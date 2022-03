Josefina Klinger, la valiente afrocolombiana defensora de los derechos humanos y el medio ambiente de Nuquí, Chocó, recibirá el 14 de marzo el Premio International Women of Courage, distinción que organiza el Departamento de Estado de EE. UU., que reconoce año tras año la labor de 12 extraordinarias mujeres de todo el mundo.



El Secretario de Estado de EE. UU., Antony J. Blinken, será el anfitrión de la ceremonia de premiación virtual el 14 de marzo, en la cual también estará la Primera Dama de los Estados Unidos, Jill Biden.



La misión diplomática estadounidense en Colombia postuló a Josefina Klinger, por Mano Cambiada, proyecto comunitario que dirige y con el cual, por medio del ecoturismo, de las prácticas solidarias y respetuosas del patrimonio cultural y natural, ha logrado impactar de forma positiva a habitantes del Pacífico colombiano con escuelas sobre medio ambiente y cultura, turismo rural comunitario en el Chocó y el Festival de la Migración Pacífico, en el cual se promueve la educación ambiental desde la cultura y el respeto por las tradiciones locales.



La chocoana es mujer afrocolombiana que ha dedicado su vida a defender los derechos humanos, especialmente de las minorías, y el medio ambiente.



Su historia y trayectoria de vida la han motivado a trabajar por sacar adelante a su familia y la población de su departamento, con el fin de que mejoren su calidad de vida y vean en su territorio una oportunidad para generar ingresos, al tiempo que sean guardianes del ecosistema de esta zona. Gracias a esto, unos 10 mil turistas visitan anualmente el Parque Nacional Natural de Utría, conocido por ser un lugar de tránsito de las ballenas jorobadas.



Este premio, que exalta a mujeres que tienen un alto liderazgo en lo que se refiere a la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos, la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de la mujer reconoce la valentía de Klinger para trabajar por su región, pese a haber recibido amenazas de muerte por su labor social. Desde su creación, en marzo de 2007, el Departamento de Estado ha reconocido a más de 170 galardonadas de más de 80 países.



Klinger participará en un intercambio virtual del Programa Internacional de Liderazgo de Visitantes (IVLP), en el que podrá conocer a sus homólogos estadounidenses en todo el país. En este, podrá conocer y cultivar relaciones con sus homólogos en su campo, y compartir estrategias e ideas que le permitan ayudar a empoderar a las mujeres de su país y de todo el mundo.



Las otras mujeres que serán premiadas en la ceremonia serán: Rizwana Hasan (Bangladés), Simone Sibilio do Nascimento (Brasil), Ei Thinzar Maung (Birmania), Taif Sami Mohammed (Irak), Facia Boyenoh Harris (Liberia), Najla Mangoush (Libia), Doina Gherman (Moldavia), Bhumika Shrestha (Nepal), Carmen Gheorghe (Rumania), Roegchanda Pascoe (Sudáfrica) y Phim Toan Trang (Vietnam).



Por precaución debido a la pandemia de covid-19, y con el fin de practicar un distanciamiento social seguro, la ceremonia se reunirá solo con cobertura de prensa y se transmitirá en vivo en www.state.gov.



