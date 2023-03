Desde el ambiente ejecutivo de su oficina en el norte de Bogotá, no hay detalles que dejen sospechar que antes que trabajar en el campo de las relaciones exteriores, el primer sueño de la embajadora alemana Marian Schuegraf siempre han sido las motos, unas máquinas en las que esta jurista –la primera mujer en asumir este cargo en Colombia– reconoce la máxima expresión del ingenio del ser humano “que inventó una manera de traducir energía en movimiento”.



Sin embargo, la diplomacia, que reconoce como un mecanismo fundamental para que los países del mundo creen los puentes necesarios para afrontar problemas que dejaron de ser nacionales para convertirse en globales, también se ha configurado como un hilo conductor que le ha permitido recorrer con su trabajo y su moto diversos lugares del planeta. Antes de asumir su cargo en Colombia, fue enviada en la Embajada de Teherán y participó en diversas misiones, dos veces en la Embajada de Nueva Delhi, India, así como en la Embajada de Addis Abeba, Etiopía.

Su cargo más reciente, antes de llegar a Colombia como embajadora, fue como directora para América Latina y el Caribe en el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores en Berlín, una posición en la que pudo seguir la consolidación de la Red de mujeres Unidas, una iniciativa creada en 2019 como parte de la política exterior feminista de Alemania, que busca fomentar la participación igualitaria de las mujeres en la política, la sociedad, la cultura, los medios, la ciencia y la economía.

La embajadora Schuegraf habló con EL TIEMPO sobre este proyecto, del que también hacen parte varias colombianas, sobre las tareas pendientes para avanzar hacia la equidad de género, sus retos como una mujer en una posición de liderazgo, los temas a los que espera apostarle en el país y, por supuesto, su gran amor por su BMW R NineT Scrambler.

¿Por qué el tema de las mujeres y la equidad es clave para una región como América Latina y para un país como Colombia?

Creo que el tema de las mujeres es fundamentalmente uno de desigualdad, algo muy importante en este país anfitrión porque es la raíz de todos estos conflictos. La desigualdad no solo se refleja en los aspectos socioeconómicos, también en la desigualdad de género. Si todas las desigualdades se discuten y hay políticas para mejorarlas, creo que no solamente sirve para alcanzar la paz en Colombia, sino para usar el gran potencial que hay en las mujeres, con tanta creatividad e ideas innovadoras. Existen estudios que hablan sobre lo que se pierde en un país económicamente si la fuerza laboral de las mujeres no se utiliza, pero no es solo eso, es valorar el trabajo que hacen al momento de cuidar la familia, todos esos trabajos que no se remuneran o no se retribuyen adecuadamente.

¿Cuáles deberían ser las prioridades a trabajar en Colombia para fortalecer la equidad?

Creo que esto tiene varios aspectos, el internacional, por ejemplo, en el sentido de que debe ser una política expresa por adelantar el tema de la mujer internacionalmente y, por esto, Colombia y Alemania, junto a otros países de la región, tienen un marco de una política progresista. Desde el primero de marzo hay nuevas directivas, un lineamiento de una política feminista extrajera que también quiere incluir a los hombres. Se trata de considerar los intereses de toda una población, entre ellos, las mujeres que con frecuencia no se toman adecuadamente en cuenta y como es un tema transversal, se puede ver en el tema de paz.

¿Podría darnos un ejemplo?

En las actuales negociaciones de paz con el Eln, en donde Alemania es un país acompañante y en las que fui a México con motivo del segundo ciclo, apoyamos mucho que para ambas delegaciones el tema de la mujer fuera muy importante, no es solo para personas como María José Pizarro, es toda la delegación y eso promete un mayor éxito en los resultados que se puedan obtener de este proceso porque, como ya se ha visto en otros casos a nivel intencional, la paz negociada es mucho más sostenible cuando las mujeres han participado en establecerla.

Otro ejemplo es nuestra cooperación con la Policía para ayudar en su transformación hacia una institución más ciudadana. En el marco de esto hemos incluido el tema de la mujer en la policía. Cómo abordar a la mujer cuando es víctima en crímenes, cómo pueden dirigirse a los miembros de esta institución y a mujeres en la policía, también la inclusión de ellas en posiciones de liderazgo. Es un tema transversal que debe ser tratado en todos los contextos políticos.

¿Qué significa para usted ser la primera embajadora alemana en Colombia?

Creo que es bueno que hombres y mujeres representen su país, no solo para Alemania, debería ser para todos los países, incluidos algunos como Irán. Pero el tema de la mujer me ha interesado desde antes y creo que en el fondo es algo de tratar desigualdades, es un tema de justicia y por eso es muy actual en el contexto de Colombia, pero también en el internacional.

