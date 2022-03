Josefina Klinger compartía con un grupo de mujeres campesinas en algún lugar del país a donde tuvo que irse a vivir hace poco más de un año. Un lugar al que llegó huyendo y que no se puede identificar.



Era el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Josefina, de 57 años, hablaba sobre empoderamiento femenino y contaba cómo había logrado implementar un novedoso modelo de turismo comunitario y de naturaleza en el Pacífico colombiano. Puntualmente en su natal Nuquí: un paraíso entre la selva y el mar —en un territorio históricamente marginado y empobrecido— que ella se encargó de hacer famoso en Colombia y el mundo.

Y recibió la noticia en su celular: había sido galardonada con el Premio Internacional Women of Courage (Mujeres con coraje). Una distinción que organiza el Departamento de Estado de Estados Unidos y que cada año reconoce la labor de 12 mujeres, de todo el mundo, que con sus acciones ayudan a transformar la vida de comunidades enteras.



“Me di el permiso de celebrar este premio desde mi corazón. Yo, generalmente, he asumido estos reconocimientos como: ‘bueno, muchas gracias, pero ya está’. Pensaba que celebrar me distraía. Tenía un miedo muy aprendido: el miedo al merecimiento”, dice Josefina desde ese país donde tuvo que exiliarse porque la iban a matar.



Eso se lo contó al autor de este texto hace pocas semanas —cuando vino a Bogotá sin hacer mucha bulla— y le dio una entrevista que se publicó en la más reciente edición de la revista Bocas, de esta casa editorial, y de la cual se reproducirán, aquí, algunos fragmentos. Fue la primera vez en la que habló sobre sus amenazas de muerte.



El 26 de octubre del 2020, en plena pandemia, recibió un mensaje en su celular: “Usted está de bocona, se van morir todos, somos el nuevo grupo que ya que estamos cogiendo la zona”.



Pensaba que tal vez la querían extorsionar desde alguna cárcel, como ya le había sucedido. Estaba en Bahía Solano, municipio vecino de Nuquí, ayudando en un proyecto social para que los niños de una comunidad indígena no aguantaran hambre. Fue a poner la denuncia y le sugirieron lo mismo: que tal vez la estaban molestando desde las cárceles.



“Usted no ha investigado y yo, por mi condición de líder social, debo poner la denuncia (...) Viajé a Buenaventura y cuando estaba llegando recibí una llamada en la que me contaron que habían matado a Juana Perea. Y en ese momento empecé a sentir miedo”.



Juana Perea era una activista social y empresaria colombo-española cuyo cuerpo apareció tendido al frente de la estación de Policía de Nuquí, con un balazo en la cabeza. Según las investigaciones, la llevaron los hombres del clan del Golfo tras sacarla de su casa en el corregimiento de Termales, sobre la playa. Tenía 50 años y lideraba un emprendimiento turístico. Su pecado fue pedirles a esos hombres que se fueran del territorio.

Facebook Twitter Linkedin

Josefina Klinger, de 57 años, fue la creadora del impactante modelo de ecoturismo comunitario en Nuquí (Chocó). Foto: Héctor Fabio Zamora

Y desde entonces, Josefina solo ha regresado una vez, hace poco, a Bogotá. No ha podido volver a Nuquí. Ni ha vuelto a ver a ver a su mamá, Narcisa, de 80 años. Tampoco a sus hijos —Luis, de 38 años; Sergio Alberto, de 34, y José Andrés, de 27— ni a sus nietas —Dulce María, Samara y Dhara Maité—. Sabe que debe cuidarse porque en Colombia, en el 2021, mataron a 145 líderes y lideresas sociales, según la Defensoría del Pueblo.



“He pensado que si mi sangre sirviera para transformar la historia de Nuquí, del Pacífico y de Colombia, valdría la pena morir. Pero no quiero morir en un país que olvida tan rápido. Siento que mi misión no ha terminado y que ahora debe escalar a otro nivel”, ha dicho.



Y en ese viaje reciente a Bogotá recibió una llamada en la que la volvieron a amenazar. Habló con las autoridades, las mismas que no le han dado razón sobre las primeras amenazas y tampoco sobre estas últimas. Llamaron al número de celular del que la contactaron y resultó ser una sim card de esas que venden en la calle. Así que tuvo que regresar a ese país donde la acogieron y donde tiene la dicha de vivir en medio del bosque y el mar: ese ecosistema donde siempre ha vivido y que necesita para no morir.



Y desde allá se conectará a la ceremonia virtual de premiación el próximo 14 de marzo. El secretario de Estado de EE. UU., Antony J. Blinken, presidirá el evento. También estará la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden.



“La misión diplomática estadounidense en Colombia postuló a Josefina Klinger por ‘Mano Cambiada’, proyecto comunitario que dirige y con el cual, por medio del ecoturismo, de las prácticas solidarias y respetuosas del patrimonio cultural y natural, ha logrado impactar de forma positiva a habitantes del Pacífico colombiano con escuelas sobre medio ambiente y cultura, turismo rural comunitario en el Chocó y el Festival de la Migración Pacífico, en el cual se promueve la educación ambiental desde la cultura y el respeto por las tradiciones locales”, destacó el despacho estadounidense.



