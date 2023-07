A partir de su propia experiencia de aprender y enseñar inglés, Ruth Elena Cuasialpud Canchala, una docente que pertenece a los indígenas pastos (sur de Colombia), se ha ideado un método para que más mujeres indígenas como ella aprendan esta lengua gracias al proyecto Visiones de la Tierra. Se trata de 46 estudiantes provenientes de La Guajira, Cauca, Putumayo, Orinoquía, Amazonas que se han vinculado al programa. Las clases son virtuales con el ánimo de llegar a toda Colombia.

Visiones de la Tierra: de lenguajes indígenas al inglés

La docente Cualsialpud no enseña con los métodos normales: la primera clase no es sobre el elemental verbo to be o los colores en inglés. Es más, ni siquiera las denomina como clase, prefiere decirles "sesiones" o "reuniones" y en ellas, arranca de una vez con el nivel que tradicionalmente es conocido como el más avanzado, el conversacional, después haberles explicado algún lenguaje básico.



La idea de los encuentros con las estudiantes es que se apropien de forma inmediata del inglés a través del speaking.

Esto lo hace al plantear debates alrededor de temas que consideran relevantes como mujeres indígenas: "hablamos de la tierra, de los tejidos, de cómo entendemos la maternidad, del territorio, de los cultivos, de nuestros saberes y lo pasamos a la lengua extranjera del inglés", puntualiza la profesora.



Son sesiones en los que se reúnen mujeres indígenas que cursan algún pregrado o posgrado y que provienen de todas partes de Colombia, por tanto, hay variedad de idiomas indígenas pero todas se encuentran a través del inglés.



A veces, las palabras con las que parten sus debates no tienen traducción al español ni mucho menos al inglés, lo que hace más dinámicas las conversaciones.



Una palabra de los pastos sobre la cual han hablado es 'guanga'. "Es el rollo que se obtiene con la lana de oveja y se utiliza para tejer", explica Cualsialpud. Entonces, conversan sobre colores, texturas, uso o anécdotas que tengan alrededor de la guanga pero en inglés.



El año pasado hubo 18 estudiantes y este 2023, hay 28. La iniciativa es guiada por cuatro profesoras, dos de ellas indígenas pastos, incluida Cualsialpud. Este proyecto es financiado por la Universidad de Caldas, a través del Departamento de Lenguas Extranjeras y de Humanidades.



Visiones de la Tierra también hace parte de la Red Colombiana de Mujeres Indígenas en la Academia, una iniciativa que preside Ruth, cuyo objetivo es fomentar espacios de encuentro de mujeres índigenas profesionales en ámbitos de investigación, así como visibilizar sus logros.

Cuasialpud estudió Licenciatura en Filología e Idiomas - Inglés Foto: Cortesía

Todo este proyecto nació de su propia vivencia como mujer indígena en la academia, primero como estudiante universitaria y luego como investigadora y docente. Es que cuando inició su carrera de Licenciatura en Filología e Idiomas - Inglés en la Universidad Nacional, cayó en cuenta que su formación previa había sido muy diferente a la de sus compañeros, quienes venían de colegios bilingües, privados o habían hecho intercambios.



"En las escuelas de la comunidad o resguardo no tenemos acceso al aprendizaje de otras lenguas indígenas que son cercanas como las de Putumayo o norte de Nariño. Por tanto, en el colegio nos preparan de forma muy básica en inglés. Me iba muy bien en ese entonces y por eso decidí seguir estudiando lenguas".



Cuando inició a ejercer como profesora de inglés en esa misma universidad confirmó que la enseñanza del inglés a comunidades indígenas debía pensarse de una forma diferente, es que tenía casos en los que sus estudiantes se retrasaban seis meses o un año porque no lograban cumplir con el requisito de la segunda lengua.



Cualsipud, movida por el ánimo de encontrar herramientas efectivas para que la enseñanza del inglés en indígenas fuese mejor, hizo una maestría en Estudios Culturales en la Universidad Javeriana, realmente quería entender qué era lo que pasaba en esa relación estudiante indígena - inglés.



En ese espacio, estudió la Política Publica de Bilingüismo y los efectos que eso genera en el desarrollo académico de los universitarios indígenas. "Mi investigación fue cualitativa. Hice entrevistas e historias de vida, que resultaron en una crítica esa política".



