A raíz de la pandemia, algunas personas decidieron compartir sus vidas en las redes sociales. Ese fue el caso de Carlos Alberto Díaz o más conocido como la Granja del Borrego, un joven de 16 años, que un día comenzó a subir videos sobre su experiencia en el campo colombiano. Algo distintivo del influencer es su carismática personalidad, algo que probablemente le heredó a su mamá, Janeth Colmenares, quien también se dedica a las redes sociales.



En internet es conocida por ser 'la mamá de las recetas' y dentro del hogar, simplemente es 'mami'. Confiesa que nunca le llamó la atención cocinar frente a una cámara y menos dedicarse a las redes sociales, pero que la motivó mucho ver la acogida que recibió. Es que no es para menos, solo en TikTok tiene 3.5 millones de seguidores.

Janeth tiene 55 años, es una mamá entregada a sus cuatro hijos y nieta, prueba de ello, es la historia por la que llegó a las redes. En muchos casos, es natural que un hijo pida ayuda a su mamá para elaborar cualquier tarea y el 'borreguito', como ella le dice, no es la excepción. Carlos Alberto tenía un cultivo de mazorcas y quería hacer una receta con ellas, entonces acudió a su mamá para que lo ayudara e hicieron juntos arepas de chócolo, uno de los platos favoritos del joven.

Janeth narra a EL TIEMPO que su hijo siempre la está grabando, por lo que no se le hizo raro que registrara la preparación de la receta. Luego, Carlos Alberto le dijo “mami, nos quedó super el video”, con toda la intención de subirlo a sus redes. La reacción de Janeth fue solo responderle “¡Ay, Dios Santo, Alberto, a mí no me gusta eso!”, pero convencida de que haría feliz a su hijo, terminó cediendo.



Al cabo de unos días, el video de las arepas de chócolo se popularizó a tal punto que los seguidores empezaron a pedir más recetas. El Borrego le contó a Janeth y rápidamente surgió un plan: "Mamá, aliste una receta porque ya le creamos un canal y es 'La Mamá de las Recetas'". Esto la dejó desconcertada porque ignoraba cómo funcionaba ese mundo de las redes sociales pero decidió confiar en su hijo y no se echó para atrás.

Acostumbrarse a hablarle a la cámara ha sido todo un proceso para Janeth, "al principio gritaba” y se rió cuando EL TIEMPO le preguntó cómo le ha ido en esa experiencia de adaptación. Después cayó en cuenta que debía ser ella misma, en sus palabras "actuar con naturalidad". Así le ha funcionado, puesto que en sus videos, siempre explica las recetas con espontaneidad, alegría y sentido hogareño, sin dejar de lado ese tono tan típico de la mamá colombiana, que se caracteriza por tener carácter y ser amoroso.



Carlos Andrés, uno de sus hijos mayores, le ayuda a grabar, a planificar las recetas y a gestionar las redes sociales, cuestión que si bien ha sido un reto para ella, lo toma como una forma de compartir más con ellos, a pesar de ya ser una familia muy unida.

Janeth tiene 33 años de vivir un feliz matrimonio con el primer y único novio que tuvo. El amor continúa vigente pues sonrió en el momento en que retrató la historia de cómo conoció al papá de sus hijos. Ambos provienen del municipio de La Vega, Cundinamarca, y en varias salidas al parque del pueblo o paseos de olla al río, empezaron a coincidir debido a que las familias eran cercanas y “me echó el ojo y me escogió de una vez".



Se hicieron novios cuando ella tenía 18 años y a los 20, le pidió la mano. Mencionó que durante su adolescencia, su gran sueño era ser azafata y que cuando se casó, se olvidó de ese anhelo que tenía. Sin embargo, reconoce que no se arrepiente porque ha sido muy feliz gracias a su esposo y a sus cuatro hijos, de hecho lo cuenta con una suposición que le resulta curiosa: “mi esposo, para el momento en que yo me gradué del colegio, ya era médico veterinario, creo que por eso me pidió el matrimonio de una vez, pensó que si yo entraba a la universidad, perdía chance conmigo”.

Tal vez la unión de su familia es un reflejo de lo que vivió en su infancia con sus papás y cuatro hermanos. Denomina su niñez como “sana” a consideración de que sus papás siempre fueron estrictos pero amorosos con ella. “Yo creo que si fui a tres fiestas, fue mucho”. En la casa, le inculcaron el sentido de ser autosuficiente, de valerse por sí misma, por tanto, desde pequeña aprendió a cocinar y así, pudo desarrollar una buena sazón. Aunque no hay invitación que disfrute más que ir a comer un buen plato de mar.



Acepta que heredó mucho de ese comportamiento estricto y protector de sus padres, para la crianza de sus hijos, de quienes procura estar muy pendiente. “El mayor tiene 33 años y yo todavía lo llamo para que me cuente como le va”, agrega Janeth, quien aprovecha para admitir que "pensaba tener solo 3 hijos pero mi Borrego fue un desliz maravilloso".

Todos los días los consiente a través de sus cuidados y comidas, pero para el Día de la Madre deja que la mimen a ella. “Nos quedamos en casa, mis hijos me preparan un asado o si yo digo que quiero algo de mar, pedimos un domicilio, lo más importante es reunirnos en familia”, narra con mucho cariño Colmenares que ya lleva tres décadas siendo mamá y casi cuatro años de abuela.



Este es su segundo año siendo una mamá de redes sociales. En 2022 sus mensajes directos se llenaron de felicitaciones y canciones que le dedicaron. A veces le sorprende la variedad en las edades de las personas que la siguen. Hace poco, una niña se le acercó para abrazarla y contarle que había hecho una receta que vio en su TikTok junto con su mamá. Añade que muchas mamás le escriben para felicitarla por lo que hace ya que sus preparaciones son “prácticas y saludables”.

Recién inició a subir videos, había una duda muy presente en los comentarios, este era sobre su “boca torcida”, como la propia Janeth dice. A lo que ella, sin reparos, hizo un TikTok explicando que hace 14 años, superó un tumor en la cabeza.



A EL TIEMPO le contó que esa condición amenazaba con llegarle al cerebro y que se tuvo que someter a un procedimiento quirúrgico que resultó en la pérdida de la audición en su oído derecho y en una parálisis en la mitad de su cuerpo. Pasó por una recuperación de seis meses que le permitió regresar a tener movilidad total. Este fue un momento de su vida en el que su familia se unió mucho más para darle ánimos, especialmente su mamá, quien estuvo muy pendiente de ella, ya que para esa época, sus hijos menores no pasaban los 3 años.

Janeth Colmenares empezó casi por accidente en el mundo de las redes, pero ahora está encantada con ellas. "Trabajar en esto me ha dado la oportunidad de viajar, de conocer gente y de aprender". Desea dedicarse a subir recetas en TikTok, Instagram y Facebook hasta que "Dios le diga".

