La no inclusión de las mujeres en el mundo digital ha costado mil millones de dólares del Producto Interno Bruto (PIB) a los países de bajos y medios ingresos en la última década y la cifra podría aumentar a $US 1.500 millones hasta 2025 si no se toman medidas al respecto, según un informe de ONU Mujeres.



Para revertir esta tendencia también es necesario abordar el problema de la violencia en línea, que han padecido el 38 por ciento de las mujeres, según otro estudio realizado por la entidad en 51 países.



"Incorporar de forma transformadora la perspectiva de género en la innovación, la tecnología y la educación digital ayudaría a que las mujeres y las niñas tomen mayor conocimiento sobre sus derechos y a potenciar el ejercicio de estos y su activismo", afirma ONU mujeres.



"La tecnología es una de las industrias de más rápido crecimiento y con mayores oportunidades de carrera. En el sector hay opciones laborales para la mujer. Su participación en la tecnología puede ayudar a cerrar la brecha de género a nivel global”, dice a El Tiempo Adriana Noreña, Vicepresidente de Google para Hispanoamérica.



Estima que existen también desafíos culturales pues, como sociedad, atravesamos un proceso de cambio, que exige una mayor visibilidad y revisión del papel de la mujer.



Recuerda un estudio de ONU Mujeres que concluyó que 9 de cada 10 niñas, entre los 6 y 8 años de edad aún "asocian la ingeniería con habilidades masculinas, un prejuicio que genera limitaciones estructurales".



En su opinión, "la mujer siempre tuvo capacidades para liderar, pero lo que está cambiando hoy son las oportunidades estructurales para desarrollarnos".



Recuerda otro estudio del Foro Económico Mundial sobre brecha de género de 2022 que reveló que la proporción de mujeres en los puestos directivos y de liderazgo a nivel global ha aumentado en los últimos cinco años (2017-2022)”, pero que, en América Latina y el Caribe, la paridad entre hombres y mujeres podría demorar 67 años.



El tema del Día Internacional de la Mujer este año, por lo tanto, es "por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género" y "explorará los efectos de la brecha digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas", según ONU Mujeres.



Las celebraciones también tendrán en cuenta la importancia de "proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales y de abordar la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación".



El Día Internacional de la mujer comenzó a celebrarse como Día internacional de la mujer trabajadora en Suecia en 1910 y, años después, la ONU declaró 1975 como el “Año internacional de la mujer” y, en 1977, invitó a los Estados miembros, por resolución aprobada en la Asamblea General, a proclamar el Día Internacional de la mujer el 8 de marzo.



Desde entonces ha pasado casi medio siglo pero, el racismo y exclusión de la mujer se mantiene en países como Guatemala donde se acaba de negar la inscripción de la candidatura a la presidencia de la líder indígena Thelma Cabrera en las próximas elecciones generales.



En Colombia, pese a que la lucha de las mujeres por sus derechos la iniciaron Georgina Fletcher y Cleotilde García en 1930, cuando lograron el proyecto de ley sobre las capitulaciones matrimoniales, siguen existiendo varias brechas de género como la remuneración laboral igualitaria entre hombres y mujeres.



Además, persiste una creciente violencia, identificada, especialmente, en los feminicidios, que suman 25 en lo que va del año, según cifras oficiales. El año pasado se registraron 500 frente a los 106 asesinatos de mujeres producidos en 2021.



"Quisiera que muchas más mujeres pudieran ver en la tecnología un camino para sus proyectos de vida. Me siento orgullosa de programas como 'Crece con Google', orientado a mujeres emprendedoras", dice Noreña.



Precisa que "más de 160.000 hispanoamericanas han sido capacitadas con ese programa en herramientas de digitalización para pymes, seguridad en línea y manejo de finanzas. Hemos obtenido logros pero debemos seguir invirtiendo en este aspecto".

Baja participación

A nivel global, no obstante, sólo el 20 por ciento de los cargos en el sector tecnológico están ocupados por Mujeres. En América Latina la participación femenina es mínima y, en Colombia, el porcentaje es menor al 30 por ciento, según un estudio de Crack The Code, una compañía especializada en educación tecnológica.



A lo anterior se suma, que sólo dos de cada diez mujeres elige estudiar una carrera en el sector de ciencia y tecnología y que en América Latina es muy escasa la presencia femenina en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, de acuerdo con el estudio. Noreña recuerda que menos del 10 por ciento de las personas que egresan de ésas carreras son mujeres, según un estudio del Banco Mundial.



Por eso, ONU Mujeres insiste este año en que “la innovación y el cambio tecnológico, y la educación en la era digital” es indispensable “para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas” y en que los avances de la tecnología digital ofrecen posibilidades para resolver retos humanos y de desarrollo.



