El diseñador de eventos y decorador bogotano, famoso por sus monumentales decoraciones en eventos como la MET Gala, Raúl Ávila, estuvo de visita en Medellín y fue uno de los invitados a exponer su trabajo en una fiesta con motivo del cierre de Colombiamoda e inicio de la Feria de las Flores, organizada por el tequila Don Julio y la revista Vogue México.

Ávila se radicó en Nueva York hace 25 años, cuando tenía 17 años. Su vida cambió tras conocer al diseñador y planeador de eventos para celebridades Robert Isabell, y luego a Anna Wintour, editora en jefe de Vogue, una de las mujeres más poderosas e influyentes de la moda, con quien trabaja y mantiene una sólida amistad.

Raúl Ávila crea atmósferas refinadas incorporando la belleza de la naturaleza. Foto: Foto: Cortesía Raúl Ávila

Además de ser el encargado de decorar los ‘Óscar de la moda’, el trabajo de Ávila trasciende a escenarios como pasarelas, exhibiciones en museos, bodas y fiestas. Tiene una tienda y un café-bar en Chelsea, Manhattan, y cuando no está trabajando, viaja por el mundo en busca de inspiración.

Previo al evento de Medellín, EL TIEMPO conversó con él acerca de los inicios de su carrera, la importancia de la sostenibilidad en su industria, su trabajo en la MET Gala y su pasión por la moda.

¿Cómo fueron sus inicios?

Nací en Bogotá, pero salí del país cuando terminé el bachillerato. Desde pequeño me fascinaban la moda, la decoración de interiores, la arquitectura, pero sabía que al estar en Colombia y ser de una familia humilde, no tener los recursos económicos para ir a una universidad y estudiar, mi único recurso era irme al exterior. Llegué a Estados Unidos y gracias a Dios me convertí en modelo por unos años. Modelando en las pasarelas de Nueva York conocí a Robert Isabell, quien se encargaba en ese tiempo de fashion shows, bodas de la realeza y fiestas de la farándula. Le dije que me fascinaría trabajar con él y empezamos a trabajar. Él vio en mí algo que nadie más había visto, me pidió que fuera su asistente y me enseñó todo. Despertó mis ideas y me dio luz verde para hacer todo lo increíble que él hace y ser parte de su equipo, y tenacidad para convertir ambientes en cosas que pocos ven.

¿Qué recuerdos tiene de su primer acercamiento con las flores?

Mi relación con las flores comenzó desde pequeño. Recuerdo que mi madre tenía un jardín en su casa y a ella le gustaba sembrar pensamientos, pero nunca imaginé que mi vida me iba a llevar a esto. Es como una serendipia. Lo que vi de pequeñito se volvió realidad. Mi amor por las flores nació también por Anna Wintour, porque cuando ella me contrató para hacer todos sus eventos me dijo que le fascinaban las flores y quería que siempre las utilizara en mis diseños. Así empecé a usarlas de forma más artística, no común, como por ejemplo estatuas. Era algo que las personas no habían visto antes. Así comencé y hoy en mis eventos, que hago mundialmente, uso flores colombianas. Colombia tiene flores que no se ven en ninguna otra parte del mundo.

Además de su amistad con Anna Wintour, ¿cómo más mantiene el vínculo con la moda?

De la moda me fascina todo. Conocí mucho de esta industria cuando la conocí a ella, hace 25 años. Fue una relación que desde el principio fue muy honesta. Si algo no le gustaba, yo le decía. Pero la moda cambia tanto, por ejemplo con lo que pasó en la pandemia. Ahora vemos que los diseñadores son más tranquilos con sus diseños, pero también vemos otros que son más arriesgados. Hay muchos diseñadores que usan las flores en sus detalles, como Dior, Chanel, Christian Siriano, Marc Jacobs. Hacen cosas espectaculares. Me gusta ver que los estampados con flores se están usando mucho. Incluso más que antes, y son estampados de flores que incluyen prints grandes.

Flor monumental en la MET Gala 2017. Foto: Foto: Cortesía Raúl Ávila

Háblenos de su primera MET Gala, ¿qué es lo que más recuerda?

Mi primera MET Gala fue en el 2007 y el tema era Paul Poiret. Anna me llamó y me dijo cuál era el tema y yo no sabía bien quién era. Fui a París, a sus archivos, lo estudié, y él usaba mucho las flores. Ahí me di cuenta que siempre los diseñadores las han usado.

¿Podría decir que la primavera es su temporada favorita del año?

Sí, es increíble porque es cuando aparecen todas las flores. Uno ve en Nueva York todos los cherry blossoms (flor del cerezo) y es increíble ver los parques llenos. Marzo y abril son espectaculares.

Además de las flores como protagonistas, ¿qué otros elementos incluye en sus decoraciones?

Uso muchos elementos naturales. Me gustan la madera, las telas como lino y algodón. Entonces no uso únicamente flores. También diseño los muebles que hago para mis eventos. Ahora estoy diseñando mesas, asientos, mesas de coctel, platos, cubiertos, vasos.

La sostenibilidad en la moda es hoy imprescindible, ¿cómo involucra este tipo de prácticas en su trabajo?

Reciclamos mucho material que se puede convertir en obras artísticas que la gente nunca ha visto. La MET Gala que acabamos de hacer, que fue en honor a Karl Lagerfeld, muestra que la sostenibilidad era muy importante para él. Pero no todo el mundo lo sabía. Por eso le propuse a Anna hacer algo con sostenibilidad. En mis diseños usé mucho plástico que él reciclaba en Nueva York. Fue algo increíble que demostró que podíamos usar materiales reciclados que se convierten en obras artísticas. Parte de la decoración fue hecha de botellas de plástico, como las lámparas o la pared de los fotógrafos. Todas las flores que uso las tratamos de reusar. Hay compañías en Nueva York que las recolectan y las envían a hospitales o a ancianatos. Los árboles que usamos los sembramos luego en parques o escuelas. La sostenibilidad es muy importante para mí y mis diseños. Estamos en una época en donde no debemos desperdiciar y es algo que he traído a mi vida.

¿Cómo es el ejercicio creativo y de dónde viene la inspiración?

Hago muchos shows en Europa e ir a las semanas de la moda en todo el mundo es muy importante, porque es cuando tú vas a ver qué colores o accesorios van a usar las personas. Caminar en París, por las calles, ver lo que la gente se pone, ver cómo arreglan las vitrinas, en las fiestas, los hoteles, restaurantes. Para mí todo lo que se mueve es una inspiración. Todo lo que nace de la tierra para mí es inspiración. Lo que veo en los diseñadores y sus conceptos y colores. Tengo la oportunidad, gracias a Anna, de asistir a estos shows. Trato de sacar el tiempo para ir, ver y que los diseñadores me inspiren para mis diseños en un futuro.