tí no quiero nada, pero contigo lo quiero todo.



2. Cuando te quieres se nota. Y cuando no te quieres, se nota mucho más.



3. Dime con quién has dejado de estar, y te diré quién quieres dejar de ser.



4. Una persona completa no ama a pedazos.



5. El amor propio es tu media naranja.



6. La vida no está para que guardemos lo bueno para una ocasión especial.



7. Lo mejor de hacer las cosas con corazón, es que por más que las hagas para otros, también te hace bien a ti.



8. Todo tipo de amor que se descuida puede caer en la infidelidad, hasta el amor propio. Cuando no cuidas de ti, terminas traicionándote.



9. El amor siempre suma, y si es recíproco exponencial.



10. En todo tipo de relación, la reciprocidad es el ingrediente principal para generar prosperidad y abundancia.



11. Te debes tanto amor… tanto.



12. Amar es un verbo, que se conjuga haciendo y demostrando.



13. De raíz se arrancan los vicios, la maleza y los malos amores

'Cada ser humano es tan único como su huella digital'

Por: Valeria DeBotas, Love Coach



1. No se puede dar lo que no se tiene, para que una persona pueda brindar amor tiene que tener amor por dentro. Una persona que cultiva sentimientos positivos en su interior lo reflejará en su exterior y en sus relaciones con las demás personas.



2. La autoestima es la estabilidad que tú misma te proporcionas en un mundo cada vez más loco y cambiante. Por eso está bien dedicar tiempo y energía en fortalecerla.



3. Al amor propio le pasa lo mismo que al sentido común que es el menos común de los sentidos. Como es algo tácito, y que se supone que debemos tener, no le damos la importancia necesaria y nos acordamos de este cuando pasa algo tenaz que nos lleva a replantear nuestras prioridades.



4. El amor propio no es una obligación, pero si decides hacer algo significativo con tu vida lo más lógico es empezar por esta parte. Así como has elegido dañarte, también puedes elegir amarte. El amor propio es una decisión consciente y constante.



5. Esa misma energía que inviertes en proteger a tus seres queridos, o que le metes a un proyecto, ese mismo corazón que le entregas a la pareja de turno, vuélcalo hacia ti.



6. Cada ser humano es tan único como su huella digital, esto es quizá la mayor demostración de lo especial que eres porque nadie en el universo es como tú. El autoconocimiento hace parte de la fórmula porque te ayuda a identificar eso que te hace inconfundible.



7. El proceso de autoconocimiento se enfoca más en el SER, que en el hacer o el tener. Es mirarse desde lo esencial. Así que la pregunta importante es quien eres, no qué haces o qué tienes.



8. El amor propio no es algo que se pueda comprar, es algo que debemos producir.



9. Se honesta contigo misma, reconoce tus errores, pero sin juicios, crudezas o culpas. Trátate con amor.



10. Cultivar la autoconfianza es estar allí para ti, es la convicción que tienes de alcanzar aquello que te propones, porque te conoces lo suficiente, crees en ti, en tus habilidades y recursos, o en la capacidad que tienes de aprender algo nuevo. ¡Reconoce tu potencial!



11. La perfección ¡NO EXISTE¡ así que no persigas algo que no es real y deja de sufrir por sentir que no eres suficiente.



12. Aceptarte no quiere decir que eres conformista, quiere decir que así tengas cosas por mejorar, tu amor propio no está condicionado por esto.



13. La verdadera transformación no se da desde la lucha sino desde el reconocimiento de tu realidad y el respeto por tus experiencias pasadas.



14. La autorresponsabilidad es todo lo contrario a la pasividad, porque simboliza ACCIÓN. Dejas de ser una espectadora y haces lo necesario para construir la vida que mereces. Responsabilizarte de tu vida es una señal de autonomía, un acto amoroso porque te conviertes en la dueña y emperatriz de tu destino.



15. Si en el pasado alguien te hizo daño, no es tu culpa y no puedes cambiar lo sucedido, pero si es tu responsabilidad dejar de darle poder y enfocar tu energía en actividades más gratificantes.



16. Cuando no te eliges, se nota en tu bienestar físico, mental y emocional.

