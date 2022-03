Las mujeres en Colombia son menos autónomas en la toma de decisiones en el interior del hogar, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del Dane, la cual fue respondida por más de 28.000 parejas del país.



El informe reveló que, pese a que las mujeres suelen tener mejor y más elevado nivel académico, en realidad esto no se traduce en mayores ingresos, lo que las pone en condición de desventaja en cuanto al poder de negociación en el hogar.



De esta forma, para el periodo 2020-2021 en el 60,3 por ciento de las 9,3 millones de parejas ambos tenían el mismo nivel educativo. En cambio, las parejas en las que ellas estaban mejor preparadas académicamente eran el 24,6 por ciento frente al 15,1 en las que son ellos los más preparados.



No obstante, en contraste hay 4,2 millones de parejas (44,8 por ciento) en las que el hombre trabaja de forma remunerada mientras que la mujer está fuera de la fuerza laboral. Esta es la situación más común entre las parejas en Colombia. Así mismo, en la mayoría de las relaciones (58,9 por ciento) el hombre es quien tiene más ingresos, dado que en el 43,4 por ciento son ellos los únicos con ingresos propios y en el 15,5 por ciento, aunque ambos tengan ingresos, los del hombre se encuentran en un rango superior a los de la mujer.



Esto deja solo al 12,1 por ciento de las parejas en las que las mujeres reciben más ingresos que su pareja sentimental.



“La situación de no estar dentro de la fuerza laboral rompe con las probabilidades de autonomía económica de las mujeres. Quiere decir que en el país predomina aún el estereotipo de hombre que trabaja y mujer dedicada al trabajo doméstico y cuidado no remunerado. Y esto nos lleva entonces a una brecha de autonomía, por ejemplo, a la hora de tomar la decisión de acceder a un empleo”, explicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane.



Y tal como lo menciona el funcionario, los datos darían cuenta de esa brecha de género en cuanto a la toma de decisiones dentro del hogar.



Y es que la encuesta preguntó a las personas diferentes puntos relacionados con quién decide cuál de los dos debe trabajar, aspectos sociales como de quién ser amigo y de quién no, así como asuntos financieros como la adquisición de deudas.



De esta forma se encontró que de todas las parejas que viven bajo el mismo techo son más los hombres que toman decisiones de inversiones financieras de manera independiente (8,9 por ciento) que las mujeres (4,9 por ciento).



Así mismo, a la hora de decidir si deberían tener un empleo, es más común entre los varones tomar esta medida por su cuenta (64,3 por ciento) que entre las féminas (56,7 por ciento). De igual forma, el 1,2 por ciento de ellas deja esta decisión completamente a manos de sus parejas.



Esto se repite en otros ámbitos. Por ejemplo, el 14,5 por ciento de los hombres reportaron que solo ellos toman la decisión de pedir préstamos para el hogar. Este porcentaje es de 6,9 por ciento para las mujeres, una brecha de 7,6 puntos porcentuales.



En las áreas rurales (centros poblados y rural disperso), todas estas brechas de género en la proporción de personas que toman las decisiones individualmente se amplían al compararse con las urbanas (cabeceras municipales).



Sin embargo, se encontró, entre otras cosas, que la educación es un factor clave a la hora de reducir las brechas. Así lo explica Oviedo: “A medida que se alcanzan niveles educativos más altos la brecha de género en el porcentaje de personas que toman las decisiones de forma individual se reduce para todas las dimensiones e incluso llega a invertirse, de manera que las mujeres más educadas toman más decisiones solas que los hombres más educados”.

Equidad laboral

Expertas que reaccionaron a los datos del Dane concuerdan en que es importante la inclusión en el mercado laboral para reducir estas brechas.



Así lo cree Paula Herrera, profesora de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana: “Hay relaciones muy fuertes entre lo que ocurre en el hogar y en el mercado laboral. Hay roles de género que prevalecen en las sociedades que hacen que las mujeres asuman los costos de los compromisos familiares, ya sea no participando en el mercado laboral o que cuando participan lo hagan con bajos salarios, a tiempo parcial o en la informalidad”.



Por su parte, Patricia Fernández Pacheco, representante adjunta de ONU Mujeres en Colombia, señaló: “Se requiere fortalecer la inclusión laboral femenina para equilibrar la balanza en términos de condiciones y acceso laboral, pero también en el hogar, aspectos muy relacionados”.



