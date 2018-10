La campaña para reconocer y eliminar todo tipo de violencia de género

Desde este martes, la Fundación Natalia Ponce de León en alianza con el Programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI/VOCA, lanzaron la campaña ‘La vida renace' que tendrá como finalidad empoderar a las mujeres para prevenir y eliminar todo tipo de violencia.



Con el fin de generar el impacto esperado fueron priorizados diez municipios del país: Cartagena, Quibdó, Buenaventura, Cali, Turbo, Arauca,Santa Marta, Ciénaga, San Carlos y Apartadó, en los cuales se espera sensibilizar y promover un cambio de narrativas, de manera directa e indirecta, en alrededor de 160.000 ciudadanos.

Durante casi cuatro años, la Fundación Natalia Ponce de León ha tenido un papel importante desde el ámbito de la prevención de las violencias y el empoderamiento de quienes la han padecido, pues ha representado la voz de los que han sido silenciados, y la de aquellos que valientemente denuncian.



En este sentido, con 'La vida renace' busca generar un impulso transformador para asumir los desafíos de nuestro presente como país y como sociedad. Un paso para avanzar en la protección de los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz y reconciliación en Colombia.

“La vida siempre renace, nunca lo olvides, siempre existe la posibilidad de volver a empezar y de reinventarte por difícil que parezca en un principio volver a tener fuerza. Recuerda también que toda la fuerza que necesitas está en ti, la encontrarás siempre en tu alma y en tu corazón, y nace de tu amor propio”, asegura Natalia Ponce de León.



Como producto de este trabajo, se entregará a los integrantes de los semilleros de réplica de la campaña, una cartilla que les permita reforzar conceptos y temas, útiles para sus vidas. Algunos de los temas que se abordarán son: los tipos de violencias, el ciclo de la violencia, los factores que la perpetúan, las consecuencias en la vida de las mujeres, el reconocimiento de las señales, rutas de atención integral y los factores para la prevención, entre otros.



El objetivo final es visibilizar las problemáticas, no solo de la violencia de género, sino de cualquier tipo, para promover el conocimiento y difundir la información necesaria para dejar de silenciar una realidad que reclama voz.



“Entre todos los tipos de violencia, me llama mucho la atención la violencia económica. Tantas mujeres que deben aguantar golpes, maltrato psicológico y humillaciones por la dependencia hacia sus parejas”, comenta Ponce de León, quien en sus talleres no solo hablará sobre su experiencia de vida: también sobre temas como el perdón, la motivación y la violencia de género.



REDACCIÓN MUJERES