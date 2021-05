La tecnología, el mejor accesorio de moda

Durante las últimas décadas hemos sido testigos de cómo la tecnología ha dejado de ser un gusto y se ha convertido en una necesidad que cada vez es más accesible para todos. Es así como un celular o un computador portátil se volvieron elementos indispensables que nos acompañan en el día a día y, por lo tanto, además de cumplir su función, también ayudan a marcar la personalidad o a definir un estilo.



Sin embargo, a partir de ese boom, no solo los dispositivos tecnológicos han ganado popularidad. Los complementos que unen moda con tecnología (como los lentes de Google o relojes como el Apple Watch), cada vez están en furor diferentes tipos de accesorios que aparte de ser funcionales incorporan diseño y tendencias.



(Le puede interesar: Open English anuncia becas para estudiar inglés en línea)

Facebook Twitter Linkedin

Los relojes inteligentes tienen sensores cada vez más precisos y algoritmos mejorados que pueden rastrear indicadores del estado de la salud del usuario. Foto: Particular

En el sector del lujo, por ejemplo, Louis Vuitton ha sido una de las firmas que se han destacado por sus innovadores “objetos conectados y de audio”, como los denominan en su propia web. Sumados a las clásicas fundas y relojes inteligentes, la casa francesa ha presentado otros artículos como los auriculares inalámbricos Louis Vuitton Horizon en diferentes estilos, pero siempre con sus iniciales o monograma, estuches para dichos dispositivos y un altavoz portátil o para la casa en un diseño con referencias a su emblemático baúl.



(Vea también: Todo lo que debe saber para vacunarse contra el covid-19 en EE. UU.)



Otro caso es el de la firma Montblanc, que en su portafolio de productos tiene audífonos de piel fina cuyas partes metálicas son una reminiscencia de sus artículos de escritura, fundas para celulares, minibolsos tipo envelope que se cuelgan del cuello o del hombro para guardar el celular, la carpeta digital Augmented Paper (que permite digitalizar notas, bocetos o manuscritos y pasarlos a sus dispositivos inteligentes para editarlos y compartirlos) y relojes Smartwatch.



“Estos se están convirtiendo en un artículo cada vez más indispensable por la multitud de funciones que ofrecen. Los relojes inteligentes tienen sensores cada vez más precisos y algoritmos mejorados que pueden rastrear indicadores del estado de la salud del usuario; la frecuencia cardíaca, puntajes de condición física, calidad del sueño o niveles de estrés.



Ayudan al consumidor a establecer objetivos de salud y estado físico, así como medir su logro a lo largo del tiempo. Integran funciones como navegación, control remoto inteligente para el hogar, pago móvil, recordatorios de calendario y la posibilidad de descargar aplicaciones, entre otras opciones”, dijo Stephanie Martínez, managing director de Montblanc Latam.



(Vea: ¿Cuál es la religión que más se practica en el mundo?)



Por otro lado, vale la pena mencionar que si bien las fundas para celulares o cases han tenido un papel protagónico, durante los últimos años han creado accesorios novedosos con los cuales se les puede sacar el máximo provecho a los equipos mientras complementan un atuendo, como los PopSockets, soportes adhesivos que se pegan en la parte trasera de un teléfono móvil y ayudan a evitar caídas, pantallas rotas y dedos cansados.



Con diseños intercambiables que se adaptan a diferentes estilos y personalidades, la marca se inspira en los elementos o símbolos que son tendencia y se están usando, bien sea por las personas en la calle, el arte o la moda que se impone o mediante la conversación digital que tienen los usuarios frente a diferentes temas de interés.



En sus recientes lanzamientos se han incluido desde estilos de la tendencia tie-dye o tonalidades tornasoladas hasta diseños con mecanismos especiales como el backspin, que permite que la parte superior del botón pueda girar y generar efectos visuales.

“Con PopSockets esperamos irrumpir en el mercado con nuevos lanzamientos en nuestro país, siempre estamos a la vanguardia de tendencias y tecnología y nos inspiramos en las personas y el estilo de vida para crear nuevos accesorios”, afirma Rafael Latorre, gerente de mercadeo de la marca.

Facebook Twitter Linkedin

Marcas como Miniso ofrecen una gran variedad de complementos para los dispositivos tecnológicos. Foto: Particular

Accesorios en tendencia

Otros accesorios en pleno auge son las fundas para móviles con cadena, correa o colgantes, vistas en colecciones de marcas como Prada, Dior y Moschino. Estas permiten llevar el celular, o más bien lucirlo, como si fuera un minibolso, especialmente los que son de gran tamaño.



(Le puede interesar: No juzgues mi camino si no has caminado en mis zapatos)



En cuanto a tonalidades, según un reporte de WGSN y Coloro, el digital lavender será el color del año 2023. “Es un tono sensorial que conecta con el bienestar holístico y el optimismo digital, a la vez que evoca estabilidad, serenidad y equilibrio. Este color imaginativo aparecerá tanto en el mundo real como en el virtual”, mencionan en un comunicado.



Un ejemplo que adelanta esta tendencia es el nuevo iPhone 12 morado.

Por otro lado, recientemente Apple lanzó sus nuevos AirTags, un pequeño y elegante accesorio con el cual los usuarios podrán encontrar con mayor precisión sus productos de la marca. Este también puede adherirse a una billetera, bolso o un llavero para poder rastrearlos por medio de una aplicación.



Finalmente, marcas como Miniso ofrecen una gran variedad de complementos para los dispositivos tecnológicos. Entre los más destacados están los aros de luz, soportes para móviles, baterías, forros y fundas impermeables para celulares. Este último es un accesorio de protección que cuenta con un sistema de sellado para impedir el paso de agua, arena, polvo o suciedad y así poder tomar selfis y fotos en la playa. Con estos ejemplos y más se demuestra que los equipos tecnológicos son tan importantes como los complementos que los acompañan, sobre todo para los creadores de contenido.

Más noticias de Vida

- El 84 % de los jóvenes se sienten representados por el paro nacional



- Japón e Icetex lanzan convocatoria para otorgar becas en investigación



- Profesionales tendrán créditos-beca para estudiar en el exterior