En el documento que presentó para obtener la maestría invita al Ministerio de Educación a replantearse el significado que le dan a ser bilingüe.



"La política estatal debe reconsiderar el concepto de bilingüismo del que se ha apropiado ampliamente para impulsar el aprendizaje - enseñanza del inglés, olvidando al mismo tiempo a un país multiétnico y pluricultural dentro del que se reconocen las lenguas nativas y por tanto, debe quedar claro, al menos para el caso indígena, que muchos de ellos ya tienen una primera lengua, por lo que el español es su segunda lengua, lo que los hace ya bilingües", escribió Cualsipud en su investigación.

"Si es difícil que un hombre indígena salga de su territorio a estudiar, es aún más complejo que las mujeres lo hagan"

A esta licenciada nacida en el Resguardo Indígena de Males, Nariño, le brillan los ojos cuando explica el impacto de la educación en las mujeres indígenas, pues sabe muy bien que Visiones de la Tierra ha demostrado que no es cuestión de ganas sino de saber difundir de manera más óptima los programas que existen para estas comunidades.



Estudiar inglés, de acuerdo con Cualsialpud, permite que las mujeres amplíen sus fronteras tanto profesionales como personales, puesto que reciben herramientas para ser más competitivas en un mercado laboral. Además, las empodera a través de nuevos conocimientos.



Durante las clases o sesiones se discuten temas propios de su diario vivir, esto les permite resignificar o describir con nuevas palabras su cotidianidad. Casi que también aprenden a conocerse a sí mismas a través de términos que pertenecen a una lengua germánica cuyos orígenes distan muchos kilómetros de la tierra que las vio nacer a ellas.



Cuasialpud cuenta que recibe comentarios como "¿por qué las mujeres indígenas tienen que hablar inglés, por qué no hablan su lengua? y la respuesta es ¿por qué no?".

Minciencias entrevistó a Cualsipud para un vídeo conmemorativo del 8 de marzo. Foto: Cortesía

A pesar de las ganas de aprender un idioma idioma, Ruth Elena confiesa que ha identificado que sus estudiantes tienen un complejo relacionado con la identidad.



Existe un imaginario de relacionar al indígena con que sólo puede hacer aportes a su territorio.



Pero Cualsialpud propone romper con esa idea planteando que la figura del indígena no debería limitarse a su contexto, que si bien es importante al ser su lugar de nacimiento, es bueno ubicar en el mapa nacional e internacional figuras indígenas que se destaquen por su logros académicos y profesionales.



"Queremos formarnos, queremos fortalecer nuestra educación para poder aportar no sólo a nuestra comunidad, también al país, ¿por qué como indígenas no podemos participar en el Gobierno, desde algún ministerio o ser senadoras?".



Agrega que para las mujeres es más complicado todavía superar esas brechas o imaginarios: "en nuestros territorios la palabra la tiene el gobernador que generalmente es un hombre. Entonces si es difícil que un hombre indígena salga de su territorio a estudiar, es más complejo aún que las mujeres lo hagan".

Futura doctora en Liderazgo y Política Educativa

Cuasialpud recibiendo la beca de Fulbright Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO.

Con el mismo orgullo con el que explica que su apellido 'Cuasialpud' significa 'gente del páramo o gente de tierra fría', también sostiene el diploma que la acredita como ganadora de la beca Fulbright para Comunidades Indígenas.



Gracias a ello, estudiará en la Universidad de Arizona el doctorado de Liderazgo y Política Educativa. Su plan con ese posgrado es regresar a Colombia en unos años para hacer un amplio y profundo informe sobre el acceso a pregrado y posgrado de comunidades indígenas en el país.



Ese programa de becas hace parte de una iniciativa conjunta entre la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y la Comisión Fulbright Colombia para promover el acceso a oportunidades de educación de posgrado a líderes de comunidades indígenas del país. No obstante, esta beca apoya la formación de alto nivel de sólo una persona y para la cohorte 2023, Ruth Elena es la acreedora.



La docente indígena enfatiza en que le preocupa que únicamente haya una plaza en ese programa. "La cifra de personas indígenas que se postulan a la beca es muy baja, a mí me tiene feliz este logro pero me tiene preocupada", sostiene Cuasialpud.

María Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO