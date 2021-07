La feria Buró vuelve al Gimnasio Moderno

En su decimosexta edición, el epicentro del diseño y la creatividad nacionales, Buró regresará desde el 14 de julio y hasta el próximo domingo 18 al sitio en donde, en 2013, nació la aventura creativa de la dupla de madre e hija, Martha Soto y María Alejandra Silva, respectivamente.



Con amplias zonas verdes abiertas (especialmente en la zona de restaurantes, lo que permitirá el consumo de alimentos y bebidas estacionariamente), la boletería estará disponible a partir de mañana miércoles a las 10 a.m. cuando la cita con el emprendimiento local abrirá sus puertas en una de las versiones más especiales por ser su retorno al Gimnasio Moderno y sobre todo, por marcar la reactivación del entorno creativo independiente colombiano.



“El colegio no solo tiene arquitectura divina, sino que es inspirador. Volvemos al Gimnasio Moderno del 14 al 18 de julio, serán cinco días emprendimiento colombiano, de reactivación económica de los mejores talentos creativos que se la han luchado y guerreado durante esta pandemia. Es un placer para nosotros tener a 330 marcas que le apostaron a salir adelante así haya pandemia, paro o lo que sea. Estaremos aquí unidos para seguir siendo Buró”, aseguró la gerente general de la feria María Alejandra Silva.



Habrá dos taquillas. Una sobre la carrera novena (frente al restaurante Harry Sasson) y la otra estará en la carrera 11, a pocos pasos de la calle 76. El precio de la boleta será 10 mil pesos y la persona podrá estar en la feria de 10 am a 10 pm.





“Seremos pet friendly –aseguró Silva. Podremos ir con nuestros mejores amigos, perros, gatos y marranitos”, como el personaje protagonista de esta nueva edición que celebrará el empuje de las industrias creativas y la economía colaborativa nacionales.

El Plan

Si bien el sector es de fácil acceso y hay numerosos parqueaderos aledaños, tanto para vehículos como para bicicletas, la propuesta de la organización es llegar a Buró caminado. “Hace mucho tiempo que no vamos a Buró en el Gimnasio Moderno y por eso, esta será la ocasión de retomar la visita a Buró, como el plan”, agrega su Gerente General.



Para garantizar la bioseguridad de los expositores y los asistentes, el evento realizó algunos cambios en su logística y producción. “Seguimos en pandemia y avanzando para combatirla; claramente lo más importante es seguir cuidándonos –agrega Silva.



"Como feria, debemos cumplir y ser muy estrictos con los protocolos de bioseguridad que se rigen por tres pilares: uso de tapabocas siempre (y no tapabocas mal puesto) distanciamiento (si va con su familia, perfecto, pues son del mismo núcleo familiar, pero si ven a alguien desconocido muy cerca, lo mejor es guardar distancia) y control de aforo”.





Precisamente, el cumplimiento de este último protocolo supuso algunos cambios importantes, sobre todo, en la disposición de los stands pues los 17 mil metros cuadrados del Gimnasio Moderno serán distribuidos en siete pabellones cubiertos, compuestos por recintos feriales más amplios que los de las 15 ediciones previas.



“Tendremos menos marcas pues antes cada stand medía de cuatro o seis metros cuadrados. Y en esta ocasión, el stand más pequeño medirá ocho metros cuadrados. Habrá más espacio ara garantizar la comodidad y seguridad del cliente.; tendremos los mejores resultados pero cuidándonos”, agrega María Alejandra quien, como ha sucedido en cada Feria Buró, ha trabajado por enaltecer y celebrar e carácter emprendedor colombiano y para ello, también hace un mágico uso de la creatividad, el diseño y el color.



De ahí que la decoración y el montaje de los cientos de stands que le han dado forma a la feria, cada edición desarrolla un tema específico. En julio de 2019, fueron estrellas las que tapizaron al evento, evocando al emprendedor como la estrella del país.



En Diciembre de 2018, fueron los osos burós, “con una edición que paralizó a Bogotá y un año más tarde –recuerda María Alejandra– en el Colegio Pedagógico Nacional, elegimos elefantes, tigres y la escena circense mientras que, en Cartagena (enero 2020) creamos una escenografía de barcos, sirenas y piratas y para volver este año quisimos sorprender con un personaje que me llena de ternura.



Los marranitos, rosados buró” puntualiza la bogotana que quiere seguir trasportando a los asistentes a otro espacio “para que cuando ingresen, sean compradores compulsivos del emprendimiento nacional”.





PILAR BOLÍVAR – PARA EL TIEMPO

@LAVIDAENTENIS