¿Siempre soñó con trabajar en lo que hace hoy en día?

Mi sueño fue siempre mi moto, pero la diplomacia es un tema que puede acercar países y crear puentes entre regiones del mundo. Considero que esto hoy en día es mucho más necesario, que todas las naciones trabajen en conjunto, no solamente en su región, porque los retos que enfrentamos son globales, como el cambio climático, preservar el alto mar o combatir el microplástico, que ya se encuentra en todos los recursos naturales. Hay que crear una consciencia global de que solo juntos podremos realmente lograr resultados para superar estos retos de una manera eficaz.

¿Cómo surgió el gusto por las motos?

Esto comenzó durante mis estudios en Francia. Mi gran amor fueron por mucho tiempo las motos antiguas porque la mecánica me interesa mucho, en Alemania es algo que funciona muy bien. Creo que en una moto que no está cubierta y se puede ver su motor se ve el genio del ser humano que inventó una manera de traducir energía en movimiento. En mi moto, que tiene un motor bóxer se ve directamente este principio y esto es muy lindo. Pasa como con la invención del teléfono, hoy es un instrumento normal, pero es un logro de la humanidad que a veces olvidamos, es el lado lindo de los seres humanos, aunque tenemos muchos aspectos agresivos en guerras, conflictos (lo que se ve también en los feminicidios) pero hay que ver ambos lados.

¿Qué lugares ha visitado en su moto?

En India tuve una Royal Enfield, una Bullet 500, que es un amor también porque tiene un sonido muy bajo. No sé cómo describirlo. Como se produce en ese país fue muy fácil establecer un contacto con otras personas a través de esta moto. Estuve en Rayastán y en varios lugares en India. Mucho antes, en Francia, hice parte del tour por la Bretaña francesa que se hace con vehículos antiguos y en el que participa mucha gente que comparte este amor. Aquí en Colombia mi sueño es encontrar gente a través de esta pasión y conocer esquinas de este país que es tan diverso, no solo cuando se habla de naturaleza, también en su cultura y su gente. Para mí la moto es una herramienta, un vínculo que me permite descubrir esas dos cosas, gente y naturaleza.

¿Cómo ha sido su experiencia como mujer viajera?

He hecho algunos paseos con el club BMW, es muy especial, me gusta mucho, son casi todos hombres y son muy amigables y siempre tienen este sentido de solidaridad entre moteros. Espero que con más tiempo mis viajes sean más largos y me permitan quizás descubrir La Guajira, esto me gustaría muchísimo.

Usted ha tenido la oportunidad de trabajar en contextos muy diversos como Irán y la India. Como mujer, ¿qué diferencias ha notado?

Colombia tiene con Europa y Alemania una gran vecindad en valores, diría yo, somos muy cercanos. En Etiopía era un poco diferente, existe la figura de la reina de Saba, que es una gran fuente de identificación para su civilización. En la India hay muchas lideresas importantes en la política, como Indira Gandhi, lo mismo ocurre en los estados que forman este gran subcontinente hay mujeres que son muy importantes, y no son pocas, pero también existen situaciones complicadas para las mujeres y hay mucha violencia contra ellas que hay que priorizar y enfocar.

En Irán es muy diferente porque por la religión de su régimen las mujeres son subordinadas en casi todos los ámbitos. Tengo que decir que admiro mucho a las mujeres que luchan por un cambio en este país, por levantar el velo. Nunca he visto un papel tan destacado en la política liderada por mujeres como en los últimos meses allí.

¿Qué perfiles de mujeres destacaría en nuestro país?

En Colombia también veo mujeres fuertes, luchadoras como la vicepresidenta Francia Márquez, y como la defensora de las víctimas de violencia sexual, Yolanda Perea, ambas integrantes de Unidas. De hecho, puedo adelantar que el segundo premio de Unidas por los derechos de las mujeres y la democracia será conferido a una mujer en Colombia.

¿Cuáles son los principales retos para una mujer que como usted está en una posición de liderazgo?

Que soy vista primero como mujer, aunque primero soy una ciudadana de este mundo y diplomática, esa es mi bandera. Yo diría que luchar por los derechos de las mujeres es atacar injusticias muy fundamentales y trabajar por aprovechar su potencial para crear una sociedad en consenso consigo misma. Considero que las mujeres con frecuencia saben mejor como crear consensos y eso es algo que se necesita más que nunca en Europa y en un país tan polarizado como Colombia, donde el reto es debilitar los extremos políticos y de violencia. A mi parecer, las mujeres juegan un papel clave en la búsqueda de este consenso de sociedad.



