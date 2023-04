La lactancia materna es de las principales decisiones nutricionales que se deben tomar como padres. La alimentación de los recién nacidos causa un fuerte impacto en su desarrollo y crecimiento, por ello es de vital importancia ser conscientes de este momento.



Es importante resaltar que no en todos los casos la lactancia materna puede suceder, es por ello que la alimentación con fórmula también debe analizarse y tenerse en cuenta.



¿Alimentación del pecho o del tetero?

Según la Academia Americana de Pediatría (AAP), es preferible alimentar a su recién nacido con leche materna durante los primeros seis meses de vida. Cuando incorpores alimentos sólidos a la dieta de su bebé podrá alternarla con lactancia durante el primer año.



El tiempo siguiente será una decisión propia, esto de acuerdo con tus preferencias y comodidades para continuar con esta alimentación. En esa misma línea, es importante reconocer que no todas las madres se sienten cómodas con amamantar; además hay casos en los que no se recomienda darle leche materna al bebé por motivos médicos. Esto es primordial consultarlo con un especialista.



Las fórmulas de leche comercializadas para la alimentación de los bebés tienen como fin igualar en nutrientes al líquido natural, sin embargo, varios estudios aseguran que no se logran cumplir con las cantidades necesarias.



La principal función del calostro es preparar el sistema digestivo del bebé y proporcionar anticuerpos que lo protegerán de algunas enfermedades. Foto: iStock

De acuerdo con expertos de la fundación Neumors, encargada de liderar importantes investigaciones y ensayos clínicos pediátricos en Estados Unidos, señalan que la leche materna es el alimento perfecto para los recién nacidos.



Según la fundación, la leche materna tiene anticuerpos que ayudan a proteger a los bebés contra enfermedades infecciosas como las diarreas, las infecciones respiratorias y de los oídos. Los bebés amamantados son menos propensos a desarrollar problemas médicos, como diabetes, hipercolesterolemia (colesterol alto), asma y alergias. La lactancia materna también reduce las probabilidades de que un bebé desarrolle sobrepeso más adelante.



Asimismo, este es un proceso natural que también tiene beneficios para las madres. Al amamantar, las mamás queman calorías y recuperan más rápido su forma. Amamantar a un bebé también puede proteger a las madres del cáncer de pecho y de ovarios.



Ahora bien, un factor importante para tener en cuenta es que los pediatras recomiendan no dar biberones o chupetes a los bebés hasta que ellos están acostumbrados a ser amamantados. Se recomienda esperar un mínimo de 3 0 4 semanas para hacerlo.



¿Hay que complementar la lactancia con vitaminas?



La lactancia materna tiene muchos beneficios para el bebé. Foto: iStock

Según los expertos de la fundación mencionada anteriormente, la leche materna ya trae consigo los nutrientes y vitaminas necesarias para el crecimiento normal y sano de su hijo.



Sin embargo, recomiendan que los bebés “deben recibir suplementos de vitamina D en los primeros días de vida y seguir tomándolos hasta que beban suficiente cantidad de leche de fórmula o leche enriquecidas con vitamina D (a partir del año)”.



Además, señalan que la leche de fórmula enriquecida con hierro contiene la combinación adecuada de vitaminas y minerales para un bebé, de modo que los suplementos no suelen ser necesarios. Los lactantes que beben menos de un litro (o aproximadamente un cuarto de galón) de leche de fórmula por día pueden llegar a necesitar suplementos de vitamina D, lo mejor sería consultarlo con su pediatra.



Las madres que amamantan y que no consumen carne por un estilo de vida vegetariano, necesitan suplementos de vitamina B12.

