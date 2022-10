La diseñadora caleña Johana Rojas denunció el año pasado el aterrador momento que vivió por cuenta de su exnovio Tomás Velasco. La joven fue golpeada por Velasco y reveló en un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram que también fue abusada sexualmente.



Rojas inició en el 2021 el proceso legal en contra del sujeto y él se dio a la fuga por unos meses. Al hombre se le imputó el delito de acceso carnal violento y se le dictó medida de aseguramiento en lugar de residencia. Sin embargo, es posible que recupere su libertad por vencimiento de términos.



"Dilataron mucho el proceso, cancelaban y reagendaban las audiencias. El abogado de él canceló varias y lo que me dice la Fiscalía es que ellos no pueden obligar al aparato judicial a adelantar las citas", afirmó Rojas a EL TIEMPO.



Ante la posibilidad de que su agresor recupere la libertad, la diseñadora se siente en un alto riesgo, pues él sabe la dirección de su hogar, su lugar de trabajo y los lugares que frecuenta cuando está en Cali.



"Decidí publicar mi video porque aunque yo sepa que me estoy exponiendo y revictimizando con la situación, siento que es el único mecanismo que tengo yo porque la justicia me falló. Yo hice todo el debido proceso, fui a Medicina Legal, a la clínica, fui a todas las audiencias, menos a las últimas porque mi psicólogo me recomendó no asistir porque me afectaban en mi ansiedad y depresión. Confié en la justicia, creí en la justicia por más de un año y me falló. Por eso sentí que debía contar mi historia", afirma con voz entrecortada.



Andrés Ortiz, abogado de Rojas, afirma que en la defensa "le advertimos al juzgado que mirara los términos, y el juzgado es el que debe velar porque eso no pase. La juez quinta penal del circuito es la que va a fallar después de que el juicio se dé, después de los interrogatorios y contrainterrogatorios, que fijó para el otro año, porque ahora salen a vacaciones en fin de año y vuelven hasta enero".

La diseñadora es creadora de la concept store Ocre & Arco. Foto: @johanarojasr

Para Lilia Constanza Restrepo, abogada especializada en procedimiento y sistema penal acusatorio, la posible libertad del agresor sería un "resquebrajamiento de la justicia a los extremos".



Y añade que "mal puede predicarse que le vayan a dar libertad a una persona por una conducta imputada. La víctima es mujer, en condición de discapacidad y tiene todos los agravantes, sería una falta de ética del abogado y de la señora juez o del juzgado que permita los aplazamientos y las dilaciones por parte de la defensa".



Para Johana Rojas lo único que queda es la justicia social, pues siente que no logró la justicia en los estrados.



"Lo que espero que suceda es que la juez y los que están llevando el caso aceleren el proceso. Mi próxima audiencia quedó para marzo de 2023 y siento que es un riesgo que él esté libre en la ciudad en la que yo vivo. No es justo que esté cerca a mí, a dónde yo estoy", apunta Rojas.



