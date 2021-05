La moda busca darle un respiro al planeta

Según la ONU, la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta y, además de los impactos ambientales que genera, ha estado vinculada con explotación laboral, condiciones de trabajo peligrosas y discriminación. Ante tal panorama, esta industria ha experimentado importantes cambios en los últimos años.



Cada vez, las marcas avanzan más en una visión sólida de responsabilidad social corporativa, promueven los derechos humanos y se comprometen con el cuidado del medioambiente. Algunos ejemplos son quienes exploran en la fabricación de productos con materiales reciclados o que generan menos impacto.



(Le puede interesar: Ni ‘pandemials’ ni cuarentenials: es la generación flexible al cambio)

Un lanzamiento reciente es el de Adidas y sus Stan Smith Mylo, hechos con las raíces subterráneas de los hongos, o el reloj Tank Must, de Cartier, cuyas correas fueron elaboradas con desechos de manzanas, en lugar de piel animal. También, el uso de telas sostenibles como algodón orgánico, cáñamo y tencel en las colecciones de Levi’s para reducir el desperdicio y el uso de agua y energía.



En el caso de la moda de lujo, algunos ejemplos son Balenciaga y Alexander McQueen, que se suman a la creciente lista de diseñadores que prohíben el uso de la piel, junto con Prada, Stella McCartney, Versace y Michael Kors, entre otros.



(Vea también: Pasos prácticos para aprender a reciclar en casa)



En conclusión, el camino hacia la moda sostenible cada vez es más positivo; más que un valor diferencial, se ha convertido en una necesidad, pero cabe resaltar que para que se produzca un cambio real, el consumidor final tiene gran responsabilidad.

Facebook Twitter Linkedin

La diseñadora Adriana Castro y su firma de lujo artesanal, comprometida con los indígenas. Foto: Adriana Castro

Movimiento ‘slow fashion’

Cuando se habla de moda sostenible, también se hace alusión al slow fashion o moda lenta, término que concibe a esta industria desde un hacer consciente y ético no solo con el me- dioambiente, sino con los trabajadores y consumidores. Se define como la contraparte del fast fashion (moda rápida) y busca disminuir la producción y el consumo desmedidos.



María Alejandra Pascua, experta en sostenibilidad de WGSN, explica: “Una característica es la frecuencia de las colecciones y entregas de producto: mientras que las fast fashion buscan un producto nuevo semanalmente o cada dos semanas, las marcas slow fashion tienen entregas mucho más espaciadas”.



(Le puede interesar: Estos son los planes que ofrece el turismo de vacunación a EE. UU.)



En cuanto a los materiales, Pascua comenta: “Siempre buscan la opción más amable con el medioambiente, vemos polímeros reciclados, materiales de origen natural reciclado u orgánico y alternativas que tengan procesos de producción más ahorrativos... Adicionalmente, la reutilización de retazos o sobrantes de colecciones anteriores para disminuir el desperdicio”.



Otras características que definen el movimiento son la calidad y durabilidad en vez de cantidad, la atemporalidad, tiempos de producción que respetan y priorizan la calidad humana, y que los trabajadores reciben un salario justo.

Facebook Twitter Linkedin

Diana Gómez, directora creativa de Lish, propone “moda no es tendencia, sino trascendencia". Foto: Lish

El caso colombiano

En nuestro país hay diseñadores que apuestan por un concepto de slow fashion como la marca Priah, creada por Juanita García. “Nuestra misión es preservar la herencia cultural enseñando el arte de tejer croché a nuevas generaciones mientras somos embajadoras de las costumbres boyacenses. Nuestros tejidos se inspiran en la simbología muisca de restos arqueológicos de la región. En este proceso empoderamos a nuestras tejedoras creando un espacio de inclusión en el que abuelas y madres trabajan desde sus hogares con una remuneración justa... Producimos en su mayor parte bajo pedido”, explica.



Sus diseños están pensados para disminuir el desperdicio de tela. “Trabajamos con fibras naturales como el algodón pima y la lana, usamos telas ecoamigables, como el tencel, el lino y la seda Oeko certificadas, y telas de lujo como el cashmere, provenientes de inventarios muertos de casas de alta costura”.



(Vea: Países de la Amazonía ya tienen protocolo para incendios forestales)



La diseñadora Adriana Castro y su firma de lujo artesanal también son abanderadas del slow fashion. Promueven el fortalecimiento y el desarrollo sostenible de la moda hecha por mentes y manos locales con propuestas atemporales en materiales duraderos de alta calidad que permiten que los diseños se transmitan de generación en generación.



“Cada pieza rinde homenaje a tradiciones e historias del Caribe colombiano, con una mezcla de mi pasión por recorrer el mundo y las maravillas que descubro en él. Estamos comprometidos con las comunidades indígenas del país; ellas y nuestros artesanos son el fundamento de la marca y una de las razones más importantes por las que luchamos por mantenernos vigentes en este camino hacia un futuro de la moda más sostenible”, dice.



Otro caso es el de Diana Gómez, directora creativa de Lish. “Lish sabe que la moda no es tendencia, sino trascendencia; es una marca que se propone, sin pretensiones, ser una alternativa sencilla a la fugacidad y el caos. Mi objetivo es hacer ropa para usar mientras aplico las teorías de la sostenibilidad”, comenta.



Vea también: Colombia llega a 60 millones de árboles sembrados



Así mismo, la producción local, pagos y precios justos, patronaje sin residuos, producción a pequeña escala, reciclaje, transporte de bajo impacto, materiales naturales y duraderos, además de la política de no uso de plásticos derivados del petróleo ni de un solo uso, son parte de la filosofía de la marca. “Lo más importante es que se apunte al decrecimiento y no al crecimiento exponencial, y a partir de ahí buscar transiciones hacia servicios o hacia alternativas que ayuden a evitar que más y más textiles lleguen a la basura”, agrega.



Sobre la aceptación de este tipo de moda, Pascua afirma: “Los consumidores cada vez son más conscientes de la importancia de cuidar el medioambiente, pero aún esperan inmediatez de las marcas... A mi parecer, aún nos falta continuar con un proceso de pedagogía hacia el consumidor final y el comprador”.

Más información de VIDA

- Moda reciclada de lujo: una respuesta a la crisis



- ¿Ya sabe qué regalar? Las mejores ideas para el día de la madre



-Los mejores lugares para escaparse un fin de semana cerca Bogotá