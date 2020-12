Lanzan campaña para orientar a las mujeres víctimas de violencia

La Vicepresidencia de la República, la Consejería para la Equidad de la Mujer y la Fundación WWB Colombia, presentaron la estrategia nacional “Ofelia no está sola”, la cual llegará a 258 municipios en 10 departamentos de Colombia para brindar orientación a las mujeres víctimas de la violencia.(Le puede interesar: Científicos investigan si la nueva cepa contagia más a los niños)

La estrategia “Ofelia no está sola” llegará a 10 departamentos en su primera etapa, y permitirá identificar la ruta de atención en caso de ser o haber sido víctima de algún tipo de violencia basada en género y fortalecerá la oferta de las Casas de las Mujeres Empoderadas.



En la primera etapa de la estrategia se ha trabajado con los departamentos de Cundinamarca (Bogotá), Chocó, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Norte de Santander.



Para las próximas fases, la estrategia nacional busca llegar a los 32 departamentos del territorio nacional, y así contribuir al cambio de actitudes y creencias relacionadas con los roles de género, y al reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres en el marco de la ley 1257 de 2008.



“Ofelia no está sola” es una estrategia que cuenta con un manual ilustrado, creado por nuestro equipo en 2018, con el propósito de sensibilizar y promover la resignificación de actitudes en relación con la violencia en contra de las mujeres. A través de la historia de Ofelia, una mujer víctima de violencia intrafamiliar, se presentan los tres pasos para acceder a la atención en caso de ser, conocer o haber sido víctima de violencia de género", dijo Daniela Konietzko Calero, presidenta de la Fundación WWB.



Konietzko agregó que, "al final del manual se incluye un directorio de bolsillo con los datos de contacto de las entidades, públicas y privadas, que atienden este tipo de casos”.



Para la implementación de la estrategia, cada departamento contará con un curso virtual de formación a orientadores, una guía para la socialización de la estrategia, mil manuales (por cada territorio) con las rutas de atención para estos casos con su respectivo directorio, 60 cupos para acceder al curso de sensibilización para la comunidad, además del acceso a la web “Ofelia no está sola”: https://www.fundacionwwbcolombia.org/ofelia-no-esta-sola/ en la cual las personas podrán encontrar el manual y los 258 directorios, los cuales podrán descargar sin costo alguno. A la fecha, el sitio web ha sido visitado por más de 38 mil personas.



