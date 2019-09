Amelia Toro presentará su colección 'El jardín de mis memorias'

Para la diseñadora colombiana Amelia Toro “este es el momento del empoderamiento de la mujer a través de su feminidad más allá de su sexualidad”, concepto con el que explica el origen de su nueva colección que, por primera vez, tiene un nombre propio.



Se llama “El jardín de mis memorias” y evoca recuerdos de siluetas de las décadas del 70 y el 80 con el renacer de algunos clásicos de la moda.



Cerca de 38 looks con prendas como pantalones anchos, minivestidos y faldas plisadas serán presentados en una pasarela el próximo martes 24 de septiembre las 7:00 p.m. en Automotores La Floresta, en una alianza de lujo con Mercedes Benz y la empresa de maquillaje colombiana SP PRO en el styling.

Diseño de Amelia Toro Foto: Particular

Diseño de Amelia Toro Foto: Particular

La palabra jardín, explica Amelia, hace referencia a la variedad de estampados de flores, art déco y art nouveau que se observarán en los diseños. También a los textiles como brocados y Jacquard que tienen el poder de despertar en el público recuerdos de antepasados e historias antiguas.



“Toda la tendencia de las siluetas me recuerdan a mi infancia. Tiene un poco de nostalgia y recuerdos de los 70 y 80. Es regresar a los clásicos de esa época...Siento que la moda está buscando un ciclo para retomarlo”, comenta la diseñadora.



En cuanto al proceso creativo de la colección, inició en febrero, en Europa. Amelia Toro siempre trabaja con textiles importados y como ella misma afirma, las telas son el punto de partida. “Yo empiezo siempre con la selección de los textiles. Comienzo a construir en base a lo que me habla la tela”, agrega.



De esta forma, una de las etapas más importantes del proceso fue la selección de una lana virgen doble faz proveniente de una fábrica italiana. Las telas empleadas en esta colección, visualmente parecen pesadas, pero al tacto son livianas y pueden adaptarse.



“Actualmente hay un renacer de esos clásicos maravillosos, de la excelente confección, porque para lograr una buena costura o acabado no solo se requiere del textil de alta calidad, sino de la técnica”, asegura Amelia Toro.



Con relación a la paleta de colores, también es una novedad para la diseñadora. El ciruela le da vida a la colección, así como el uva y el mora, que se combinan con el negro y toques brillantes de dorado y plateado. La diseñadora también apuesta por la técnica degradé y la combinación de estampados en un mismo diseño.



“A lo largo de los años, los kuna me han abierto las puertas a un mundo que para mí era difícil de abordar: las paletas de colores, porque siempre partía de una escala monocromática...Gracias a esa inspiración, puedo presentar “El jardín de mis memorias”, explica la diseñadora acerca de las mezclas de tonos y textiles.



El compromiso de transformación social de Amelia Toro



Amelia Toro ha desarrollado un modelo de negocio con un fuerte compromiso social que permite a madres y padres cabeza de familia mejorar su situación financiera a través de la seguridad y estabilidad económica para garantizar la educación de sus hijos y lograr una mejor calidad de vida.



“Para mí, los valores y los principios de nuestra marca están en todo el proceso. Y eso es fundamental”, comenta la diseñadora.



El sentimiento de orgullo y de pertenencia también es importante para Amelia Toro. “Cuando llegué a Colombia, de un viaje a la India, en donde estuve en una fábrica de 3.000 mujeres que hacían procesos repetitivos, yo dije: no voy a hacer ropa en volumen. Quiero que cada persona haga la prenda completa. Es por eso que, en Amelia Toro, cada uno la firma, porque cada persona la hace de principio a fin...eso da un sentido de orgullo”.



Adicionalmente, a través de capacitaciones técnicas, sus trabajadores logran un alto nivel de especialización, logrando así una filosofía que converge el diseño con el campo de la transformación social.



Camila Villamil

Para EL TIEMPO

@camilavillamiln