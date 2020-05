Las duras del bienestar en casa

Ni los fitfluencers ni las plataformas de e-training son nuevos. En nuestro país, el movimiento del gimnasio doméstico, como la religión del bienestar poscovid, nació hacia el 2013, con la popularización de técnicas deportivas como el HIIT, el Insanity y el entrenamiento funcional, así como de la onda de las fitmoms (las amantes del deporte que aun en su gestación entrenan).



Esas prácticas pusieron en el ojo de los amantes del ejercicio a varias mujeres que cuadricularon las redes sociales con rutinas de actividad física y recetas para unirse a la movida wellness (bienestar), sin salir de casa, sin renunciar a sus trabajos ni sacrificar tiempo con sus hijos. Hoy, con envases de detergentes, trapos, escobas, libros y tonificados cuerpos siguen su cruzada evangelizadora del #entrenoencasa.

Daniela Mor

Antropóloga y deportista (practicó gimnasia olímpica, natación, baloncesto, fútbol, ciclomontañismo y halló en el running su pasión, siendo entrenadora de la firma Nike), Daniela es entrenadora personal especialista en indoor cycling, pilates y análisis de biomecánica y técnica para corredores. Con el nacimiento de sus dos hijas se dio a conocer en las redes sociales por sus rutinas para mamás en forma.



“Crecí oyendo a mi padre, cardiólogo, diciendo que si las personas cuidaran su salud, su cuerpo y alimentación y siguieran una vida activa, más del 60 por ciento de pacientes no llegarían a su consultorio”, cuenta Daniela, cuyos planes de entrenamiento gratuitos para corredores y sus rutinas con sillas usadas como barras paralelas convocan a 11.500 deportistas en @daniela.mor.



¿Sus imprescindibles en casa? Las bandas elásticas. “Se pueden reemplazar por neumáticos de bicicletas o con una pashmina”, dice la entrenadora, quien ha visto en el paradigma de bienestar en casa un punto a favor para los atletas. “Están mal acostumbrados a que entrenar es solo salir a correr. El encierro les dio la oportunidad de hacer lo que nunca hacen: preparar al cuerpo para el volumen y la intensidad de las corridas largas. Pueden trabajar en casa técnica de carrera y fortalecimiento muscular. Aunque ahora lo vean como un momento en el que están ‘desmejorando’, el rendimiento se disparará y reducirán el riesgo de lesiones”, explica la entrenadora.

Ibón Palacio promueve la alimentación limpia. Foto: Ibón Palacio

Ibón Palacio

Creada por su hijo, orgulloso de verla en los podios de los torneos de fitness en los que compitió como bikini por 10 años, la cuenta @ibon.naturalfitness de Ibón Palacio motiva a los culturistas a que compitan libres de anabólicos. “Fui bikini porque me tocó.



Cuando comencé a competir en Canadá no existía la categoría wellness, ideal para mi cuerpo (soy de glúteos y piernas voluptuosas); ser bikini me implicó años de dietas estrictas. Siempre estaba de mal genio, hambrienta y cansada”, cuenta la paisa que estos días sigue en Canadá su preparación para debutar en la categoría wellness, moviendo a sus más de 22.000 pupilos a que publiquen sus rutinas en casa y sigan estilos de vida sanos.



“No sé si quiera volver al gimnasio. Estoy feliz entrenando en casa; descanso, dedico más tiempo a mi rutina y no me preocupo al combinar los tenis con la trusa. ¡Hago cardio en pijama!”, cuenta la atleta.



¿Sus imprescindibles en casa? La alimentación limpia. Si bien su arroba era más motivacional para que las mujeres, sin importar su edad (ella tiene 44 años), se animaran a ejercitarse y a no acudir al bisturí ni a sustancias químicas, el confinamiento motivó a la atleta a incluir ideas para entrar en una verdadera onda de bienestar en casa.



“Comparto tips de alimentación no restrictiva y limpia. Enseño a manejar el propio cuerpo, a usar bandas de resistencia, balones o un simple lazo para saltar y trabajar el cuerpo en casa; esto funciona más que alzar pesas, corriendo riesgos de lesiones”, asegura.

Mónica Lena entrena con sus hijas y enseña a sus seguidores a ser prácticos en casa. Foto: Mónica Lena

Mónica Lena Del Vecchio

El trinomio perfecto de mente, ejercicio y emociones está en el feed de la ingeniera industrial Mónica Lena Del Vecchio, quien desde el 2013 en @monicalenadelvecchio comparte sus tips para criar y entrenar.



“Cuando regresé al gimnasio tras mi segundo parto no pude hacer un solo ejercicio; sentí que había perdido todo lo logrado. Hice cursos online de entrenamiento para el posparto y descubrí el entrenamiento funcional y el HIIT, que me engancharon por su eficiencia –no creo que deba estar dos horas sudando para ver resultados–”, dice Mónica, quien se ha certificado en entrenamiento para gestantes, trabajo con pesas rusas y reprogramación cerebral con Joe Dispenza.



“La invitación es a dejar de asociar lo saludable a la restricción y a no usar la falta de elementos como excusa para estar inactivos”, dice Mónica, quien además de hacer de sus hijas sus pesas, usa su despensa para fortalecer su comunidad #hiitwithme, de 50.000 seguidores.



¿Sus imprescindibles en casa? Su cuerpo. “Cuando quiero darle un esfuerzo extra al cuerpo, lo hago con los galones de agua o lleno una maleta con granos; uso las garrafas de vinagre y las de suavizante que tienen la asa para hacer ejercicios de tren superior. Con el balón trabajo la coordinación y con las sillas fortalezco pierna y glúteo y hago push ups (lagartijas); uso un banco para hacer step ups (pasos); el palo de la escoba es mi barra”, dice Mónica.

Alejandra Náder, su medio de comunicación se centra en sus autoaprendizajes en torno a la salud. Foto: Alejandra Náder

Alejandra Náder

No depender de una máquina o un lugar y no promover una dieta ni una filosofía inspiran a diario a los casi 43 mil seguidores de Alejandra Náder, la artista visual que hace del bienestar un verdadero arte en el que no hay estándares estéticos, solo intuición y autocompasión.



La alimentación siempre la sedujo al descender de árabes –de ahí su arroba, nammura, un postre tradicional en los fogones libaneses–, así como también el ejercicio como meditación activa. Por lo cual se certificó como entrenadora personal y coach holística y en el 2013 creó @nammura, su medio de comunicación sobre sus autoaprendizajes en torno a la salud.



“No apoyo una corriente, solo vivo. Me opongo a quienes promueven un supuesto estilo de vida sano mediante fotos ‘perfectas’ ”, dice Alejandra, cuya transparencia es su encanto viral, además de sus rutinas de bodyweight (a veces descalza o sin mat) y de la abundancia de sus platos en los que el arroz, la arepa y el ghee son religión.



¿Su imprescindible en casa? El desapego. “Me dicen que lleve mis rutinas a Instagram TV, pero no sé hacerlo y no quiero aprender. Hablo y comparto espontáneamente lo que no me da pereza hacer y soy poco proactiva; mi deseo es vivir con lo que hay y desapegarme. No podría ser influencer, me incomoda que me manden cosas y sentir que debo algo, que tengo el compromiso de ‘postearlas’. Lo que me gusta lo muestro, como comer arepa a diario y hacer media hora de ejercicio”, dice Alejandra.