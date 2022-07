¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando se habla de una persona independiente?



Posiblemente sea la imagen de alguien que abandonó el nido familiar hace un tiempo, realizado profesionalmente y que se puede valer por sí mismo en todos los sentidos. Y aunque no es incorrecto, puede que la palabra independencia no sea la más acertada.



Para Sonia Margarita Leal, terapeuta personal y empresarial adscrita al Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic), la autonomía vendría a ser la base de la verdadera independencia.



“Nosotros nos construimos a través de los ‘autos’, como el autoconcepto y el autoreconocimiento. Dentro de ello está un constructo que es la autonomía, directamente relacionada con la independencia, pero se habla de autonomía porque también hay una concepción de independencia como el ‘no necesitar de nadie’, pero hay que entender que en la vida hay una interdependencia con otras personas. Nosotros somos seres sociales, necesitamos del vínculo afectivo, escuchar a otros, por eso necesitamos familia y círculos sociales, entonces necesitamos diferenciar el concepto de lo que se ha entendido de lo que es realmente ser independiente”, explica Leal.



Con esta aclaración, la psicóloga se refiere a la autonomía como la capacidad de un individuo de tomar decisiones y la califica como una habilidad primaria, que definirá el rumbo de las relaciones interpersonales y de la vida de una persona.



Por eso, para que un adulto sea independiente es fundamental fomentar la autonomía desde las primeras etapas de la vida.

“Por mucho tiempo se pensó que los niños no tenían que participar en ‘cosas de adultos’, sino callar y obedecer, pero ahora sabemos que no es así; que ellos se pueden involucrar en esas decisiones cotidianas en el marco de la crianza, como escoger lo que queremos ver, lo que queremos leer, pero que no sea imponerles todo porque ahí no permitimos que el otro piense. No le doy la oportunidad de que diga si algo no le gusta, y eso limita su capacidad de autonomía”, asegura la terapeuta.



Ahí entra en juego otro aspecto clave para formar a un adulto independiente y es la autoestima. “Un niño que se siente inseguro va a tener dificultades para tomar decisiones. Cuando constantemente le repito que no puede, que siempre le va mal y le recalco lo malo, le estoy reforzando una conducta negativa, pues los seres humanos aprendemos de lo que escuchamos”.



De igual manera, Leal señala que una crianza sobreprotectora tendrá consecuencias negativas en la autonomía de una persona, pues si un niño no está nunca en escenarios en los que tenga que elegir, se acostumbrará a que otras personas tomen decisiones por él.



Las consecuencias de la falta de autonomía



La madurez no se limita a un número, pero la sobreprotección evita que las personas tengan habilidades para valerse por sí mismos, incluso en la adultez. Foto: iStock

“Hay muchos adultos dependientes con incapacidad de tomar por sí solos sus decisiones, que no pueden decir que no y con dependencia emocional, que se quedan en relaciones que les hacen daño o que mendigan el amor”, dice la también experta en resolución de conflictos.



Y así, una persona sin autonomía resulta inmersa en relaciones de poder asimétricas, en las que la otra persona ejerce dominación y le quita su poder, lo que puede desembocar en todo tipo de violencias.



Otra consecuencia de la dependencia es la dificultad para salir del lugar seguro y apostarle a panoramas inciertos que permitan el desarrollo personal, como dejar la casa de los padres.



“Nuestra cultura está muy dada a sobreproteger, a sentir que si no se está rodeado de personas no se está bien, por eso nos vamos tan tarde de la familia y eso impacta en nuestro desarrollo y realización. Cuando yo me independizo de mi familia y creo mi propio espacio, empiezo a tomar decisiones. En otras culturas los muchachos a los 18 años se van y tienen apoyo, pero los padres los empujan a construir su vida. No digo que eso sea ni bueno ni malo, pero algo significa que yo pueda salir de mi nido a construir mi hogar porque creo en mí, porque puedo valerme por mí mismo para sobrevivir, y ahí pongo a prueba mi creatividad. Eso impacta a la sociedad”, apunta Leal.

Por su parte, María Elena López, psicóloga de familia y autora de varias obras sobre inteligencia emocional, asegura que la edad para salir de casa es más alta en Colombia en comparación con otros países como Estados Unidos y Suecia por el concepto de familia que se conserva en el país.



“Se tiene la creencia de que el rol de los padres debe continuar hasta que los hijos se casen, sean profesionales o tengan resuelta su vida laboral, pero pasa que la misión de los padres se extiende para mantener cohesionado al núcleo”.



En esa misma línea, Leal explica que la soledad, vital para el autoconocimiento y, por lo tanto, para la independencia, es vista en estas latitudes como algo angustioso y negativo, lo que nos lleva a depender de los demás.



“Las personas dependientes buscan estar con otros todo el tiempo, les cuesta pensar hasta lo básico como ir a almorzar solo. Tener esa posibilidad de encuentro con uno mismo les cuesta trabajo y se ha demostrado que cuando las personas desarrollan su autonomía e independencia pueden disfrutar de la compañía, pero también pueden disfrutar de la soledad sin angustia, sin desesperanza”. Sostiene y concluye que “ser independiente va más allá de valerse por uno mismo, es entender que la vida es el cúmulo de las decisiones que se toman y por eso no se deben dejar en manos de alguien más”.



LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN VIDA.

