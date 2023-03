La omisión de personajes femeninos en la historia o su invisibilización frente a figuras masculinas es un hecho frecuente. Pero en Colombia hay una figura fundamental que reta los estereotipos.



Una mujer de origen popular que se sublevó y que en la plaza de El Socorro, Santander rompió un edicto, prendiendo la chispa de lo que sería la Rebelión de los Comuneros.



Manuela Beltrán es protagonista del relato independentista y su impacto es tal que hay estatuas, calles, colegios y hasta una universidad que llevan su nombre.



Pero la doctora Judith González, licenciada y magíster en historia de la Universidad del Valle y candidata a doctora en sociología, pone en duda su existencia.

A Manuela Beltrán se le suele representar como una mujer joven de cabello oscuro. Foto: Archivo EL TIEMPO

"La historia también ha sido una arma muy importante para la configuración del proceso estatal y la educación también va a ser un referente muy importante para transmitir esos valores nacionales, cívicos, religiosos y las costumbres. En este caso, la historia nos ha contado que ha habido una heroína antecesora a la independencia", menciona la también docente.



De acuerdo con González, Manuel Briceño, quién fue el escritor de los comuneros, nombró por primera vez a la mujer que rompió el edicto como Manuela Beltrán.

Le puede interesar: (Diez mujeres que marcaron la historia de Colombia)

"No se trata de decir que no existió. En ese caso, Manuela existe, es una mujer popular, pero no hay ninguna evidencia, obviamente, de que se llamara Manuela Beltrán. Manuela eran muchas. Beltrán también, entonces en esta zona hay varias actas de nacimiento que van a decir Manuela Beltrán, pero hay una cosa también muy importante y es que no tenemos una fecha exacta de su nacimiento ni de defunción. Yo encontré más de diez actas", asegura la historiadora.



En su libro ‘Representaciones sobre las mujeres en la independencia. Entre realidad y ficción. Nueva Granada 1810-1830’ expone que al no haber fecha de nacimiento, ni de muerte, Manuela Beltrán pudo ser inventada por Briceño como una figura que encarnaba ciertos valores y que representaba la participación de otras mujeres en el levantamiento comunero.

Judith González es licenciada en Historia y Magíster en Historia de la Universidad del Valle (Colombia), Doctora (C) en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO (Ecuador). Foto: Cortesía Archivo Particular

González asegura que su objetivo no ha sido borrar la figura de una mujer como Beltrán, pues como señala, "todas las mujeres estuvimos en la guerra, estuvimos en la formación del proceso de Nación. No fuimos a llevar agüita y a estar curando. También se tomaron armas y las mujeres estuvieron a la par con los hombres".



Tampoco busca quitarle a los socorranos una de las bases de su identidad y que ha sido motivo de orgullo para el municipio y para sus habitantes.



Lo que concluye la historiadora es que se construyó el relato de Nación con protagonistas como Manuela Beltrán o la Cacica Gaitana por la relación entre la mujer y lo sagrado.



"¿Qué es más sagrado que el cuerpo de las mujeres? (...) Lo que yo planteo en mi libro es que la patria es mujer, América es mujer. La mujer representa a la vez ese cuerpo mancillado por los españoles. Los criollos, que van a crear la independencia, necesitan legitimarse a partir de las figuras que han sido excluidas, subordinadas y encuentran eso en las mujeres populares", sostiene la investigadora.

La polémica con el presidente de la Academia Colombiana de Historia

Hay muchas historiadoras muy buenas y también hay mujeres de la historia que necesitan ser rescatadas FACEBOOK

TWITTER

A pesar de que la investigación de la historiadora Judith González fue publicada en el 2018 y su libro presentado en la Feria del Libro de Bogotá de 2019, hasta este año su teoría sobre Manuela Beltrán se viralizó.



Esto a raíz de varias publicaciones en medios de comunicación en las que Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de Historia, hizo la aseveración de que la heroína colombiana nunca existió.



En dichos espacios no se mencionó en ningún momento a la historiadora ni su investigación y más allá de una coincidencia, se conoció que Martínez fue el par evaluador de la tesis de González en la Universidad del Valle, por lo que estuvo familiarizado con su hipótesis años atrás.



“La invisibilidad no es solamente la negación. En este caso hay algo muy importante aquí, que es el juego de los capitales. Como decía Pierre Bourdieu, los capitales de los que goza el doctor no son los mismos que yo. Obviamente estos historiadores ya consagrados, que tienen todos estos cargos, que han hecho hasta gestión política, tienen más credibilidad y si es hombre, pues más", sostiene la historiadora.



Por esto, se ha señalado que Martínez Garnica invisibilizó a su colega y no le dio el crédito respectivo por su trabajo.

Sobre el lío de Manuela Beltrán y ya no damos más lora:



La forma en la que Martínez G. defiende su posición no es un detalle menor, pues refuerza la idea anticuada y nociva del académico-patriarca, que desde una posición de poder dice qué es verdad y qué no ⬇️ — Felipe Arias Escobar (@Feloarias) March 7, 2023

González no pertenece a la academia, pero su investigación fue presentada en la Academia Nariñense de Historia, en el Archivo General de la Nación, y en conferencias internacionales, por lo que ya contaba con cierto nivel de reconocimiento. Sin embargo, no fue nombrada por Martínez en los espacios que tuvo y hasta el momento no se han contactado con ella.



"Él tiene una forma de ver la historia y pues nosotros los jóvenes investigadores tenemos otra forma. En este caso yo pienso obviamente que se le dio más relevancia a lo que él dice por ser quien es", sentenció la historiadora.



Pero señala que a diferencia de lo que dijo el presidente de la Academia Colombiana de Historia, ella no busca menoscabar a esta figura, sino invitar a un análisis profundo que plantee nuevas preguntas sobre el relato histórico, precisamente centrándose en el papel de las mujeres.



"Detrás de mí hay muchas historiadoras muy buenas y también hay mujeres de la historia que necesitan ser rescatadas", concluye.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

