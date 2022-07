La supermodelo Karlie Kloss está lanzando Fashion Klossette Designer Showcase con cinco tiendas físicas emergentes para promocionar la indumentaria virtual de los creadores de Roblox Corp. Builder Boy, Lovespun, Reverse_Polarity, RynityRift y Yourius.



Con 54,1 millones de usuarios activos diarios, Roblox es un imán para marcas como Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y Gucci.



La moda digital es un gran negocio, con Roblox reportando más de 5.800 millones de artículos virtuales, tanto gratuitos como de pago, adquiridos en la plataforma el año pasado.



"Lo que me emociona de estos mundos es que puedes hacerte de cualquier tamaño, forma, color y género", dijo Kloss en una entrevista. "Quiero democratizar el acceso a lo mejor de la moda sin las limitaciones de una idea estrecha de lo que es bello".



Después de haber trabajado como modelo de Victoria's Secret durante una época en que la moda era todo menos inclusiva, renunció en 2015 para asistir a la Universidad de Nueva York.



Fue allí donde descubrió su pasión por la programación informática y fundo Kode With Klossy para enseñar a programar a niñas y niños con inconformidad de género.



"Creo que es crucial que controlemos nuestro propio destino", dijo Kloss. "Puedes crear cualquier cosa que puedas imaginar sabiendo como codificar, hay mucho poder en eso".



Kloss, inversionista en nuevas empresas, incluidas Reformation, StockX y Therabody, está casada con Josh Kushner de Thrive Capital. Pero al igual que Serena Williams y Paris Hilton, celebridades que también se casaron con capitalistas de riesgo, Kloss dijo que se interesó en financiar a los fundadores mucho antes de conocer a su esposo.



"Me encanta conocer y apoyar a los empresarios para que tengan un impacto significativo en el mundo", afirmó Kloss. "Por lo general, me involucro en una etapa temprana cuando la empresa está en un punto de formación y trato de agregar valor más allá del capital, a veces colaborando en el diseño de productos o facilitando las conexiones".



Después de un breve periodo como presentadora de la serie de televisión de Bravo Project Runway, Kloss dio la bienvenida a su primer hijo y desde entonces ha estado ocupada buscando socios para expandir Kode With Klossy.



