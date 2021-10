‘Las estrellas no pueden brillar sin la oscuridad’

No sé ustedes, pero yo he tenido más de un tropiezo en la vida, que me ha dejado marcada. Me casé con la ilusión de que sería para toda la vida… y luego tuve que aceptar el hecho de que solo duraría unos años. Muchas veces me tocó mudarme de país en país y también reinventarme profesionalmente por circunstancias exógenas a mí. Además he afrontado dificultades afectivas que después de varios años siguen siendo una gran cicatriz.



Trate de pensar siempre en presente y preocúpese por situaciones que estén a su alcance y en las que realmente puede influir. Foto: 123rf

En su momento, cada situación me pareció catastrófica. Era tal mi miedo, que la tentación de quedarme paralizada y simplemente rendirme parecía la mejor opción. La idea de que las cosas no salieran como yo pensaba eran correctas o ideales, me mortificaba a tal punto que me sentía como un fracaso.



El físico pánico a no saber qué pasaría en el futuro me impedía centrarme en el presente. Me cuestionaba, dudaba y me daba muy duro. Solo me preguntaba: ¿por qué…?, ¿por qué no pensé mejor las cosas?, ¿por qué me apresuré tanto?, ¿por qué me pasa a mí, si soy una buena persona?



En esos momentos no era consciente de que las palabras ‘por qué’ nunca tienen, ni van a tener, una respuesta.



Tratar de entender la vida con la lógica racional que me caracteriza no me ayudaba a avanzar y mucho menos a aprender. Solo me hundía en un ciclo de arrepentimiento y rabia.



Le doy gracias a Dios porque hace unos años empecé a usar esa misma racionalidad, ya no para buscar las respuestas, sino para hacerme las preguntas correctas.



Comencé a afrontar, en lugar de evadir, esos temas que tenía enterrados en mi subconsciente; empecé a agradecer, en vez de quejarme; comencé a rezar, dejé de llorar y poco a poco fui viendo mi propia vida con otros ojos. Los ‘¿por qué?’ que tanto me habían atormentado se convirtieron en ‘¿para qué?’… y esta fue la mejor revelación que he tenido.

Mirando hacia atrás, hoy no veo fracasos, solo veo aprendizajes; no veo villanos, solo veo maestros; no siento lamentaciones, solo agradecimiento. El simple hecho de aceptar que cada tropiezo y cada dolor me ayudaron a crecer y a evolucionar, ha transformado mi vida. Le doy gracias a Dios por esa existencia tan ‘colorida’ que he tenido, con sus cosas malas y sus cosas extraordinarias. Hoy soy consciente de que no tendría la vida de mis sueños sin las pesadillas que viví en el pasado.



No pasará de un día para otro, pero creo que todos podemos encontrar las lecciones que nos deja cada uno de los momentos que parecen ser los más difíciles.

Alexandra Pumarejo

De tu lado con Alex