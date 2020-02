La enfermera que reconstruye vidas

Su voz transmite alegría, entusiasmo, esperanza. Y por eso resulta difícil pensar que a sus apenas 32 años, Yudely, una atractiva afrodescendiente, orgullosa de sus raíces y de sus ancestros, haya pasado por tanto.



Yudely (representante de Chocó al Premio Mujer Cafam 2020) se ha sentido rota no una sino muchas veces, pero con esa fe inquebrantable que la ilumina y ese espíritu determinado y férreo que tanto le admiran otras mujeres de su comunidad, está sanado sus heridas y saliendo adelante.

Esta hija de Pie de Pepé, un pequeño corregimiento del municipio de Medio Baudó, Chocó, que no supera los dos mil habitantes, ha transitado capítulos oscuros, amargos y tristes que le han dejado marcas profundas, pero ella hoy los recuerda para inspirar a otras mujeres a construir un mejor presente y soñar con un futuro más halagüeño para ellas, sus hijos y su comunidad.



“He vivido cosas impresionantes, pero nunca me ha gustado generar lástima”, dice Yudeli, quien reconoce que fue víctima de violencia sexual en su adolescencia y enfrentó la mirada escrutadora y el señalamiento de la gente de su pueblo, pero todas esas crudas vivencias la llevaron a fortalecerse hasta crear un proyecto de liderazgo social y comunitario en esta población, también víctima del conflicto armado.



Yudely Mosquera, madre de dos hijos, uno de 14 años y una bebé que viene en camino (tiene siete meses de gestación), es un ejemplo de resiliencia. Ella creó la Asociación de Mujeres Productoras del Río Pepé – Asomupepé-, con 32 lideresas que también están rehaciendo sus vidas y enseñando sobre emprendimiento a otras mujeres y hombres en esta población que, alguna vez, fue “un tejido social maravilloso, sin peros, riesgos ni malicia”, recuerda la valiente chocoana.



“Asomupepé es una organización que quisimos crear a raíz del conflicto armado, todas somos madres cabeza de familia, con liderazgo, y que por nuestro empuje y cultura decidimos aprovechar nuestra capacidad de organización para establecer alianzas estratégicas que nos permitieran mejorar nuestra calidad de vida”, dice. Alianzas con entidades del estado que, por ejemplo, les faciliten proyectos agropecuarios y la forma de alentar y crear emprendimientos.



Allí se vive de la agricultura. “Se cultiva caña de azúcar, plátano, yuca, ñame y se crían animales domésticos como cerdos, gallinas ponedoras y pollos”, dice esta enfermera y estudiante de quinto semestre de Ingeniería Ambiental en la Universidad Tecnológica del Chocó. Ella encabeza un grupo de mujeres afrodescendientes que quieren ser multiplicadoras de nuevos liderazgos y recordarles a otras las potencialidades de su territorio. Un territorio que sueñan sea de paz y de hermandad como en sus orígenes. “Todos, sin importar nuestros apellidos, éramos una sola familia y el enfermo de una casa era el enfermo de todos”, recuerda.



Ella aprovecha cada ayuda que les dan. Los talleres de recuperación emocional que han recibido les ha servido para impulsar su liderazgo femenino y “querer llevar nuestra voz a mujeres de otros departamentos para decirles que ¡sí se puede! Las víctimas del conflicto armado somos pares, así vivamos en el Casanaré o Chocó”, insiste.



Reconoce que ellas eran víctimas del conflicto armado sin saberlo. “Nos resultaba muy difícil contar lo vivido y aceptarlo”, asegura Yudely, quien tiene en su boca la marca que le dejo el abuso de un hombre que le arrancó un pedazo de su labio inferior hace seis años. Ha pasado por dos cirugías plásticas, y de nuevo por el escrutinio de su entorno, pero sigue en pie.



¿Qué buscamos las mujeres de Asomupepé? “Todas estamos reconocidas como víctimas del conflicto armado, pero no solo buscamos eso sino hacer parte de la construcción de la política pública de Colombia teniendo en cuenta el enfoque de género”, dice Yudely. Las motiva su energía y el trabajo social que están desempeñando. Quieren una vida digna en la que no haya más mujeres en riesgo de morir durante el parto ante la falta de asistencia hospitalaria, y que sus hijos tengan la oportunidad de ir a la universidad.



Yudely y las otras mujeres de Pie de Pepé están desarrollando proyectos autosostenibles para mejorar su calidad de vida y adelantan la recuperación de prácticas culturales con cultivos en azoteas o cultivos de pancoger, en alianza estratégica con la Umata del Medio Baudó. “Por tradición, aprendimos a cocinar con albahaca, cilantro, poleo, orégano, que les da a las comidas el toque de sabor que a las mujeres negras nos gusta, y así reemplazamos otros alimentos que no encontramos en Itsmina, Chocó”, dice ella, quien reitera que su misión es ayudarle a levantar el ánimo a sus pares y que aprendan a vivir bien incluso en medio de las limitaciones.





Flor Nadyne Millán Muñoz

IG @NadyneMillan

Si quiere ayudar:



Yudelymosquera @gmail.com