Considera que la inclusión de las mujeres en el sector tecnológico es, igualmente, clave para hacer realidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, que incluyen, entre otras cosas, educación de calidad, igualdad de género, salud y otros, que fueron establecidos por la Asamblea General de la ONU en 2015.



En la actualidad, "las oportunidades que abre la revolución digital plantean el riesgo de perpetuar las dinámicas actuales de la desigualdad de género. Las crecientes desigualdades son cada vez más evidentes en el contexto de las habilidades digitales y el acceso a las tecnologías, una brecha digital que deja atrás a las mujeres", dice ONU Mujeres.



En consecuencia, sostiene que “el desarrollo de una educación digital e inclusiva y una tecnología transformadora constituye un requisito fundamental para un futuro sostenible”.



En Colombia

Otras investigaciones como la de la Alianza Mundial de Información sobre Tecnología y Servicios (WITSA, por sus siglas en inglés) sostienen que una mayor participación de las mujeres en la industria tecnológica representaría un incremento de 9 billones de euros anuales en el PIB mundial.



WITSA es un consorcio de asociaciones de tecnologías de la información alrededor del mundo y el grupo representaría a más del 90% del mercado mundial del sector.



Otros estudios, como los realizados por McKinsey & Company, una casi centenaria consultora estratégica global que presta servicios a las mayores empresas de negocios del mundo, a gobiernos e instituciones, aseguran que la diversidad de género en el sector tecnológico trae beneficios económicos.



En el mundo. Sólo un 3 por ciento de las mujeres universitarias cursan estudios en el sector de la tecnología de las comunicaciones y de la información (TIC), según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y a cultura (UNESCO).



En Colombia la participación femenina en el área de la tecnología es baja pero algunas compatriotas se destacan en grandes empresas internacionales como en Google o agencias como la Nasa, entre otras.



Las caleñas Noreña y Diana Trujillo, por ejemplo, trabajan en el sector tecnológico internacional. La primera, que llegó a Google hace unos 16 años, fue directora de ventas en Brasil y América Latina, y hoy es la actual Vicepresidente de para Hispanoamérica, con sede en Sao Paulo.



La segunda, lleva unos 15 años operando en Laboratorio de Propulsión a Chorro (Jet Propulsion Laboratory) de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa), en Estados Unidos. Fue la primera mujer hispana e inmigrante en ingresar al programa de la Academia de la Nasa, trabajó también en la empresa Orbital Science Corporation, especializada en el diseño, fabricación y lanzamiento de satélites y en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, un laboratorio de investigación de la Nasa que funciona desde hace más de 60 años.



Google es aliado "de la transformación digital de América Latina y creemos que ese proceso debe incluir a las mujeres, a las poblaciones indígenas, a las minorías y a los que no han podido, por diversas razones, explorar los beneficios de la tecnología y la digitalización en sus vidas", asegura Noreña.



Revela que en Google las mujeres representan el 33% de la fuerza laboral pero, reconoce que “hay que seguir avanzando” y que han detectado un aumento del 5 por ciento de mujeres en cargos de liderazgo en las Américas entre 2021 y 2022.



En el mundo y América Latina se realizaran este año varias celebraciones conmemorativas al Día internacional de la Mujer. En Colombia, algunas de ellas empezaron 10 días antes de la fecha señalada con campañas radiales como la de “la W” radio, que sorteó el envío gratis de ramos de flores para sus radioescuchas en Estados Unidos.



La ONU celebrará este año el Día internacional de la mujer con un evento internacional que “reunirá a especialistas en tecnología e innovación, representantes de gobiernos, del movimiento feminista y activistas por la igualdad de género, así como el sector privado”, según ONU Mujeres.



Abrirá, igualmente, el debate "sobre las responsabilidades y el rol de todo el ecosistema digital en la mejora del acceso a las herramientas digitales y la reducción de la brecha digital de género".



Noreña reconoce que aún hay mucho por hacer y que es fundamental empezar a preparar a las mujeres desde muy temprana edad “para evitar el desarrollo de los estereotipos, prejuicios y limitaciones culturales profundas”



Dice que en ciclismo, el “sprint” es una explosión de energía y velocidad que permite avanzar mucho en muy corto tiempo y considera que en lugar de esperar un siglo el mudo debería aplicarlo para acortar la brecha de género.



“Debemos destruir estereotipos y roles estereotipados desde la educación, la familia y el trabajo y construir un mundo con más equidad de género y con más mujeres listas para ser protagonistas y asumir posiciones de liderazgo”, afirma.



GLORIA HELENA REY