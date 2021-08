¿Qué cosas no se deben hacer al amamantar a su bebé?

La lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ya que proporciona los nutrientes que necesitan de forma equilibrada, al tiempo que protege frente a la morbilidad y la mortalidad debido a enfermedades infecciosas.



Debido a la importancia de este tema, del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una campaña coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés) que tiene el objetivo de crear conciencia y estimular la acción sobre este tema.



Sin embargo, y como suele pasar con todo lo que tiene que ver con la maternidad, no son pocas las dudas que pueden surgir en este tema. Estas son algunas recomendaciones sobre los cuidados que se deben tener y lo que se debe evitar hacer durante la lactancia.



Por ejemplo, la madre no debe fumar ni consumir bebidas alcohólicas y debe prestar atención a los medicamentos que se le prescriben, aunque la mayoría de estos no interfiere con la lactancia, explica Gloria Pinzón, profesora del Departamento de Nutrición Humana de la Universidad Nacional.



La experta también recomienda a la madre estar tranquila y relajada al momento de lactar a su bebé. "No debería estar estresada, o preocupada o con presencia de dolor, pues esto interfiere con la lactancia".



Dedicar tiempo al bebé durante esta tarea también es importante para lograr un perfecto contacto afectivo. "La madre no debería estar concentrada o dedicada a otras cosas, como revisando su celular o artefactos electrónicos, etc", explica Pinzón.



Respecto a la dieta que se debe llevar, la docente recomienda que "la madre debe recibir una adecuada, completa y suficiente alimentación, para lo cual precisa de la ayuda de su familia o red de apoyo cercana, de manera que ella reciba la alimentación y sea atendida mientras ella se ocupa de su bebé".



También resalta la preparación que debe tener la madre al momento de amamantar. "Que se ubique de una manera cómoda: sentada o acostada y si es sentada, con un cojín en la espalda, con un soporte en las piernas para levantarlas un poco y un cojín sobre sus piernas para ubicar allí a su bebé y tener a su bebé de una manera más descansada", explica la docente.



Por último invita a las madres a no atender los consejos sobre este tema de todas las personas que las rodean . "Cada quien tiene mensajes diferentes y muchas veces sin conocimiento sobre el tema, esto le genera a la madre angustia, duda y preocupación y más si está teniendo problemas con la lactancia, provocando desconfianza sobre su capacidad para lactar y allanando el camino para la introducción de formulas infantiles. Lo que debe hacer la madre es consultar con un profesional con conocimientos en lactancia o un consejero en lactancia materna", dice.



