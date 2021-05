¡La apariencia es arandela!

No sé si ustedes recuerdan a Pierce Brosnan, uno de los actores que exitosamente han interpretado al agente 007 y quien, en mi opinión, es el más atractivo de todos. Desde entonces ha hecho muchos otros papeles, pero muy seguramente lo recordarán por encarnar al famoso James Bond.



Hago alusión a Brosnan porque él está casado con la actriz Keely Shay Pierce, una mujer bellísima, pero a la que los medios han acribillado con sus comentarios, año tras año, por considerar que tiene sobrepeso. Keely ha tenido que lidiar con el hecho de que periódicos y revistas de farándula, en casi todo el mundo, se burlen de ella reiteradamente a lo largo de los años. Una y otra vez publican fotos del galán, felizmente enamorado de su esposa, y por algún lado siempre hay alguna referencia a su peso.

Hace un tiempo, cuando cumplieron 25 años de casados, leí un titular que me indignó: ‘Pierce Brosnan, un hombre que se deja llevar por el corazón y no por las apariencias. Lleva 25 años de casado’. Y debajo del titular mostraban fotos de ellos, él mucho más joven y ella muchísimo más esbelta. ¡¿Perdoooooónnnnn?!



¿O sea que hay que darle méritos a él porque no la dejó cuando ella engordó? En otras palabras, ¿el hecho de que él siga enamorado de su esposa, a pesar de su talla, lo hace un héroe? Este titular implica que él hubiera tenido todo el derecho a dejarla si se hubiera dejado llevar por las apariencias. Como si ella fuera un número que no tiene personalidad ni la capacidad de ser una fantástica pareja.



Ellos tienen dos hijos hermosos, pero aparentemente tampoco importa si es buena mamá, o que él la ama y la valora simplemente por ser ella. No hay el más mínimo cuestionamiento sobre su amor a lo largo de los años... la noticia se reduce a que, básicamente, él es ‘un santo’ por ver más allá de la gordura de su esposa.



Este artículo me hizo pensar en lo desfasados que somos como sociedad y lo banales que seguimos siendo, a pesar de todo lo que hemos vivido. Seguimos creyendo que la belleza física es un mérito que hay que idolatrar y permanecemos enfrascados en reducir a las personas a estereotipos de ‘belleza’ o a la falta de esta.



Ojalá normalicemos que si nuestra pareja decide dejarnos porque ya no cumplimos con sus estándares físicos, que se vaya... y bien lejos. ¡Y como sociedad, tenemos la obligación de dejar de ‘acolitar’ cada comentario que reduzca a cualquier persona a un número de cualquier tipo!

