Iniciativa que visibiliza liderazgo de mujeres excombatientes 

#SoyMujerSomosCambio es el nombre de la estrategia construida en los territorios, con la participación de más de 80 mujeres excombatientes y habitantes de las comunidades cercanas a donde se adelanta el proceso de reincorporación. Sus historias fueron narradas para reconocer sus derechos y visibilizar sus realidades, sueños, decisiones y convicciones, en toda su diversidad.

La estrategia surge a partir de un proceso comunitario implementado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y el British Council con su programa global Active Citizens, en el que 340 mujeres y hombres de 10 municipios de Colombia recibieron capacitaciones con enfoque de género en temas de liderazgo, participación y derechos sexuales y derechos reproductivos, entre otros.



Las participantes también construyeron agendas en las que identificaron las necesidades de sus territorios y propusieron soluciones; y pusieron en marcha proyectos productivos, sociales y culturales en beneficio de sus comunidades.



“Desde el Gobierno nacional buscamos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y a la superación de las brechas de desigualdad. Con el fortalecimiento de su ciudadanía activa y la promoción de sus derechos, avanzamos en el cumplimiento de nuestra política Paz con Legalidad”, afirmó Emilio Archila, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

1.034 mujeres en proceso de reincorporación se encuentran vinculadas en proyectos productivos colectivos e individuales aprobados. Foto: Archivo particular

Por su parte, Soraya Colmenares, directora del British Council en Colombia, enfatizó en la importancia del trabajo realizado con las mujeres y las capacitaciones que recibieron a través de la metodología en liderazgo social ‘Active Citizens’, la cual se ha implementado en 77 países. “Nos complace ser aliados del Gobierno en este proceso en Colombia y contribuir al fortalecimiento y visibilización de las capacidades de las mujeres”, indicó.



Los aprendizajes y relatos de las mujeres -así como de algunos hombres- son el corazón de esta estrategia, que este 13 de mayo llega a las redes sociales y a diferentes plataformas con el fin de que las y los colombianos conozcan, en las voces de las participantes, sus historias de liderazgo, empoderamiento y reconciliación.



Es el caso, por ejemplo, de Martha Núñez, quien le contó al equipo periodístico de sobre el proceso de reconciliación que ha vivido con las personas excombatientes. “Supe que había perdonado el día que me senté a hablar con quien me había hecho daño y no sentí dolor, ni rabia en el corazón”, sostiene Martha, al explicar por qué, como lideresa e integrante de la Mesa Municipal de Víctimas de Manaure Balcón del Cesar (Cesar), se ha convertido en referente para mujeres que, como ella, están dispuestas a hacer del sufrimiento que les dejó el paso de la violencia un combustible de cambio para sus vidas, sus familias y su comunidad.



Todas las historias de #SoyMujerSomosCambio están disponibles en la plataforma virtual Soy mujer, somos cambio, en la cuenta de Instagram @SoyMujerSomosCambio y en las redes sociales a través de la etiqueta #SoyMujerSomosCambio.