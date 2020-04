La capacidad resiliente de los emprendedores en condiciones dificiles

Betty Carreño toda su vida ha confeccionado. Ella, con su tímida sonrisa, su perfil bajo y su máquina de coser, ha sido parte importante de muchos proyectos como confeccionista satélite y al igual que todos los colombianos amaneció hace más de un mes con un futuro incierto a causa de un virus que ni ella misma entiende.



Solo entendió que no puede salir, que ya no podía llevar su producto a sus clientes y que le tocaba quedarse en casa, sin trabajar (sin producir), atendiendo a su familia y a su esposo, que no está bien de salud. Pero a diferencia de muchos emprendedores en contextos difíciles, no estaba sola, tenía el apoyo de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, de donde forma parte hace más de tres años.

Así que, con la asesoría de todo un equipo, Betty y más de 60 empresarios de Bogotá, decidieron ponerle la cara a esta situación y proteger a sus compatriotas haciendo productos para afrontar esta crisis.



Cambiaron carteras, delantales, camisetas, joyería y muchas cosas más, por tababocas, toallas, batas y productos que ahora se volvieron de primera necesidad, y elaborados con la misma calidad que están acostumbrados.



La Corporación les ayuda en fortalecimiento empresarial, consecución de materia prima y comercialización del producto final con el acceso a mercados, la consecución de clientes y venta y publicidad a través de sus redes: @cmmcolombia y @alasalempredimiento.



De esta manera, la campaña que sacó la Corporación tomó todo el sentido #todosnosprotegemos, los que usan sus productos, previenen el contagio y quienes los compran, protegen la calidad de vida de más de 60 familias que se reinventaron, que son resilientes, para tomar como verdadera oportunidad este reto más que la vida les ha puesto, ya que muchos de ellos son desplazados y victimas de la violencia del país. Conocen bien la palabra levantarse, y esta vez no iba a ser la excepción.



“La CMMC fiel a su compromiso de cumplir con las características particulares y excepcionales de la metodología de formación y fortalecimiento socio empresarial que ha desarrollado, no podía dejar de tener una respuesta efectiva y cercana para todos nuestros emprendedores y empresarios en estos momentos”, dice María Isabel Pérez, directora ejecutiva de la Corporación.



Y ellos saben ‘meterle la ficha’ a todos los proyectos, porque no pueden sentarse a esperar la ayuda del gobierno, su talento es una buena excusa para abrir las puertas de quienes quieran comprar sus productos. Ahora, se preparan para el Día de la Madre para seguir siendo parte de la solución y no del problema del país.