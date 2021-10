Desigual y María Escoté presentan una nueva colaboración

El color, la mezcla y la diversidad son vínculos clave entre María Escoté y Desigual. Siguiendo con ese hilo conductor, esta temporada la diseñadora catalana se une una vez más al universo de la marca española, con una nueva colección cargada de mensajes potentes y libre de prejuicios.



Llamada 'Sexy Planet', la propuesta es una oda al amor libre, la diversidad y el amor propio con prendas que mezclan street casual con chic, patrones oversize con cortes superceñidos, prendas femeninas y unisex con estampados llenos de color, flores, motivos de animal y referencias estéticas japonesas.

Como protagonista de una colección que se resiste

a los estereotipos, Carla Díaz, actriz de Élite, dice: “es muy importante mirarse mucho

hacia adentro, y tratarse mucho y escucharse

mucho”. Foto: Desigual

“Sexy Planet habla de diversidad, habla de un planeta de gente diferente, habla de esa diferencia como identidad, de la magia de sentirse diferente, del mestizaje, de la mezcla, e invita a salir a reconquistar este planeta”, comentó la diseñadora.



De esta manera, la colección de otoño-invierno 2021 hace una apuesta por las no etiquetas y está diseñada para abrazar todo tipo de cuerpos y ser lucida por personas de cualquier edad.



Dentro de las prendas más destacadas se encuentran los jerseys de punto con cuello alto, abrigos oversize y acolchados y diferentes vestidos, largos y cortos, que apuestan por el “mix and match” (mezcla y combinación de diferentes estampados). Los accesorios como sombreros tipo cowboy, pañoletas, gorras y bolsos también complementan la propuesta.

Las protagonistas de Sexy Planet

Ilona Staller 'Cicciolina' hace parte de la campaña y muestra accesorios como sombreros tipo cowboy, pañoletas, gorras y bolsos. Foto: Desigual

La campaña de la colección es protagonizada por cinco mujeres diversas que proclaman potentes mensajes desde su propia experiencia. Ellas son “Cicciolina”, conocida por sus facetas como modelo, actriz de cine para adultos y política; Lea T, la primera modelo transexual en protagonizar una campaña global; Carla Díaz, actriz y una de las protagonistas de la serie Élite; Bikôkô, cantante, y la propia María Escoté.



Ellas verbalizan las ideas que articulan la colección: el empoderamiento, la paz, la autoestima, la identidad,

el amor…



“Para que este planeta sea todavía más sexy necesitamos libertad y respeto...Algo que realmente me hace muy feliz los últimos años es ver cómo en mi profesión, en la industria, me rodeo cada vez de más equipos de mujeres. Cómo conseguimos sacar adelante el trabajo, las campañas, las producciones... Son equipos llenos de mujeres. Y eso es lo que más ilusión me hace”, comentó la diseñadora, cuyo mensaje en esta campaña es Man’s World.