Las ilustraciones feministas de Stefanía Tejada

El empoderamiento femenino, el derecho al aborto, la comunidad LGTBI y los tabúes con la sexualidad de la mujer son algunas de las líneas que definen el trabajo de la ilustradora colombiana Stefanía Tejada, quien, a sus 29 años, ha hecho colaboraciones con celebridades como Michelle Obama y la actriz Lena Dunham.

Tejada descubrió que lo que más le apasionaba hacer era hablar de la fortaleza de la mujer a través del dibujo y la ilustración, algo que la ha llevado a exponer en sitios como Nueva York, Londres, México y Liechtenstein.



“Muchas veces, la forma como se quiere presentar el feminismo es que somos rebeldes y atrevidas, y ese no es el punto. Les estamos hablando a todos, no solo al hombre. Deberíamos empoderarnos desde lo más alto, y eso es lo que yo quiero mostrar con mi trabajo”, contó la ilustradora, que vive en Francia.

Stefanía, nacida en Tuluá, Valle del Cauca, comenzó a estudiar diseño de modas en La Salle College, en Bogotá, y terminó en México. En los tres años que vivió allí empezó a invertirle más tiempo al dibujo, que en ese momento era solo un hobby.



“Hice algunos cursos de pintura y dibujaba, sobre todo, para desahogarme. Fue cuando salieron las primeras imágenes”, cuenta.



En uno de sus trabajos con una agencia de publicidad en México, empezó a hacer algunas colaboraciones con Tumblr (plataforma de microblogueo donde se publican textos, imágenes, videos, enlaces, etc.), lo que, más adelante, la llevaría a hacer las ilustraciones para el blog semanal de la actriz Lena Dunham, Lenny Letter, en el que se hablaba de feminismo, temas políticos y coyuntura nacional.



“Ya había hecho algunos trabajos para Tumblr y le hice caso a un amigo que siempre me ha aconsejado compartir mi trabajo con la mayor cantidad de gente posible; eso fue lo que hice con ella, le envié un correo, me lo respondió y me dijo que le gustaría ver más de mi trabajo”, cuenta Tejada.

Stefanía Tejada, ilustradora y diseñadora colombiana. Foto: Cortesía Stefanía Tejada

Para la vallecaucana, ese fue el momento en el que se dio cuenta del valor de lo que hacía y cómo este podría tener un impacto. “Me pidieron que les enviara una imagen que ilustrara un artículo que escribieron sobre la denuncia que hizo la cantante Kesha contra su productor por un abuso sexual. Eso fue algo muy poderoso para mí”.



Más adelante logró exponer, en México, una serie de ilustraciones inspiradas en el contacto de la mujer con la naturaleza, llamada ‘Girls and the botanical’. “Siempre me decían que mis chicas se veían muy agresivas. Para mí, pintarlas era algo que me calmaba. Entregué todo en esas ilustraciones y se volvieron trabajos muy compartidos y comentados”, recuerda.



Luego de eso, empezó a ser reconocida en el medio creativo rápidamente. Uno de los momentos más importantes fue su colaboración en una campaña de Michelle Obama, en 2016, que llegó a su vida por casualidad.

Deberíamos empoderarnos desde lo más alto, y eso es lo que yo quiero mostrar con mi trabajo

“Me gusta ir a Nueva York de vez en cuando, porque allí siempre salen oportunidades. Iba para un concierto de Beyoncé con unos amigos, y una amiga me llamó a decirme que fuera a su oficina rápido porque estaba el fundador de Tumblr. Fui y terminé hablando con las personas de la empresa con las que había colaborado antes. Me ofrecieron ilustrar la imagen principal para la página de The United State of Women, pero la necesitaban en dos días. Les dije que sí”.



Se trataba de la campaña publicitaria de ese congreso, organizado por la esposa del expresidente Barack Obama, el cual buscaba darle herramientas a la mujer para salir de la desigualdad de todo tipo, algo que Tejada cree que hay que seguir impulsando.

Esa colaboración la hizo todavía más reconocida en el medio, y empezó a ser contactada por revistas internacionales, e incluso por marcas de ropa colombianas como Atelier Crump, con la que colaboró el año pasado.



“Mi trabajo, enfocado en el feminismo y el empoderamiento de la mujer, ha sido mucho más reconocido en otros países que en Colombia. Creo que es porque todavía nos da miedo mostrarnos a nosotras mismas, ya que aún hay muchos tabúes que espero que se vayan rompiendo”, puntualizó.

MARÍA CAMILA GONZÁLEZ​@CamilaGolarte