La fiesta del ingenio femenino

Si bien muchos aspectos han cambiado con la pandemia, la brecha de género y los impulsores de discriminación entre hombres y mujeres no sólo se mantienen; inclusive se han disparado a pesar de la sororidad y del auge de las iniciativas del #girlpower que cuadriculan las redes sociales.



Le puede interesar: 'Embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina': ONU

De los 1,2 millones de colombianos que en septiembre se sumaron a las filas del desempleo, 955 mil fueron mujeres frente a 481 mil hombres. Así lo demostró la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH realizada por el Dane y que volvió a encender las alarmas de la brecha de oportunidades sociales y laborales entre géneros, una lucha que ese mismo mes conmemoró 39 años años de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promulgada por Naciones Unidas el 3 de septiembre de 1981.



No obstante, la casta brilla al subir al ruedo del emprendimiento, pues según el el Global Entrepreneurship Monitor (la mayor investigación de que mide la actividad empresarial a nivel mundial), Colombia ocupa las primeras posiciones en cuanto a cifras de emprendimiento femenino y es precisamente en este campo que las diferencias se reducen sustancialmente; mientras el 7,8% de nuevas ideas de negocio corresponden a los hombres, el 6,8% han sido ingenio femenino.



“Colombia es un referente en emprendimiento femenino en el mundo, no solo por las cualidades y habilidades de las mujeres emprendedoras colombianas, sino también por sus logros y habilidad para evolucionar de un enfoque económico a sostenible, y las cifras así lo avalan”, afirma Yanire Braña, CEO de METCommunity una comunidad internacional que impulsa el emprendimiento femenino y que del 18 al 20 de noviembre realizará la vigésimo primera edición del ForoMET: Mujer, Empresa y Tecnología.



Un día para las líderes del ingenio



En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora ¬–instaurado en 2014 por Naciones Unidas cada 19 de noviembre– se llevará a cabo este evento que por más de dos décadas ha aplaudido el valor que aportan las mujeres al crecimiento de la economía y la sociedad pero que este año tomará un nuevo formato, como Summit virtual que reunirá a cerca de 40 mujeres líderes de 17 países de América, Asia y Europa, quienes compartirán sus experiencias en torno al liderazgo y emprendimiento y la sostenibilidad femeninas.



“La visión de género es clave a la hora de crear estrategias, instrumentos financieros y programas específicos para ellas. Queremos seguir apoyando a las mujeres a tomar decisiones y proyectarse siendo conscientes de lo que quieren ser y hasta donde quieren llegar en su proyecto de vida, y generar condiciones que favorezcan la igualdad de oportunidades y la mitigación de sesgos culturales”, dice Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, entidad compartirá, con Comfama, el patrocinio del pimer ForoMET 100 por ciento virtual y global.



Los espacios de networking, formación e inspiración serán transversales en esta edición que contará con panelistas como Nawal Al- Hosany, representante permanente de los Emiratos Árabes Unidos ante la Agencia Internacional de Energías Renovables IRENA; Alexandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (máxima autoridad de género de la Organización de los Estados Americanos), y Gunter Pauli, el ‘Steve Jobs de la sostenibilidad’, entre otros.



Uno de los espacios más impactantes de este evento es la Feria de Emprendedoras Innovadoras, en la cual no sólo se conecta el ecosistema sino que además se generan oportunidades concretas de negocio entre las 3000 emprendedoras, empresarias, inversionistas, instituciones financieras, representantes de la academia y organizaciones del sector público y social que se espera que hagan parte del Foro y de la Feria, a los cuales se puede acceder de forma gratuita con previa inscripción a través de este link: http://foromet.eventbrite.com



Nuevos espacios para nuevas ideas



Además de este foro y rueda de negocios para emprendedoras, MET Community ofrece dos Programas para continuar fortaleciendo esta movida en Colombia. Se trata del Pitch Training Program y del Programa Liderazgo Emprendedor.



El primero tiene por misión capacitar a las participantes en pro del crecimiento y la expansión de su negocio, alineándolas con herramientas financiación para la gestión eficiente de su empresa y con el desarrollo de las habilidades y técnicas precisas para hacer un buen pitch.



Por su parte, el Programa Liderazgo Emprendedor busca empoderar a las participantes para que impulsen sus negocios de forma exitosa y con un impacto social y sostenible. Asimismo, pretende potencializar su rol como mujeres influyentes en su entorno, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.



Pilar Bolívar - Para EL TIEMPO

@lavidaentenis