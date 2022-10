Los padres solemos preguntarles constantemente a nuestros hijos por sus notas en el colegio, e incluso muchos les exigimos que siempre ocupen un lugar de excelencia.



Nos quita el sueño cuando les va mal en matemáticas y nos enorgullecemos enormemente si son los mejores de su clase.



Y ese énfasis que le damos a la parte académica resulta de creer que si les va bien en el colegio es porque son inteligentes y porque hemos hecho una buena labor educándolos. Para muchos padres es más una medalla de honor para ellos que para los mismos hijos.



Sin duda, las notas parecen ser más relevantes de lo que en la realidad lo son, porque tristemente se cree que muestran una ‘radiografía’ de lo que podría ser su futuro laboral y profesional; además, se considera que son la regla con la que globalmente los estudiantes pueden ser medidos.



Digo tristemente porque hay padres que por exigir excelencia académica olvidan que “la imaginación es la inteligencia divirtiéndose”, como expresó alguna vez un reconocido crítico de libros estadounidense, George Scialabba.



Creo que pocas cosas son más limitantes que truncarles a nuestros hijos la posibilidad de soñar y darle vuelo a su imaginación.



Cuando son muy pequeños nos encanta verlos inventar cuentos y los estimulamos a jugar con muñecas, legos y castillos; hasta nos parece encantador que tengan amigos imaginarios. Sin embargo, a medida que crecen, nosotros –como adultos– nos encargamos de cortarle las alas a esa deliciosa creatividad que nosotros mismos les inculcamos.



Igualmente, es triste que de adultos califiquemos a las personas con mucha imaginación como ilusas y hasta locas.



Expertos recomiendan que los niños y niñas realicen actividades artísticas que desarrollen su creatividad. Foto: iStock

Olvidamos que lo que nació como resultado de la fantasía de maravillosas mentes del pasado es la realidad de hoy, y que de esa misma manera será en el futuro.



Todos tenemos acceso a nuestra imaginación, pero muchos morimos de miedo a darle un ‘pase libre’ o no le ofrecemos espacio para que se desarrolle.



Nos dejamos agobiar de tal manera por la realidad y el ‘ruido’ cotidiano que olvidamos cultivar nuestra fantástica creatividad. ¡Qué mundo tan distinto y lleno de colores sería si soñáramos con lo imposible y permitiéramos que nuestros hijos hicieran lo mismo!



Me encanta la frase del escritor inglés Colin Wilson: “La imaginación no se debe usar para escapar de la realidad, sino para crearla”.



ALEXANDRA PUMAREJO @DeTuladoconAlex