Josefina abraza el premio. “Se lo entrego al universo”, dice. Lo mismo hizo cuando obtuvo el Premio Cafam a la Mujer, en el 2015, gracias a su liderazgo en el Chocó. Como parte del nuevo galardón sabe que tendrá la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias con líderes y lideresas de Estados Unidos y de otros países, y podrá hacer contactos y gestionar proyectos sociales para su tierra y su gente.

Facebook Twitter Linkedin

El Premio Internacional Mujeres con Coraje es organizado anualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos Foto: Héctor Fabio Zamora

Porque aunque esté lejos, Josefina no deja de soñar con un futuro mejor para los suyos. Para los niños y jóvenes, con quienes ha venido trabajando en iniciativas como el Festival de la Migración, evento que no se ha podido hacer en los últimos años por falta de recursos.



“Hablar de la migración de ballenas, delfines, tortugas y aves es una excusa y una apuesta para sembrar en las nuevas generaciones otra lógica de relación con su propio ser y con el territorio. Crecimos sintiéndonos víctimas de un país que excluye y esa situación no ha cambiado mucho. Pero los que tenemos que cambiar somos nosotros. Cuando aprendes eso en la niñez, y se te afianza, es como si te pusieran una pesa que nunca te dejará volar”, dice Josefina.



Por eso, además, espera consolidar la Escuela de Formación Ambiental Artística y Cultural Veanbé, un espacio para los niños y los jóvenes que se desarrolla en un terreno en concesión con Telefónica, en Nuquí. Una iniciativa que busca extender a todo el Pacífico, con espacios seguros donde los niños puedan desarrollar su creatividad y accedan al arte, la ciencia y la tecnología. “Necesitamos que los niños puedan sentirse parte de un país, porque pareciera que en las periferias no fuéramos país”.



Josefina Klinger ha sufrido los rigores de la pobreza y la violencia en este país. Y lleva muchos años tratando de sanar las heridas de su pasado. La hija de Narcisa Zúñiga y Alonso Klinger —un nariñense de origen alemán— siempre ha reconocido ser fruto de una relación extramatrimonial. Su mamá tuvo cuatro hijos más, con otro señor. Y de los hijos del papá fue la número 16.



Cuando tenía seis años, recuerda, vivía con su mamá en Panamá. Y hasta allá llegó una carta del papá en la que la mandaba a pedir. Y tuvo que viajar durante una semana de regreso a Nuquí, a donde llegó a vivir con su papá, su madrastra y con todos esos hermanos. Crecer sin su mamá la marcó de por vida.



A los 17 años se escapó con un novio, tuvo al primero de sus tres hijos y logró terminar el bachillerato. Alcanzó a hacer apenas un semestre de administración de empresas turísticas. Fue empleada doméstica. Montó un restaurante. Una droguería. Y se metía a cuanto curso le ofrecían: ecoturismo, hotelería, liderazgo y trabajo comunitario.

“Necesitamos que los niños puedan sentirse parte de un país, porque pareciera que en las periferias no fuéramos país”. FACEBOOK

TWITTER

Hasta que nació ‘Mano Cambiada’, corporación de turismo comunitario con la que se ganó la concesión de los servicios turísticos del Parque Nacional Natural Utría, ubicado entre Nuquí y Bahía Solano. Un innovador modelo de turismo comunitario y de naturaleza que ha sido considerado el mejor ejemplo de intervención turística dentro de un área protegida en Colombia. Más de 40.000 personas, sobre todo extranjeros, visitaron Utría entre 2012 y 2019, según cifras de Parques Nacionales.



Pero el contrato se terminó hace casi tres años y, desde entonces, la entidad no ha logrado conseguir un nuevo operador. Ella no salió en buenos términos con “los mandos medios de Parques”. Le hacían sentir que le estaban haciendo una obra de caridad, cuando realmente fue una exitosa empresaria.



Esa discordia, dice, quedó en el pasado. Cierra ciclos y abraza nuevos comienzos. “Me dejo llevar por las voces de la divinidad y por eso es que quiero renunciar y soltar todo lo que no es trascendental para mí ni para mi misión”.



Y a Dios le pide que la cuide, porque no quiere que la maten.

Otras colombianas galardonadas por Estados Unidos

El Premio Internacional Mujeres con Coraje, del Departamento de Estado de Estados Unidos, ya ha sido entregado a otras colombianas. En el 2021 lo recibió Mayerlis Angarita: lideresa de las víctimas del conflicto armado de los Montes de María y también amenazada de muerte.



Natalia Ponce de León, vocera de las mujeres que han sufrido ataques con ácido, como ella, fue exaltada con ese reconocimiento en el 2017.



Jineth Bedoya, editora de EL TIEMPO y abanderada de la campaña ‘No es hora de callar’ que busca visibilizar a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, recibió el mismo galardón en el 2012.



José Alberto Mojica Patiño

Editor de Reportajes Multimedia de EL TIEMPO

@joseamojicap​