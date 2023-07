Además de tener propósitos estéticos, los tratamientos inyectables también tienen otros usos, como aliviar dolores articulares y, según avances que se han hecho en la materia, pueden mejorar la vida sexual.



Luiz Perez, dermatólogo de São Paulo y miembro de la Sociedad Brasileña de Dermatología, explica que ha trabajado con toxina botulínica para tratar el dolor durante la relación sexual, en el caso del vaginismo o en mujeres que han tenido partos.



"Muchas veces eso sucede después por la hipertonía del músculo y si aplicas toxina se relaja y se reduce significativamente el dolor. Hay tratamientos que son funcionales, no solo estéticos", afirmó para EL TIEMPO durante el Merz Aesthetics Expert Summit - Mexs Latam.

En entrevista para este diario, el vocero internacional, vinculado a Merz Aesthetics, explica en qué consisten estos tratamientos.

¿Cuál es la relación entre los tratamientos estéticos y la sexualidad?

Nosotros hacemos tratamientos que aportan a la parte fisiológica de la vida sexual, si tiene resequedad vaginal por la menopausia, por ejemplo, puede hacerse tratamiento con láser o con inyecciones para humectación.



Los tratamientos que hacemos son responsables solo del 10 % de la calidad de la vida sexual, porque esto no va a cambiar por sí solo la forma en la que una persona se ve, pero cuando ayudamos con la parte fisiológica, el otro 90 % está en su cerebro y esto será un 'boost' para su autoestima.



Mientras más comprendamos que la sexualidad está relacionada con la parte fisiológica y que esta puede ser tratada con radiofrecuencia, láser o inyectables, entonces podremos trabajar en la otra parte.



También si hay fisuras en la piel se puede tratar con láser y con bioestimuladores de colágeno y rellenos muy líquidos que tenemos.

¿Qué tratamientos se puede hacer una mujer?

Para incontinencia urinaria, por ejemplo, se necesita que los músculos del suelo pélvico se fortalezcan, entonces para eso se pueden usar ondas electromagnéticas que inducen la contracción muscular y mejoran el tono. Te sentamos en una silla que induce las contracciones y son más de 10 mil contracciones en menos de una hora.



También se puede usar láser y radiofrecuencia intravaginal para mejorar la calidad de la mucosa y tener mejor una mejor humectación, reducir infecciones, entre otros.



Y por fuera puede hacerse tratamientos estéticos con rellenos, Raddiesse por ejemplo ayuda con la apariencia de la piel.



Ahora vemos muchas mujeres que llevan años haciéndose tratamientos en la cara y llegan al consultorio preocupadas por la flacidez en esa área. Esto impulsa la autoestima porque están más relajadas y tranquilas cuando están con alguien en su momento íntimo.



¿Quiénes han recurrido a estos tratamientos?

Mujeres con partos, mujeres en sus 30 que han tenido dos partos vaginales, tal vez pueden tener incontinencia y podemos empezar con tratamientos no invasivos, que no requieren cirugía, no hay dolor.



Es más una forma preventiva de cuidar el suelo pélvico y después de los 50 años la resequedad le sucede a la mayoría de mujeres y con estas aplicaciones en la entrada de la vagina, intradermales, con estimuladores de colágeno y pequeñas agujas, podemos mejorar la situación.

¿Es solo para personas que ya se hayan hecho algún tratamieno?

No, he tenido clientes que nunca se han aplicado nada en el rostro y están en tratamientos en su vulva o vagina. Especialmente las mujeres jóvenes que han tenido partos y no quieren dejar este aspecto de su vida de lado.



¿El efecto es temporal o permanente?

No, se hacen de dos a tres sesiones una vez al año para la resequedad. Para la parte estética, una vez al año está más que bien.

¿Estos procedimientos tienen buena acogida en la región?

Es un mercado que está creciendo rápidamente. No diría que solo acá, sino en todo el mundo, las mujeres buscan una mejor vida sexual después de la menopausia, quieren bienestar en las relaciones sexuales. La gente está recibiendo más información sobre cómo hacerlo y eso incluye comida sana, la calidad del sueño, todo impacta, también por eso empiezan a conocer estos procedimientos.

¿Hay tratamientos para los hombres?

Hay tratamientos funcionales para los hombres. Muchos son los mismos como la silla con ondas electromagnéticas que mejora el flujo de sangre a la zona genital. Con inyectables no tengo la experiencia, pero no considero que los resultados que se han obtenido hasta el momento sean lo suficientemente buenos, entonces no los hago.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO*

​ENVIADA ESPECIAL DE EL TIEMPO- INVITACIÓN DE MERZ AESTHETICS

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

