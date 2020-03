La división de tareas en cazadores-recolectores no depende del sexo

Los roles de cazadores-recolectores en distintas zonas del planeta en la actualidad en tareas que implican transporte de cargas no se debe a diferencias de capacidad entre hombres y mujeres para desempeñarlas, afirman científicos del Cenieh en un artículo en la revista ‘American Journal of Human Biology’.

En el artículo, señalan que en los grupos actuales de cazadores-recolectores las mujeres suelen transportar mayores cargas que los hombres, por lo que algunos científicos habían apuntado que ellas eran energéticamente más eficientes a la hora de realizar esas tareas.



El grupo de Paleofisiología y Ecología humana del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), liderado por los doctores Ana Mateos y Jesús Rodríguez, ha publicado un artículo en el que concluyen que hombres y mujeres gastan la misma energía transportando una carga de un determinado peso.



Para llevar a cabo esta investigación se diseñó un estudio experimental en el que se comparaba gasto energético durante el transporte de cargas en hombres y mujeres, midiendo diferentes parámetros corporales. En las pruebas, desarrolladas en el Laboratorio de BioEnergía del Cenieh, han participado 48 voluntarios de ambos sexos.

La conclusión es que, en realidad, el gasto energético depende solo del tamaño corporal del individuo, no de su sexo.



Una de las investigadoras, Olalla Prado, aclara que “aparte de diferencias obvias en el tamaño corporal entre ambos sexos, no existen evidencias de una ventaja fisiológica que favorezca a las mujeres en el transporte de cargas”.



No obstante, pese a tener un tamaño corporal menor, normalmente las mujeres transportan más peso que los hombres entre los grupos cazadores recolectores. En este sentido, Ana Mateos señala que en grupos indígenas como los Ache, los Pumé, los Hiwi o los Kung, mujeres y hombres invierten diferentes tiempos en las tareas de buscar y transportar recursos.



Además, el gasto energético destinado a esas tareas depende también de sus habilidades y de su estado fisiológico y/o reproductivo, añade. En opinión de los investigadores, esa división del trabajo debe explicarse por otros factores, como que en esas sociedades las mujeres se dedican a labores que entrañan un menor riesgo, aunque no menos importantes, mejorando de esta manera la viabilidad del grupo.



La razón puede estar, apuntan, en que es esencial asegurar el éxito reproductivo y el periodo de lactancia es largo y los niños deben permanecer cerca de sus madres sus primeros años de vida, por lo que exponer a mujeres embarazadas o a niños a actividades de riesgo tendría consecuencias funestas para el grupo.



Otro de los investigadores, Jesús Rodríguez, cree que “es mucho más eficaz una división de tareas como la que se observa en esos grupos, sin que ello responda a diferencias en la capacidad de uno u otro sexo para llevarlas a cabo”.



EFE