‘Ikigai’, el concepto japonés que le da sentido a la vida

Dinamarca, Suecia y Escocia. Cada uno de estos países busca, a su manera, acuñar un término que explique su forma de entender la felicidad. Y de encontrarla. Si ya hicieron furor el ‘hygge’ danés (no castigarse, no negarse nada, relajarse y sentirse en casa tanto como sea posible); el ‘lagom’ sueco (una oda a la moderación y a la frugalidad) y el ‘cosagach’ escocés (sentirse cómodo, protegido y en un espacio acogedor) el turno en los últimos año ha sido para el ‘ikigai’, un concepto japonés que más o menos viene a ser la razón por la que nos levantamos cada día. Una especie de brújula que da sentido a la existencia y que permite experimentar la alegría de la cotidianidad.



No se trata de nada nuevo. De hecho, el primer libro que aborda el tema lo publicó en 1966 la psiquiatra Mieko Kamiya. Más adelante un psicólogo clínico y profesor de la Universidad de Toyo Eiwa, Akihiro Hasegawa, acuñó el término en el lenguaje coloquial japonés. Desde entonces se han ido sucediendo las publicaciones que abordan el asunto hasta convertirlo en tendencia en 2017 y 2018. La última en sumarse a esa lista ha sido la escritora Caroline de Surany con ‘ikigai: Tu programa de 12 semanas para encontrar el secreto de la felicidad’ (Editorial Edaf), que ya está disponible en las librerías del país.



No hay una traducción directa de la palabra ‘ikigai’, pero los expertos sugieren que involucra dos términos. ‘Iki’, que significa vida y ‘gai’, valor o mérito. Dan Buettner, autor de ‘El secreto de las zonas azules: come y vive como la gente más saludable del planeta’ plantea que el ‘ikigai’ está directamente relacionado con la longevidad en Japón, el país del mundo donde viven más centenarios. De hecho, un estudio de la OMS publicado en ‘The Lancet’ sugiere que en el 2030 el promedio de vida de los japoneses será de 88,4 años para ellas y de 88 para ellos. Ahora está en 87 y 81, respectivamente.



Héctor García y Francesc Miralles, autores de ‘Ikigai: los secretos de Japón para una vida larga y feliz’ (2016) se dieron a la tarea de encontrar el vínculo entre la longevidad japonesa y el ‘ikigai’. Los dos autores viajaron hasta Ogimi, en Okinawa, la zona de Japón donde vive el mayor número de centenarios del país para saber qué le da sentido a la existencia de sus mayores. Cómo se alimentan, cómo viven, cómo sueñan… Su conclusión fue que “tener un ‘ikigai’ claro y definido, una gran pasión, es algo que da satisfacción, felicidad y significado a la vida”.



En su libro, Caroline de Surany, por su parte, cuenta que en Okinawa se anima a todos sus residentes a encontrar su ‘ikigai’ para poder realizarse. Y no se trata de éxito social. Los jubilados, por ejemplo, continúan trabajando en los cultivos de arroz, pero para disfrutar del aire libre y promover el respeto por la naturaleza. Simplemente se sienten vivos y útiles. Algo que contrasta con otro fenómeno que se estudia con frecuencia en Japón, el ‘karoshi’, que se define como la muerte por exceso de trabajo.



Si en Okinawa la gente vive relajada y feliz, en otros puntos del país los trabajadores acaban muertos por las enfermedades derivadas del exceso de horas extra (una jornada laboral en Japón puede ser de unas 15 horas diarias). Desde 1987, según ‘BBC Mundo’, las instituciones le prestan atención a este tema, que es todo un flagelo social. En el 2015 se registraron más de 2.000 víctimas, aunque se cree que el registro no oficial puede llegar a las 10.000.

Encontrar la razón de ser

En el ‘ikigai’ confluyen varios conceptos. La idea es darles respuesta a estas cuestiones: lo que uno ama, para lo que es bueno, lo que necesita, y por lo que le pueden pagar. En el centro de todo surge el ‘ikigai’.



Para abordar ese camino, dice De Surany, se necesita una profunda investigación sobre uno mismo. Pero es más intuitiva que intelectual. Hay que tomarse el tiempo necesario y aprender a mirar el mundo con otros ojos. Hay que aprender a aburrirse, a dejar de tener miedo de perder el tiempo, a aceptar la lentitud y la calma de la existencia.



En su libro, la francesa presenta un programa de 12 semanas que pretende ayudar a los lectores a encontrar una vida “liviana, alegre y gratificante”. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo improductivo? ¿Totalmente inútil? ¿Cuándo te permitiste el vacío? Les pregunta a los lectores. Y da una larga lista de ejercicios y consejos.



Lo primero y fundamental es la reconexión con uno mismo, que genera un diálogo interno y supone el punto de partida. Desde ahí, una lluvia de sugerencias: volver a la naturaleza, caminar con placer y curiosidad, acostarse, de vez en cuando, sobre el pasto y dedicar tiempo a observar las nubes, cantar, etc. Cada capítulo va cargado de intenciones: ‘No soy lo que compro’ (un método para vivir con pocas prendas de ropa), ‘dejo de lado mis ideas’, ‘adopto la autocompasión’, ‘encuentro mi misión’ e ‘irradio’, entre otros. El libro también va cargado de ejercicios de visualización y juegos de rol.



Hay dos festividades en Japón que resumen bien la esencia del ‘ikigai’. Una es el ‘hanami’, que en primavera celebra los cerezos en flor. La otra es el ‘momijigari’, que se trata de ‘cazar’, con deleite, hojas rojas en otoño. De eso va este asunto: de tener un ‘hanami’ y un ‘momijigari’ metafórico e individual. En cualquier época del año. Lo que nadie le asegura es que encuentre la felicidad.



